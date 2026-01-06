Έσπασαν την τζαμαρία από τα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη

Επίθεση στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ ΝΔ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη, που είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

Ακολούθως προστίθεται πως «τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Δείτε φωτογραφικό στιγμιότυπο: