Σε κατάσταση σοκ δύο κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο – Αδέσποτα σκυλιά κατασπάραξαν τα πρόβατά τους
Οι δύο κτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο κατήγγειλαν ότι βρήκαν τα πρόβατά τους νεκρά από δαγκωματιές σκυλιών
Σοβαρά περιστατικά επιθέσεων από σκυλιά, σε πρόβατα καταγράφηκαν σε δύο περιοχές στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας σοκ στους κτηνοτρόφους που είδαν απώλειες στα κοπάδια τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, αδέσποτα σκυλιά κατασπάραξαν 66 πρόβατα. Το πρώτο περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου όταν ο 44χρονος κτηνοτρόφος πήγε στο περιφραγμένο χωράφι του στην περιοχή «Κερασιά» όπου διατηρούσε τα ζώα του και είδε 31 πρόβατα να είναι σκοτωμένα.
Το επόμενο πρωί ένας 55χρονος κτηνοτρόφος αντίκρισε την ίδια εικόνα στο δικό του περιφραγμένο χωράφι στις Κάτω Ασίτες όπου είχαν σκοτωθεί 35 πρόβατα.
Σκυλιά κατασπάραξαν πρόβατα στο Ηράκλειο: Έλεγχοι από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες
Κατά την προανάκριση των αρχών διαπιστώθηκε πως και στα δύο περιφραγμένα χωράφια είχαν μπει αδέσποτα σκυλιά και είχαν κατασπαράξει τα 66 συνολικά ζώα.
Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες με τις αρχές να έχουν διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής ενώ τα σκυλιά αναμένεται να ελεγχθούν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
