Παρίσι: Ποδοσφαιρικές συγκρούσεις κροίσων
Διεθνής Οικονομία 06 Ιανουαρίου 2026

Παρίσι: Ποδοσφαιρικές συγκρούσεις κροίσων

Για χρόνια, η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η μόνη μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα στο Παρίσι. Στη συνέχεια, η Παρί FC μετακόμισε... ακριβώς απέναντι

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Spotlight

Στο Παρίσι πνέει ένας άλλος ποδοσφαιρικός αέρας, καθώς η γαλλική πρωτεύουσα έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή εξαιρετικά έντονης, και πλούσιας, αντιπαλότητας, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν δεν είναι πλέον ο μοναδικός κορυφαίος σύλλογος της πόλης.

Για δεκαετίες, η Παρί Σεν Ζερμέν κυριαρχούσε στο αθλητικό τοπίο της πρωτεύουσας, υποστηριζόμενη από το κρατικό ταμείο πλούτου του Κατάρ και λειτουργώντας με σχεδόν απαράμιλλη οικονομική δύναμη στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Αυτό άλλαξε όταν η Παρί FC, μια προηγουμένως άγνωστη ομάδα, ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και μετακόμισε σε ένα στάδιο μόλις 48 μέτρα από το εμβληματικό Παρκ ντε Πρενς της Παρί Σεν Ζερμέν, δημιουργώντας αμέσως μια από τις πλουσιότερες και πιο ασυνήθιστες αντιπαλότητες στον παγκόσμιο αθλητισμό, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιπροσωπεύει την οικονομική δύναμη ενός πετρελαϊκού κράτους και ένα παγκόσμιο έργο branding. Από την εξαγορά της από την Qatar Sports Investments το 2011, η ομάδα έχει δαπανήσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε σούπερ σταρ παίκτες, καθιστώντας την την πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η βάση των οπαδών της εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της παριζιάνικης κοινωνίας, από τους ultras της εργατικής τάξης μέχρι διασημότητες και fashion icons σε πολυτελή θεωρεία.

Απέναντι από το δρόμο, η Παρί FC ενσαρκώνει ένα πολύ διαφορετικό είδος πλούτου και φιλοδοξίας. Ο σύλλογος υποστηρίζεται από την οικογένεια Αρνό, της οποίας η περιουσία προέρχεται από τον όμιλο πολυτελών ειδών LVMH, τη μεγαλύτερη εταιρεία ειδών πολυτελείας στον κόσμο.

Για τους Αρνό, η επένδυση αφορά λιγότερο την παγκόσμια επιρροή και περισσότερο την οικοδόμηση ενός κοινού οικογενειακού έργου. Τα πέντε παιδιά του Μπερνάρ Αρνό, όλα ανώτερα στελέχη της LVMH, ήθελαν μια συναισθηματική, ενωτική προσπάθεια πέρα ​​από τις εταιρικές τους ευθύνες. Το ποδόσφαιρο, το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γαλλία, προσέφερε αυτή την ευκαιρία.

Η οικογένεια Αρνό

Οι Αρνό, το Παρίσι και η ποδοσφαιρική επένδυση

Η Παρί F.C. ήταν μια απίθανη επιλογή. Ιδρύθηκε το 1972 μετά τον διαχωρισμό της από την Παρί Σεν Ζερμέν, ο σύλλογος πέρασε δεκαετίες περιπλανώμενος μεταξύ κατηγοριών, σταδίων και ταυτοτήτων, σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητος από τους Παριζιάνους.

Πριν από το 2025, είχε εμφανιστεί στην κορυφαία κατηγορία μόνο μία φορά. Υπό την ιδιοκτησία του Αρνό, ο σύλλογος απέκτησε επαγγελματική ηγεσία στο branding, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ενός στελέχους της LVMH για να επιβλέπει την εικόνα του, και μεταφέρθηκε σε ένα γήπεδο ράγκμπι που, ειρωνικά, στεγάζει το επίσημο megastore της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η αντιπαλότητα δεν έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, αλλά η γεωγραφική της οικειότητα είναι πρωτοφανής. Λίγοι κορυφαίοι αντίπαλοι οπουδήποτε στον κόσμο χωρίζονται από τόσο μικρή φυσική απόσταση.

Ωστόσο, το χάσμα στις αθλητικές φιλοδοξίες παραμένει τεράστιο. Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να επιδιώκει την κυριαρχία εντός και εκτός συνόρων, ενώ η Παρί FC λειτουργεί με περιορισμένο προϋπολογισμό και έναν ρεαλιστικό στόχο: την επιβίωση στην κορυφαία κατηγορία χωρίς να χάνει χρήματα. Οι Αρνό έχουν καταστήσει σαφές ότι επιδιώκουν βιωσιμότητα και λειτουργίες κερδοφορίας αντί για τις τεράστιες απώλειες που είναι χαρακτηριστικές της ιδιοκτησίας ελίτ ποδοσφαιρικών ομίλων.

Η αντίθεση αντικατοπτρίζει επίσης ευρύτερες πολιτισμικές διαφορές. Η Παρί Σεν Ζερμέν συνδέεται με την ποπ κουλτούρα και τη μαζική απήχηση, ενώ η αυτοκρατορία του Αρνό συμβολίζει την αποκλειστικότητα και τη φινέτσα, περισσότερο γνωστή για τον εξοπλισμό των Ολυμπιονικών και τη χορηγία παγκόσμιων πολυτελών εκδηλώσεων παρά για σκληρούς αγώνες πρωταθλήματος. Ακόμα κι έτσι, ο Αντουάν Αρνό περιέγραψε την απόφαση της οικογένειας ως σκόπιμα απροσδόκητη – έναν τρόπο να αλληλεπιδράσει με τους καθημερινούς οπαδούς και την παριζιάνικη ζωή.

Προσθέτοντας μια τελευταία ανατροπή, ο Αντουάν Αρνό παραμένει δια βίου υποστηρικτής της Παρί Σεν Ζερμέν, παρακολουθώντας αγώνες από την παιδική του ηλικία. Ως ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν, αποδέχεται την αντίφαση, ορκιζόμενος πίστη στην Παρί Σεν Ζερμέν εκτός από τις δύο συναντήσεις τους κάθε σεζόν, όπως αναφέρει η WSJ. Σε μια πόλη που ορίζεται εδώ και καιρό από έναν μόνο σύλλογο, το Παρίσι έχει τώρα μια αντιπαλότητα που διαμορφώνεται όχι από την τάξη ή την πολιτική, αλλά από δύο από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πλούτου στον σύγχρονο αθλητισμό.

Πηγή: ΟΤ

Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Βενεζουέλα: Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν κατά σχεδόν 1% – Σε φάση αποτίμησης οι αγορές
Ασία 05.01.26

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Στάση αναμονής από τις αγορές

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στην Ασία, ενώ οι αγορές βρίσκονται σε φάση αποτίμησης των συνεπειών από την επιχείρηση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και την απαγωγή του προέδρου της Μαδούρο.

Σύνταξη
Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Ιλον Μασκ: Από τη θεωρία της προσομοίωσης στο όριο του 1 τρισ. δολαρίων

Το 2025 ήταν η χρονιά που έκανε τον Ίλον Μασκ να μοιάζει ήρωας sci-fi: από πολιτικές ανατροπές μέχρι επιχειρηματικά ρεκόρ, ο δρόμος προς το 1 τρισ. δολάρια φαίνεται πλέον ανοιχτός

Σύνταξη
Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε
Ελλάδα 06.01.26

Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε

Όπως υπογραμμίζουν έμπειροι αεροναυπηγοί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής, αν είχε αντιμετωπιστεί σωστά θα μπορούσε να είχε λυθεί σε λιγότερο από μια ώρα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Το ξέρει 06.01.26

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία

Σύνταξη
Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν στην πολυεθνική δύναμη, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν
Συνέντευξη Τύπου 06.01.26 Upd: 21:19

Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν στην πολυεθνική δύναμη, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν

Συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ζελένσκι, Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς μιλούν στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης
Συμμαχία Προθύμων 06.01.26

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
Ελλάδα 06.01.26

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα του climatebook, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 κυμάνθηκε πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
Απειλή πολέμου; 06.01.26

Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν τη Γροιλανδία έναντι των αμερικανικών βλέψεων, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα» από την αμερικανική προστασία.

Σύνταξη
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά
Fizz 06.01.26

Προσοχή στις fake πριγκίπισσες: SOS από το Παλάτι της Ισπανίας για την «πριγκίπισσα Λεονόρ» που υπόσχεται λεφτά

Μια πρωτοφανής επιχείρηση ψηφιακής απάτης, που χρησιμοποιεί το κύρος της ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την αιχμή της τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τις τελευταίες ώρες το TikTok με την πριγκίπισσα Λεονόρ να είναι στο επίκεντρο μιας σκοτεινής πλεκτάνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Βόλος-Κηφισιά 0-1: Ο Αμανί έδωσε την πρόκριση στους φιλοξενούμενους και παίζουν με τον Λεβαδειακό

Με κεραυνό του Αμανί στο 81’ η Κηφισιά πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, όπου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό. Ο Βόλος είχε δοκάρι στο 10’

Σύνταξη
Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»
Αν έρθει η ειρήνη 06.01.26

Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»

Η Συμμαχία των Προθύμων μελετά τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης, η οποία, στην περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Τι αναφέρει το προσχέδιο δήλωσης της συνόδου στο Παρίσι.

Σύνταξη
Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06.01.26

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία

Σύνταξη
