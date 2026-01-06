Ιστορικό ρεκόρ για τον χαλκό, αγώνας δρόμου για νέες προμήθειες

Οι τιμές του χαλκού έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ ξεπερνώντας τα 13.000 δολάρια ανά μετρικό τόνο τη Δευτέρα, λόγω των φόβων για έλλειψη και των προσδοκιών ότι η αναταραχή στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να επιταχύνει τον ευρύτερο αγώνα για την εξασφάλιση κρίσιμων ορυκτών.

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα ενισχύουν τους κινδύνους για την ασφάλεια του εφοδιασμού με κρίσιμα ορυκτά γενικότερα

Οι προσδοκίες για ισχυρή αύξηση της ζήτησης από τα κέντρα δεδομένων που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά οχήματα συνέβαλαν στην αύξηση κατά 40% πέρυσι των τιμών του μετάλλου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή καλωδίων τροφοδοσίας.

«Οι τιμές του χαλκού πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω για να πείσουν τις εταιρείες εξόρυξης να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή», δήλωσε ο αναλυτής της SP Angel, John Meyer.

«Πολλά από τα υπάρχοντα ορυχεία λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια στο όριο ή και πέρα από το όριο του αρχικού σχεδιασμού χωρητικότητας, αυξάνοντας τον κίνδυνο από φυσικές καταστροφές, όπως αυτή που παρατηρήθηκε στην περίπτωση της λάσπης στο Grasberg της Ινδονησίας».

Αν και η Βενεζουέλα δεν είναι γνωστή για την παραγωγή εξευγενισμένου χαλκού, η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να θέσει τη χώρα υπό προσωρινό αμερικανικό έλεγχο μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ έχει επίσης αναδείξει τους κινδύνους για την ασφάλεια του εφοδιασμού με κρίσιμα ορυκτά γενικότερα.

«Τα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένου του χαλκού, σημειώνουν άνοδο λόγω των θεμάτων των κρίσιμων ορυκτών και της ασφάλειας των αλυσίδων εφοδιασμού στη νέα παγκόσμια τάξη, η οποία γίνεται ακόμη πιο εμφανής μέσω των τελευταίων γεγονότων στη Βενεζουέλα», δήλωσε στο Reuters ο Ντάνκαν Χομπς, διευθυντής έρευνας της Concord Resources.

Oρυχεία χαλκού επόμενης γενιάς

Οι διακοπές λειτουργίας ορυχείων, συμπεριλαμβανομένου ενός ατυχήματος στο γιγαντιαίο ορυχείο Grasberg της Freeport-McMoRan’s στην Ινδονησία, τον Σεπτέμβριο, και μιας απεργίας στο ορυχείο χαλκού και χρυσού Mantoverde της Capstone Copper’s, στο βόρειο τμήμα της Χιλής, ενίσχυσαν το πρόβλημα ελλείψεων.

Chile. Trabajadores de mina Mantoverde llevan 2 días de huelga: Demandan un 0,03% de las ganancias proyectadas por la compañía https://t.co/9SMl4pj6Ce pic.twitter.com/U4Sfc0BzUt — Federación Nacional de Trabajadores/as de la CCU (@ccu_federacion) January 4, 2026

Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι η παραγωγή εξευγενισμένου χαλκού θα φτάσει τα 26,9 εκατομμύρια τόνους φέτος, υποδηλώνοντας έλλειμμα 308.000 τόνων.

Απαιτούνται επενδύσεις σε νέα παραγωγή χαλκού για να καλυφθεί η μελλοντική ζήτηση, αλλά αυτό δεν θα συμβεί χωρίς υψηλότερες τιμές.

«Θεωρούμε ότι η τιμή ισορροπίας για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς νέων ορυχείων χαλκού υπερβαίνει τα 13.000 δολάρια ανά τόνο», δήλωσε ο Meyer.

Στην αναταραχή προστίθεται η πιθανότητα επιβολής δασμών στις εισαγωγές του μετάλλου που χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες ηλεκτρικής ενέργειας και κατασκευών στις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν προσελκύσει μεγάλες ποσότητες χαλκού στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως από τις αποθήκες του LME.

Οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές χαλκού παραμένουν υπό εξέταση, αν και ο χαλκός εξαιρέθηκε από τους δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Αυγούστου.

Τα αποθέματα χαλκού σε αποθήκες που είναι εγγεγραμμένες στο Comex με έδρα τις ΗΠΑ, τα οποία ανέρχονταν σε 499.841 τόνους ή 453.450 μετρικούς τόνους στις 2 Ιανουαρίου, έχουν αυξηθεί κατά 400% από τον Απρίλιο, καθώς οι traders και οι παραγωγοί προχώρησαν στην αποστολή μετάλλων πριν από την επιβολή των τελών.

Η αναλύτρια της Macquarie, Alice Fox, εκτιμά ότι άλλoι 360.000 τόνοι είναι αποθηκευμένοι εκτός χρηματιστηρίου στις ΗΠΑ και ότι τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς δεν δικαιολογούν τις τρέχουσες τιμές.

«Δεν θα είναι όλα αυτά «νέα» μέταλλα, αλλά αυτό υποδηλώνει ότι η παγκόσμια αγορά είχε ένα σημαντικό πλεόνασμα άνω των 500.000 τόνων πέρυσι», δήλωσε η Fox.

Πηγή: ΟΤ