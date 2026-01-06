newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η AI «υπερθερμαίνει» τις αγορές – Προειδοποίηση για πληθωριστικές πιέσεις
Διεθνής Οικονομία 06 Ιανουαρίου 2026 | 11:01

Η AI «υπερθερμαίνει» τις αγορές – Προειδοποίηση για πληθωριστικές πιέσεις

Αναλυτές εκφράζουν φόβους στο Reuters για τα ρεκόρ της έκρηξης επενδύσεων στην AI.

Γιώργος Πολύζος
ΕπιμέλειαΓιώργος Πολύζος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Spotlight

Ο κίνδυνος «τεχνητής» πληθωριστικής έκρηξης λόγω της τεράστιας επενδυτικής φρενίτιδας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύεται σε έναν από τους πιο υποτιμημένους κινδύνους για τις αγορές το 2026, σύμφωνα με κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων και αναλυτές.

Καθώς τα χρηματιστήρια σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά, τροφοδοτούμενα από τον ενθουσιασμό για την AI και τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, αυξάνεται ο φόβος ότι ο συνδυασμός κρατικών δημοσιονομικών πακέτων και «υπερθέρμανσης» των επενδύσεων σε data centers θα μπορούσε να ξαναφουντώσει τις πληθωριστικές πιέσεις, επισημαίνει το Reuters.

Αγορές σε ευφορία, πληθωρισμός σε… αναμονή

Οι αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν διψήφια κέρδη το 2025, με επτά τεχνολογικούς κολοσσούς να συνεισφέρουν περίπου το μισό των συνολικών κερδών της αγοράς, ενώ αντίστοιχο ράλι σημειώθηκε σε ευρωπαϊκές και ασιατικές μετοχές. Την ίδια στιγμή, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού –αν και παραμένει πάνω από τον στόχο 2% της Fed– και οι προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων ενίσχυσαν και τις αγορές ομολόγων, χαρίζοντας στους επενδυτές αμερικανικών κρατικών ομολόγων την καλύτερη χρονιά της τελευταίας πενταετίας.

«Χρειάζεται μία καρφίτσα για να σκάσει η φούσκα»

Για το 2026, αναμένεται ότι τα κύματα κρατικών μέτρων στήριξης σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία, σε συνδυασμό με την επενδυτική έκρηξη στην AI, θα δώσουν νέα ώθηση στην παγκόσμια ανάπτυξη. Αυτό όμως, επισημαίνει το Reuters, είναι ακριβώς που κρατά σε επιφυλακή τους διαχειριστές κεφαλαίων, οι οποίοι φοβούνται εκ νέου επιτάχυνση του πληθωρισμού και απότομο τέλος στον κύκλο μειώσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

«Καρφίτσα» στην τεχνολογική φούσκα

«Χρειάζεται μία καρφίτσα για να σκάσει η φούσκα και πιθανότατα θα έρθει μέσω της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής», προειδοποιεί ο Τρέβορ Γκρίθαμ, επικεφαλής του τμήματος πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στη Royal London Asset Management. Παρότι παραμένει τοποθετημένος σε μεγάλες τεχνολογικές μετοχές, δεν θα εκπλαγεί, όπως λέει, αν δει τον πληθωρισμό να «φουντώνει» ξανά παγκοσμίως έως το τέλος του 2026.

Πιο «σφιχτό» χρήμα θα σήμαινε λιγότερη όρεξη για κερδοσκοπικές τοποθετήσεις στην τεχνολογία, υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης για έργα AI, αλλά και πιέσεις σε κερδοφορία και αποτιμήσεις των μεγάλων ομίλων του κλάδου. Ήδη οι επενδυτές έχουν δει ενδείξεις ανησυχίας: η μετοχή της Oracle βυθίστηκε μετά την αποκάλυψη εκτίναξης των επενδυτικών δαπανών, ενώ η Broadcom προειδοποίησε ότι τα υψηλά περιθώρια κέρδους της θα συμπιεστούν.

Υπερ-επενδύσεις σε data centers, τροφοδοτούν κόστη

Η κούρσα τρισεκατομμυρίων των hyperscalers –Microsoft, Meta, Alphabet– για την κατασκευή νέων, ενεργοβόρων data centers δημιουργεί ένα επιπλέον, καθαρά πληθωριστικό σοκ, προειδοποιούν αναλυτές. Η τεράστια ζήτηση για ενέργεια και προηγμένα μικροτσιπ όχι μόνο ανεβάζει άμεσα το κόστος των επενδύσεων, αλλά τροφοδοτεί και γενικότερη άνοδο τιμών σε αυτούς τους κρίσιμους κλάδους.

«Αυτό που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε τα βράδια είναι ότι ο κίνδυνος πληθωρισμού έχει επανεμφανιστεί»

«Τα κόστη πηγαίνουν προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω στις προβλέψεις μας, λόγω της αύξησης τόσο στις τιμές των μικροτσίπ όσο και στην ενέργεια», σημειώνει ο στρατηγικός αναλυτής της Morgan Stanley, Άντριου Σιτς, ο οποίος εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα παραμείνει πάνω από τον στόχο 2% της Fed τουλάχιστον έως το τέλος του 2027, εν μέρει εξαιτίας των επενδύσεων στην AI. Παράλληλα, ο Φάμπιο Μπάσι της J.P. Morgan υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της αμερικανικής αγοράς εργασίας, οι δημοσιονομικές ενισχύσεις και οι ήδη πραγματοποιηθείσες μειώσεις επιτοκίων αρκούν από μόνες τους για να κρατήσουν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο, ανεξάρτητα από την πορεία των τιμών στα μικροτσίπ.

Ο πληθωρισμός κρατά του επενδυτές «ξάγρυπνους»

«Αυτό που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε τα βράδια είναι ότι ο κίνδυνος πληθωρισμού έχει επανεμφανιστεί», δηλώνει ο Τζούλιους Μπεντικάς, επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης και δυναμικής κατανομής ενεργητικού στη Mercer, που διαχειρίζεται 683 δισ. δολάρια και συμβουλεύει θεσμικούς επενδυτές με συνολικά 16,2 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση. Αν και δεν «ποντάρει» ακόμη σε διόρθωση των μετοχών, σταδιακά μειώνει την έκθεση σε ομόλογα που θα μπορούσαν να δεχθούν ισχυρούς κλυδωνισμούς σε περίπτωση αιφνίδιας πληθωριστικής έκπληξης.

Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και ο Κέβιν Θοζέ της Carmignac, ο οποίος θεωρεί ότι ο κίνδυνος πληθωρισμού παραμένει «ιδιαίτερα υποτιμημένος» όσο η αναπτυξιακή φάση της οικονομίας επιταχύνεται. Για την προστασία των χαρτοφυλακίων επιλέγει ενίσχυση σε κρατικά ομόλογα που συνδέονται με τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι, όσο αυξάνεται ο κίνδυνος νέου κύκλου αυξήσεων επιτοκίων, τόσο θα περιορίζονται οι πολλαπλασιαστές κερδών που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν οι επενδυτές για τις μεγάλες μετοχές AI.

Κίνδυνος έκρηξης κόστους στην AI

Αναλυτές της Deutsche Bank προβλέπουν ότι οι επενδύσεις σε data centers για AI μπορεί να φτάσουν έως και τα 4 τρισ. δολάρια μέχρι το 2030, προειδοποιώντας ότι η ταχεία ανάπτυξη των έργων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές «στενώσεις» προσφοράς σε μικροτσίπ και ηλεκτρική ενέργεια, εκτινάσσοντας ακόμη περισσότερο τα κόστη. Ήδη εταιρείες όπως η HP προειδοποιούν ότι η αύξηση του κόστους μνημών λόγω της ανόδου της ζήτησης από τα data centers θα πιέσει τιμές και περιθώρια κέρδους προς τα τέλη του 2026.

Ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος στην Asia Group και πρώην στέλεχος της Meta, εκτιμά ότι ο συνδυασμός πληθωρισμού στο κόστος μικροτσίπ και καταναλωτικών τιμών θα οδηγήσει σε αναθεώρηση της διάθεσης των επενδυτών για το… κυνήγι της AI. «Η άνοδος στο κόστος μνημών θα συμπιέσει τις αποδόσεις των επενδυτών και, όταν αυτό συμβεί, η ροή χρήματος προς τον κλάδο θα αρχίσει να μειώνεται», προειδοποιεί, αποτυπώνοντας τον φόβο ότι η πιο προηγμένη τεχνολογία της εποχής μπορεί τελικά να γίνει ένας από τους βασικούς μοχλούς της επόμενης πληθωριστικής έξαρσης.

Πηγή: ΟΤ.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
AI 01.01.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;

Το όραμα είναι απλό: ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή που πλένει πιάτα, καθαρίζει και τακτοποιεί ρούχα, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θα το τολμούσατε;

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
ΑΙ: Πώς άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 – Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα
Νέα εποχή 27.12.25

Πώς η AI άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 - Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα

Πέντε τρόποι με τους οποίους η υγεία στην Ευρώπη άλλαξε μέσω εφαρμογών AI για πρόβλεψη κινδύνων, διαγνώσεις, αποσυμφόρηση γιατρών από διοικητικό φόρτο κ.ά. - Γιατί οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
Ελλάδα 06.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική - Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ

Ύστερα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
«ΕΓΩ» 06.01.26

Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης

Στη λογοτεχνία, στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα, η κοκαΐνη εμφανίζεται πια ως σύμπτωμα μιας ζωής σε μόνιμη επιτάχυνση. Ένας καθρέφτης υπερδιέγερσης, φιλοδοξίας και εξάντλησης, χωρίς παύση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.01.26

Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην κορυφή του σταδίου του Περθ όπου η Εθνική τένις αγωνίζεται στο United Cup και... μόνο ένας από τους δύο απήλαυσε την εμπειρία!

Σύνταξη
Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι
1974 06.01.26

Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι

Τον χειμώνα του 1974, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα παράξενο πείραμα: θερινή ώρα μέσα στον Ιανουάριο. Τα ρολόγια πήγαν μπροστά, ο ήλιος άργησε να φανεί και μια χώρα ξυπνούσε στο σκοτάδι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Σήμερα τα Φώτα» 06.01.26

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Προηγήθηκε η λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς, ενώ ακολούθησαν ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο