Στη Γαλλία η προεδρία της G7 για το 2026

Tην προεδρία της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου G7 ( ΗΠΑ, Γερμανία , Ιαπωνία, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιταλία ) αναλαμβάνει η Γαλλία για το 2026 -διαδεχόμενη τον Καναδά- και στην κορυφή της ατζέντας υπάρχει ο φιλόδοξος στόχος της μείωσης των παγκόσμιων ανισορροπιών.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε συνομιλία του στις 19 Δεκεμβρίου με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ, παρουσίασε τις προτεραιότητες της γαλλικής προεδρίας της ομάδας G7 λέγοντας ότι η σκοπεύει να προωθήσει τις συνθήκες για βιώσιμη ευημερία μέσω της μείωσης των παγκόσμιων ανισορροπιών.

Ακόμα, ο Γάλλος πρόεδρος συνεχάρη τον πρωθυπουργό του Καναδά για την πρόοδο που επιτεύχθηκε υπό την προεδρία του στη G7, ιδίως χάρη στην υιοθέτηση του «Σχεδίου Δράσης για τα Κρίσιμα Ορυκτά».

Η προεδρία του Καναδά

Στις 19 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε και η τελευταία συνάντηση -στο πλαίσιο της καναδικής προεδρίας- των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της ομάδας των G7 , στην οποία συμμετείχαν ακόμα οι επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με την ολοκλήρωση της καναδικής προεδρίας της G7, ο υπουργός Φρανσουά – Φιλίπ Σαμπάν εξήρε το έργο που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια του έτους και ειδικά στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της G7 τον Μάιο του 2025 που πραγματοποιήθηκε στο Μπανφ της Αλμπέρτα.

Η συνάντηση του Μπανφ σημαδεύτηκε από την έγκριση του ανακοινωθέντος των υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της G7, το οποίο περιελάμβανε συμφωνία για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας, την προώθηση ενός σταθερού χρηματοπιστωτικού τομέα και τη στήριξη της Ουκρανίας και των αναπτυσσόμενων χωρών.

Κρίσιμα ορυκτά

Στη διάρκεια της καναδικής προεδρίας οι συμμετέχοντες συμφώνησαν για κοινή δράση της G7 για το οικονομικό έγκλημα, η οποία δεσμεύεται να προωθήσει περαιτέρω την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και τα μέλη της ομάδας G7 επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν το έργο αυτό το 2026 υπό τη γαλλική προεδρία της G7.

Ακόμα, η προεδρία του Καναδά στο γκρουπ των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών ασχολήθηκε με την ανάπτυξη σταθερών αλυσίδων εφοδιασμού για τα κρίσιμα ορυκτά ενω τα μέλη υποστήριξαν επίσης την επέκταση της εταιρικής σχέσης για την ενίσχυση της ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς αλυσίδας εφοδιασμού (RISE) υπό την ηγεσία της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των αναπτυσσόμενων χωρών στις αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών.

Πηγή: ΟΤ