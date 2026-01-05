newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Λίβανος: 2 νεκροί σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον οχήματος
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026

Λίβανος: 2 νεκροί σε πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον οχήματος

Πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον οχήματος στον νότιο Λίβανο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες.

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας, ανακοίνωσαν οι αρχές του Λιβάνου, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε μέλος του κινήματος Χεζμπολά (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 σε έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σχεδόν καθημερινά να εξαπολύει πλήγματα στο λιβανικό έδαφος, λέγοντας πως στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν.

Τα δυο θύματα σκοτώθηκαν σε «πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον του οχήματός τους»

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι τα δυο θύματα σκοτώθηκαν σε «πλήγμα του ισραηλινού στρατού εναντίον του οχήματός τους» κοντά στην πόλη Τζμάιτζμα, δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «έπληξε» μέλος της Χεζμπολά στην περιοχή «σε ανταπόδοση για τις συνεχείς παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός» από το κίνημα, που κατηγορεί ότι επανεξοπλίζεται.

Υπό ασφυκτική πίεση των ΗΠΑ, εν μέσω ανησυχιών για νέα κλιμάκωση των βομβαρδισμών του Ισραήλ, η Βηρυτός δεσμεύτηκε να αφοπλίσει τη Χεζμπολά, που θεωρείται πως βγήκε εξασθενημένη από τον φονικό πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο λιβανικός στρατός δεσμεύτηκε επίσης να καταστρέψει ως τα τέλη του 2025 τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολά μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, τριάντα χιλιόμετρα βορειότερα.

Πάνω από 350 νεκροί

Αναμένεται να διεξαχθεί κυβερνητική συνεδρίαση την Πέμπτη για να εξεταστεί η κατάσταση.

Προβλέπεται επίσης εντός της εβδομάδας συνεδρίαση της επιτροπής επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός, που συμπεριλαμβάνει, πέρα από τον Λίβανο και το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ αναγνώρισε χθες Κυριακή μέσω X τις «προσπάθειες» της κυβέρνησης και του στρατού του Λιβάνου, συμπληρώνοντας ωστόσο πως βρίσκονται «μακριά από το να είναι επαρκείς».

Τουλάχιστον 350 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο αφού κηρύχθηκε η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ

Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

Διεθνείς αγορές: Νευρικό ξεκίνημα προβλέπεται για μετοχές και ομόλογα λόγω Βενεζουέλας

Ελληνικά αεροδρόμια: Οι πτήσεις ξεκίνησαν, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται

Ελληνικά αεροδρόμια: Οι πτήσεις ξεκίνησαν, οι καθυστερήσεις συνεχίζονται

Σύνταξη
