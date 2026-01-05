Να λειάνει τις γωνίες από το σάλο που προκάλεσε η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για το θέμα της νομιμότητας της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επιχειρεί τώρα η κυβέρνηση. Κυβερνητικές πηγές αφού μιλούν για «παρερμηνεία» των δηλώσεων του πρωθυπουργού παραπέμπουν στη δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) προκειμένου να ανακόψουν τη δημόσια κατακραυγή από την εξόχως προβληματική δήλωση Μητσοτάκη πως «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα».

«Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών»

Η προσπάθεια ανατροπής του κλίματος ξεκίνησε σχεδόν 24 ώρες πριν όταν κυβερνητικές πηγές έλεγαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε «αναδεικνύοντας το ζήτημα του δικτατορικού καθεστώτος Μαδούρο και συντασσόμενος με τους ηγέτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών» και υποστήριζαν ότι «επιπλέον, ανέδειξε τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται, αναφέροντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στον κατάλληλο χρόνο» και πως «σε μία εξαιρετικά περίπλοκη και επείγουσα συνθήκη, ο πρωθυπουργός προέταξε την ήπια μετάβαση σε καθεστώς δημοκρατικής νομιμοποίησης, προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας».

Σήμερα, με τον Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ήρθε η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, να διορθώσει κάπως τα… φάλτσα.

Δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

Η δήλωση, εκφωνημένη από τον Ιωάννη Σταματέκο, Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε,

Η Ελλάδα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση ή να υπονομεύσει τις προοπτικές για ειρήνη και σταθερότητα.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά. Υπενθυμίζουμε επίσης την υποχρέωση όλων των μερών να προστατεύουν τους αμάχους, ιδίως σε περιόδους αυξημένων εντάσεων.

Η Ελλάδα συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διαρκούς συνεργασίας και πάντοτε με πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου».

Κύριε Πρόεδρε,

«Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ο διάλογος και η διπλωματία αποτελούν τα μόνα βιώσιμα εργαλεία για μια ειρηνική μετάβαση και μια βιώσιμη επίλυση της κρίσης. Συντασσόμαστε με τον Γενικό Γραμματέα στην ενθάρρυνση όλων των εμπλεκομένων στη Βενεζουέλα να συμμετάσχουν σε έναν χωρίς αποκλεισμούς και ουσιαστικό διάλογο, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

Έχουμε από καιρό καταστήσει σαφές ότι η εξουσία του Nicolas Maduro – ενός μη νομιμοποιημένου προέδρου – στερείται νομιμοποίησης. Η Ελλάδα δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των νοθευμένων εκλογών της 28ης Ιουλίου 2024 και πάντα υποστήριζε πρωτοβουλίες που αποσκοπούσαν στην επίτευξη μιας δημοκρατικής λύσης για τη Βενεζουέλα.

Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας στην επιδίωξή του για ένα δημοκρατικό μέλλον και εκφράζουμε την ελπίδα ότι τα πρόσφατα γεγονότα θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η φωνή του λαού της Βενεζουέλας πρέπει να ακουστεί και αξίζουν μια διακυβέρνηση που να αντικατοπτρίζει πραγματικά τη βούλησή τους μέσω ειρηνικών και συμπεριληπτικών πολιτικών διαδικασιών. Σε αυτό το πνεύμα, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί σε μια ειρηνική μετάβαση που θα προκύψει από διαπραγμάτευση και η οποία θα διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε περιφερειακή και διεθνή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο».