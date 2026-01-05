Ανδρουλάκης: Η δημοσιογραφική πορεία του Γιώργου Παπαδάκη ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας

Συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

«Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο.

Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών.

Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».