Ανδρουλάκης: Η δημοσιογραφική πορεία του Γιώργου Παπαδάκη ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας
Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε με γραπτή του δήλωση για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
«Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλο το πανελλήνιο.
Η δημοσιογραφική του πορεία ήταν συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των καθημερινών προβλημάτων και αγωνιών των πολιτών.
Η εκπομπή του ήταν για δεκαετίες η αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια εκατομμυρίων τηλεθεατών λόγω ακριβώς αυτής της αυθεντικότητάς του.
Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
— Nikos Androulakis (@androulakisnick) January 4, 2026
