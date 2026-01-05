Πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη – Η επιθυμία της οικογένειας
Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας θα γίνει την Πέμπτη το πρωί η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη που πέθανε από ανακοπή την Κυριακή
Την Πέμπτη το πρωί στη Ριτσώνα θα γίνει η κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη που έφυγε χθες το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, μετά από ανακοπή που υπέστη στο Κολωνάκι.
Σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.
Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:
«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379
Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τράπεζα: Alpha Bank
ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962
Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού
