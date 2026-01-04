Πέθανε ο Ανδρέας Νεοφυτίδης: Την Τετάρτη το τελευταίο αντίο στον ποιητή και δημοσιογράφο

Ποιητής με φιλοσοφική παιδεία, έγκριτος δημοσιογράφος και στιχουργός που συνεργάστηκε με σειρά από συνθέτες, ο Ανδρέας Νεοφυτίδης υπήρξε ένας αθόρυβος εργάτης του λόγου.

Γεννημένος στη Λεμεσό το 1948, ο Νεοφυτίδης σπούδασε φιλοσοφία στο Λονδίνο και στη Grenoble ως θεμέλιο για τη γραφή του. Από το 1984 έως το 2013 εργάστηκε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ως αρχισυντάκτης στα ξενόγλωσσα καθημερινά δελτία ειδήσεων ο Ανδρέας Νεοφυτίδης συμμετείχε ενεργά στην διαμόρφωση του ειδησεογραφικού λόγου.

Δημοσίευσε τα πρώτα του ποιήματα στο περιοδικό Νέα Εποχή της Λευκωσίας το 1972 και εφτά χρόνια μετά, το 1979, κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή, Μνήμη Μέσα στο Μέλλον.

Ακολούθησε η συνεργασία του με το αθηναϊκό περιοδικό Πολιορκία – Γραφή και Ανάγνωση, όπου δημοσίευσε μεγάλο μέρος της συλλογής Ήχος Απόλυτος, που εκδόθηκε το 1986. Έργα του συμπεριλήφθηκαν στην ανθολογία 42 σύγχρονοι Έλληνες ποιητές, η οποία κυκλοφόρησε το 1984 στη ρουμανική γλώσσα. Το 2009 ο Ανδρέας Νεοφυτίδης κυκλοφόρησε την ποιητική του συλλογή Κυπρουτοπία.

Το 1987 κυκλοφόρησε στην Αθήνα, σε δική του μετάφραση, ένα από τα πρώτα μυθιστορήματα του Γάλλου ποιητή και συγγραφέα Λουί Αραγκόν, Οι περιπέτειες του Τηλέμαχου.

Την ίδια περίοδο ξεκινάει και η παρουσία του στην ελληνική δισκογραφία. Ο Νεοφυτίδης συνεργάστηκε με τους Γιάννη Σπανό, Παντελή Θαλασσινό, Γιώργο Θεοφάνους και Μάριο Τόκα με τα κομμάτια Εξαρτάται με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου και Έλα Κρυφά, Έλα Λαθραία με τον Γιάννη Πάριο να ξεχωρίζουν.

Η οικογένεια, οι φίλοι και ο δημοσιογραφικός κόσμος θα αποχαιρετήσουν τον Ανδρέα Νεοφυτίδη, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στις 11:30 π.μ.στο κοιμητήριο Ζωγράφου.

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση τιμώντας την προσφορά του στη δημοσιογραφία και τα γράμματα.