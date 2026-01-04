Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο που είχε κάνει δωρεά η Αθηνά Παπαχρήστου

Οργή και απογοήτευση. Αυτά τα συναισθήματα προκαλεί η είδηση ότι το ασθενοφόρο που δώρισε το 2023 η Αθηνά Παπαχρήστου στην μνήμη του συζύγου της για το Μεσολόγγι, παραμένει εδώ και μήνες στο συνεργείο.

Ακινητοποιημένο για μήνες το ασθενοφόρο

Η ηλικιωμένη αγρότισσα έδωσε τους κόπους μίας ολόκληρης ζωής, αφού το κόστος ήταν στα 65.000 ευρώ.

Δύο μόνο όρους έθεσε. Ήθελε το ασθενοφόρο να καλύπτει τις ανάγκες του Μεσολογγίου και να της κορνάρει κάθε φόρα που θα περνά έξω από το σπίτι της.

Προς το παρόν, η επιθυμία της δεν μπορεί να εκπληρωθεί.

«Πραγματικά ήταν στενάχωρο. Για τον κάθε ασθενή που μπορεί να του λείψει το ασθενοφόρο, για το νοσοκομείο το οποίο δεν έχει και για την Αθηνά. Πραγματικά το λέω για την Αθηνά», είπε η διοικητική υπάλληλος στο νοσοκομείο Μεσολογγίου Μαρία Σκαρμούτσου.

Στις 3 Αυγούστου του 2025, ημέρα που η δωρήτρια έφυγε από τη ζωή, το ασθενοφόρο επέστρεψε προσωρινά στο Μεσολόγγι για να αποτίσει φόρο τιμής στην μνήμη της.

Αργότερα όμως μεταφέρθηκε ξανά στο συνεργείο, όπου εξακολουθεί να παραμένει ακινητοποιημένο.

«Ο καλύτερος (άνθρωπος) του κόσμου, όπως σας το λέω. Ο πιο αγνός άνθρωπος. Μίλαγε με την ψυχή της. Δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να σου πει ψέματα. Ήταν πολύ ειλικρινής, πολύ γλυκιά. Και ήταν πολύ απλός άνθρωπος, με καρδιά μικρού παιδιού», συμπλήρωσε η κα Σκαρμούτσου.

Μάλιστα, η κίνηση της Αθηνάς Παπαχρήστου έχει εμπνεύσει και άλλες αντίστοιχες κινήσεις.

Σε μία περιοχή με αυξημένες ανάγκες, η εικόνα ενός ασθενοφόρου «ξεχασμένου» σε συνεργείο προκαλεί αγανάκτηση.

«Είναι εξοργιστικό και ιεροσυλία απέναντι στην Αθηνά. Μιλάμε για ένα όχημα που σώζει ζωές», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.