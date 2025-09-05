Τις σκέψεις του για την Ελλάδα του αύριο μοιράστηκε στο συνέδριο του Economist ο Αλέξης Τσίπρας. Αναλύοντας το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί παρέθεσε μια πρόταση εννέα αξόνων για βγει η χώρα από το τέλμα που αισθάνονται οι πολίτες προτάσσοντας την ανάγκη αναδιανομής του πλούτου από τους υπερπλούσιους της χώρας σε όλα τα κοινωνικά στρώματα με στόχο την Εθνική Ανάταξη της Ελλάδας.

Μια «υπόκλιση» στην αλληλεγγύη και την ανθρωπιά

Ο πρώην πρωθυπουργός, λίγο πριν το κλείσιμο της ομιλίας του, συγκίνησε με την αναφορά (δείτε στο 12.24 του βίντεο) του σε μια γυναίκα παράδειγμα αγάπης προς τον συνάνθρωπο που έδωσε σε όλους ένα ουσιαστικό μάθημα ζωής.

Δημιουργία, αλληλεγγύη, φιλότιμο

Δίπλα στις λέξεις δημιουργία, αλληλεγγύη, φιλότιμο και γνήσιος πατριωτισμός έβαλε το όνομα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου.

Είπε με νόημα: «…Από την άλλη όμως υπάρχει και, που πρέπει να αναδείξουμε. Της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου. Του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης αγρότισσας Αθηνάς Παπαχρήστου, από το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου. Για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της. Αυτή είναι η Ελλάδα!».

Η συγκλονιστική πράξη της Αθηνάς Παπαχρήστου

Η Αθηνά Παπαχρήστου, που ζούσε στο Μεσολόγγι, με το υστέρημα μιας ζωής θέλησε να καλύψει, όπως είχε πει τότε, τις ανάγκες των συμπολιτών της. Η συνταξιούχος αγρότισσα, μετά από πολλές δεκαετίες εργασίας δώρισε πριν δύο χρόνια, τον Νοέμβριο του 2023, ένα ολοκαίνουργιο και υπερσύγχρονο ασθενοφόρο, αξίας 65.000 ευρώ, στον τομέα ΕΚΑΒ Μεσολογγίου.

Η ίδια παρέμεινε μέχρι τέλους σεμνή και ταπεινή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενσαρκώνοντας τις αξίες της προσφοράς, της αλληλεγγύης και του ήθους.