Αίγιο: Οπλισμένος άνδρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει
Ο 35χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας - Η μητέρα του ήταν μέσα στο σπίτι αλλά κατάφερε να βγει χωρίς να διατρέξει κίνδυνο
Να αυτοκτονήσει απειλούσε ένας 35χρονος οπλισμένος άνδρας στο Αίγιο, ο οποίος ταμπουρώθηκε το πρωί της Κυριακής μέσα στο σπίτι του όπου ζούσε με τη μητέρα του.
Ο άνδρας παραδόθηκε στους αστυνομικούς και θα οδηγηθεί αρμοδίως για ιατρικές εξετάσεις
Οι περίοικοι στην περιοχή της Άκολης που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε ενημέρωσαν αμέσως τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη καθώς και ειδικά εκπαιδευμένοι διαπραγματευτές.
Όπως αναφέρει το Tempo24, η μητέρα του βρισκόταν μέσα στο σπίτι αλλά πρόλαβε να βγει χωρίς να διατρέξει κίνδυνο.
Η αστυνομική επιχείρηση είχε αίσιο τέλος, καθώς ο άνδρας παραδόθηκε στους αστυνομικούς και θα οδηγηθεί αρμοδίως για τις απαιτούμενες εξετάσεις, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.
