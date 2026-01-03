Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν αυτοκίνητο 38χρονου και τον τράκαραν για να τον ακινητοποιήσουν
Ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών
Άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία 38χρονος, δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς, τουλάχιστον δύο φορές, από δύο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό κι ενώ ο ίδιος κινούνταν με το αυτοκίνητό του.
Μάλιστα οι δύο δράστες 18 και 43 ετών τους οποίους κατονόμασε στην Αστυνομία, καταδίωκαν για αρκετή ώρα τον 38χρονο προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ προσέκρουαν και το όχημά τους στο αυτοκίνητό του. Τελικά ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου, με τους δύο άνδρες να αναζητούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
