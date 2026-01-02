Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»

Στο προσεχές Μουντιάλ που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά τόσες πολλές ομάδες (48), με τον Ράφα Μπενίτεθ να είναι αντίθετος με το νέο φορμάτ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξήγησε πως οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ επιβαρυμένοι από τις πολλές υποχρεώσεις που ήδη έχουν σε εσωτερικό και εξωτερικό με τις ομάδες των συλλόγων τους, αλλά και με τις εθνικές των χωρών τους.

Ο Ράφα Μπενίτεθ σε δηλώσεις μίλησε με καλά λόγια για την Εθνική Ελλάδος αλλά και τον ομοσπονδιακό προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ειδικότερα ο Μπενίτεθ σε δηλώσεις του στη «Repubblica» είπε για το νέο τρόπο διεξαγωγής του του Μουντιάλ: «Εάν μου αρέσει η φόρμουλα με τις 48 ομάδες; Ειλικρινά, όχι. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα και αυτό αυξάνει τον αριθμό των αγώνων και επιμηκύνει το αγωνιστικό καλεντάρι. Επιπλέον, η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνω ότι νέες Εθνικές ομάδες μπορούν να απολαύσουν τη διοργάνωση, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό βοηθά την ποιότητα του θεάματος».

Εξάλλου ο Ισπανός προπονητής μίλησε με θετικά σχόλια για την Εθνική Ελλάδας και τον Ομσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Η Ελλάδα θα βελτιωθεί: είναι μία νεανική ομάδα, έχει καλό ομοσπονδιακό προπονητή και βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η Ιταλία του Γκατούζο από την άλλη θα προκριθεί: είναι υπερβολικά δυνατή για να μην τα καταφέρει».