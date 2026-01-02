Χανιά: Έπεσε η κεραία της ΕΡΤ στην περιοχή της Σούδας – Καταγγελίες για δολιοφθορά
Η πτώση της κεραίας Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής της ΕΡΤ στα Χανιά πιθανόν οφείλεται σε δολιοφθορά αναφέρει ο αντιδήμαρχος
- Σφαγμένα δεκάδες ζώα του βρήκε κτηνοτρόφος στην Κρήτη - Συνελήφθησαν τρεις άνδρες
- Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε με καραμπίνα - Έπεσε και εκπυρσοκρότησε το όπλο
- «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
- Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις
Έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Κεραία των Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής της ΕΡΤ στην περιοχή της Σούδας στα Χανιά.
Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, τεχνικοί και στελέχη της ΕΡΑ Χανίων προκειμένου να διερευνηθεί, σε πρώτο επίπεδο, η αιτία της πτώσης της κεραίας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα χοντρά συρμάτινα καλώδια που συγκρατούσαν τον ογκώδη ιστό φέρεται να είναι κομμένα και γίνεται λόγος ακόμα και για δολιοφθορά.
Αναφορές για δολιοφθορά
Για ολοφάνερη πράξη δολιοφθοράς κάνει λόγο ο αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης, ο οποίος βρέθηκε στο χώρο όπου μαζί με τεχνικούς και αστυνομικούς όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «διαπιστώσαμε ότι τα επιτόνια είναι κομμένα από τη μία πλευρά με εργαλείο, οπότε η κεραία έπεσε από την άλλη πλευρά. Φυσικά θα γίνουν έλεγχοι από κλιμάκιο της ΕΡΤ όμως όποιος δει τα συρματόσχοινα θα καταλάβει πως έχουν κοπεί».
Αμφισβητεί το σενάριο ο πρώην δήμαρχος – Να γίνει έλεγχος για τις χωματουργικές εργασίες
Από την πλευρά του ο τέως δήμαρχος Σούδας Γιάννης Περάκης δεν συμμερίζεται τα περί δολιοφθοράς και ζητά να γίνουν έλεγχοι σχετικά με τις χωματουργικές εργασίες που γίνονταν «επί δύο μήνες με μπουλντόζα και που δεν υπήρχε», όπως ισχυρίζεται, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «κανένας έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί αν οι βάσεις στήριξης της κεραίας είχαν δεχτεί καταπόνηση ή κάποιο τραυματισμό».
Εδώ και καιρό το οικόπεδο που βρίσκεται η κεραία το διεκδικεί, από την ΕΡΤ, ο δήμος Χανιών, και για το λόγο αυτό βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, ενώ για την ύπαρξη της κεραίας αντιδρούν και οι κάτοικοι της περιοχής.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
- Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής
- Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
- Κρήτη: Σφαγμένα δεκάδες ζώα του βρήκε κτηνοτρόφος στο Ηράκλειο – Συνελήφθησαν τρεις άνδρες
- Πώς τα μονοπώλια έγιναν ένας απ’τους μεγαλύτερους κινδύνους του 2025
- MEGA: Πρωταγωνιστής στην τηλεθέαση το 2025
- Πώς άλλαξε ο πόλεμος στην Ουκρανία την ΕΕ
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για τον τελικό του Betsson Super Cup
- Ρωσία: Παρέδωσε «αποδεικτικό υλικό» στον Τραμπ για την «απόπειρα ουκρανικής επίθεσης» στο σπίτι του Πούτιν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις