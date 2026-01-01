Φυλακίστηκε για τη δολοφονία των 4 παιδιών της αλλά ήταν αθώα – Η ιστορία της Kathleen Folbigg

Η Kathleen Folbigg πέρασε σχεδόν δύο δεκαετίες στη φυλακή, καθώς καταδικάστηκε για τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών της σε διάστημα δέκα ετών.

Χαρακτηρίστηκε ως η «χειρότερη γυναίκα κατά συρροή δολοφόνο» στην Αυστραλία ωστόσο, το 2023, η αλήθεια ήρθε στο φως και η Kathleen αθωώθηκε οριστικά, μετά από μια επίμονη νομική και επιστημονική μάχη που διήρκεσε περίπου δύο δεκαετίες.

Οι κατηγορίες

Η ιστορία της Folbigg ξεκίνησε με απώλειες που κανείς γονιός δεν θα μπορούσε να αντέξει. Το πρώτο παιδί της πέθανε 19 μέρες μετά τη γέννησή του, τα επόμενα δύο βρέφη δεν έζησαν ούτε ένα χρόνο, και το τέταρτο παιδί της έχασε τη ζωή της σε ηλικία 19 μηνών.

Οι θάνατοι των τριών πρώτων παιδιών αποδόθηκαν στο Σύνδρομο Αιφνίδιου Βρεφικού Θανάτου (SIDS), αλλά η συγκέντρωση των τεσσάρων τραγωδιών ανάγκασε τις Αρχές να θεωρήσουν την Kathleen ύποπτη.

Κατά τη δίκη της το 2003 η ευθύνη φορτώθηκε αποκλειστικά στη μητέρα, παρόλο που όλα τα στοιχεία ήταν έμμεσα ενώ σχεδόν κανένα επιστημονικό στοιχείο δεν εξετάστηκε. Τα ημερολόγιά της, γραμμένα για να αντιμετωπίσει τη θλίψη της, χρησιμοποιήθηκαν ως δήθεν ομολογίες, χωρίς επαγγελματική ψυχολογική ανάλυση.

Το 2018, η ανοσολόγος Καρολά Βινουέσα εξετάζει την υπόθεση και ανακαλύπτει ενδείξεις ότι τα παιδιά υπέφεραν από υποκείμενες ασθένειες. Εντοπίζει μετάλλαξη στο γονίδιο CALM2, υπεύθυνο για την πρωτεΐνη καλμοντίνη, η οποία συνδέεται με καρδιακές παθήσεις και θανάτους βρεφών. Τα παιδιά είχαν κληρονομήσει τη μετάλλαξη, σύμφωνα με το BBC.

Η επιστημονική μαρτυρία και οι γενετικές αποδείξεις δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά, και πάνω από 100 εξέχοντες επιστήμονες και ιατροί υπέγραψαν αίτημα για την άμεση αποφυλάκιση της. Η δημόσια πίεση, οι εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης και η υποστήριξη υψηλού προφίλ προσωπικοτήτων οδήγησαν τελικά στην επανεξέταση της υπόθεσης το 2022.

Η αθώωση

Η νέα δίκη επέτρεψε στην επιστήμη να μιλήσει: οι ειδικοί υπεράσπισης της Kathleen απαντούσαν σε ερωτήσεις ανοιχτά και με ακρίβεια, χωρίς τη δαιμονοποίηση που χαρακτήριζε την πρώτη δίκη.

Η λογική και η επιστημονική τεκμηρίωση απέδειξαν ότι η καταδίκη της ήταν αβάσιμη, και η Kathleen τελικά αφέθηκε ελεύθερη τον Ιούνιο του 2023 ενώ η αθωότητά της επισημοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, όταν ακυρώθηκαν οριστικά οι καταδίκες της.

Η υπόθεση Folbigg αποτελεί παράδειγμα του πώς η επιστήμη μπορεί να αποκαταστήσει μια αδικία, αλλά και πώς η εσφαλμένη νομική πρακτική μπορούν να καταστρέψουν ζωές. Η Kathleen, που πέρασε χρόνια στη φυλακή κατηγορούμενη για κάτι που δεν έκανε, απέδειξε με την επιμονή και την επιστήμη στο πλευρό της ότι η αλήθεια, τελικά, μπορεί να λάμψει.

Πηγή φωτογραφιών: BBC, ABC News & CNN