Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για το τι μπορεί να κρίνει το ντέρμπι της Παρασκευής (2/1, 21:15) ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική της Euroleague.

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από το πρώτο του ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, νυν Telekom Center Athens, ωστόσο ο έμπειρος γκαρντ δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνο το ματς.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γουόκαπ:

Για το αν νιώθει κάτι διαφορετικό για το αυριανό ντέρμπι: «Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο, από το πρώτο μου ντέρμπι εδώ. Είναι το ίδιο για τον σύλλογο, το ίδιο για εμένα. Είναι πάντα κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, άσχετα με το εάν είναι τελικός ή ένα απλό ματς αρχές Ιανουαρίου».

Για το πόσο πολύ έχουν αλλάξει οι δύο ομάδες σε σχέση με το πρώτο ντέρμπι της σεζόν: «Πάρα πολύ. Γενικά, έχουμε περισσότερους υγιείς παίκτες, αλλά είναι και η εξέλιξη της ομάδας. Έχουν περάσει 3-4 μήνες και βελτιώνεσαι σαν ομάδα όσο περνάει η σεζόν. Νιώθεις περισσότερο τους συμπαίκτες σου και είναι πολύ διαφορετικό με το παιχνίδι μας στα πολύ αρχικά στάδια της σεζόν».

Για το πρώτο του ντέρμπι: «Θυμάμαι το πρώτο μου ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, είχα COVID όπως φάνηκε μέρες μετά το ματς και ήμουν πολύ κουρασμένος στο γήπεδο. Νόμιζα ότι θα πεθάνω εκεί. Για τους νέους παίκτες θα τους έλεγα ότι είναι θέμα εκτέλεσης. Ναι στα ντέρμπι η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, αλλά αγωνιστικά έχει να κάνει με την εκτέλεση. Να είσαι συγκεντρωμένος στο γήπεδο και να εκτελείς σωστά για 40 λεπτά. Οπότε, γυρνώντας πίσω τον χρόνο μπορούμε να πούμε για την ατμόσφαιρα αυτών των αγώνων κλπ., αλλά στο τέλος όλα φαίνονται στο γήπεδο».

Για το αν θα κλείδωνε κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια: «Κανέναν. Μου αρέσει να παίζω σε αυτό το γήπεδο, με πολλή ένταση. Για αυτό παίζουμε μπάσκετ, για παιχνίδια σαν και αυτά».

Το μήνυμά του για τη νέα χρονιά: «Καλή χρονιά! Έχουμε αρκετές φιλοδοξίες για αυτή τη χρονιά, εύχομαι υγεία στις οικογένειές μας και επιτυχία. Όσον αφορά την ομάδα μας, πάμε να το κάνουμε, πάμε να κερδίσουμε τους τίτλους», κατέληξε ο Γουόκαπ.