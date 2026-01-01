Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Εξίσου… πλούσιο σε μεγάλα επιχειρηματικά deals προμηνύεται το 2026. Εγχώρια και ξένα κεφάλαια εξακολουθούν να σκανάρουν την ελληνική αγορά για νέες ευκαιρίες και να βολιδοσκοπούν υποψήφιους στόχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να… προσδεθούν στο άρμα τους.

Η Ελλάδα προσφέρει ένα περιβάλλον που, παρά τις αδυναμίες του, προσφέρει καλύτερη σχέση ρίσκου-απόδοσης από πολλές ώριμες αγορές της Ευρώπης

Η Ελλάδα, χωρίς να έχει μετατραπεί σε επενδυτικό… παράδεισο, έχει αλλάξει πίστα. Το ρίσκο έχει μειωθεί αισθητά, η προβλεψιμότητα έχει μακρύτερο ορίζοντα, η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρώπης ενώ οι αξίες παρότι έχουν αυξηθεί σημαντικά παραμένουν σχετικά ελκυστικές ειδικά για τους ξένους επενδυτές. Η Ελλάδα προσφέρει ένα περιβάλλον που, παρά τις αδυναμίες του, προσφέρει καλύτερη σχέση ρίσκου-απόδοσης από πολλές ώριμες αγορές της Ευρώπης.

Η αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελλάδα διατηρεί ισχυρή δυναμική ενώ προβλέπεται να ολοκληρώσει το 2025 με νέο ρεκόρ

Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της PwC, η αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελλάδα διατηρεί ισχυρή δυναμική ενώ προβλέπεται να ολοκληρώσει το 2025 με νέο ρεκόρ. Υπήρξαν άλλωστε κάποιες πολύ ηχηρές εξαγορές που έκαναν τη διαφορά και δημιούργησαν νέο status quo στον κλάδο τους.

Τα deals που ξεχώρισαν το 2025

Από τις συμφωνίες που ξεχώρισαν ήταν η εξαγορά της ΕΧΑΕ από την Euronext, η συνεργασία Intralot – Bally’s, η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, η ανάκτηση της Eurolife από την Eurobank, το deal για την του 50% της Elpedison από την Helleniq Energy, η ένταξη της Δωδώνης στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Όλυμπος) της οικογένειας Σαράντη, η εξαγορά του 100% της Μπαρμπά Στάθης από την Ideal Holdings, η απόκτηση του 60% της αλυσίδας Jackaroo από την Vivartia και η ενσωμάτωση της Κρητικός στον Μασούτη.

Οι hot κλάδοι στο ραντάρ των επενδυτών

Τρόφιμα, ενέργεια, υποδομές, υγεία, logistics και ακίνητα είναι οι κλάδοι που συνεχίζουν να κεντρίζουν τα περισσότερα βλέμματα: και αυτό γιατί έχουν σταθερή ζήτηση και προοπτικές, είναι ανθεκτικοί σε περιόδους αναταράξεων και ταυτόχρονα μπορούν να… χαρίσουν υψηλές αποδόσεις.

Διαχειριστής ελληνικού fund μιλώντας στον ΟΤ επισημαίνει ότι στην μεσαία κατηγορία των επιχειρήσεων – δηλαδή επιχειρήσεις με πωλήσεις ως 30 – 40 εκατ. ευρώ – υπάρχουν πολλές και αξιόλογες εταιρείες

Στο ραντάρ βρίσκονται επίσης η φαρμακοβιομηχανία και η κυβερνοασφάλεια, ο οποίοι πέρα από σημαντικές επενδύσεις αναμένεται να προκαλέσουν τα αντανακλαστικά των εγχώριων και ξένων επενδυτών.

Διαχειριστής ελληνικού fund μιλώντας στον ΟΤ επισημαίνει ότι στην μεσαία κατηγορία των επιχειρήσεων – δηλαδή επιχειρήσεις με πωλήσεις ως 30 – 40 εκατ. ευρώ – υπάρχουν πολλές και αξιόλογες εταιρείες στην ελληνική αγορά όπου μπορούν να επενδυθούν αυτά τα κεφάλαια και να δημιουργήσουν επιπλέον αξία.

Η παγίδα και ο… μουτζούρης

Κρίσιμο επίσης στοιχείο, ειδικά για τα funds είναι η δυνατότητα εύκολης αποεπένδυσης! Πόσο γρήγορα και εύκολα δηλαδή μπορούν να πουλήσουν και να φύγουν κερδισμένα. Το περιορισμένο… βάθος όπως χαρακτηριστικά λένε στελέχη ξένων εταιρειών αποτελεί ένα… αγκάθι.

Κάποια μάλιστα έχουν εγκλωβιστεί σε εταιρείες και δεν μπορούν να κάνουν… exit, όπως λέγεται στην επενδυτική αργκό. Για παράδειγμα το CVC από τα μεγαλύτερα funds, φαίνεται – προς το παρόν – να έχει εγκλωβιστεί στην γαλακτοβιομηχανία Δέλτα.

Έχοντας αποεπενδύσει από τον κλάδο των τροφίμων και μάλιστα με επιτυχία – έχει «γράψει» ικανοποιητικά κέρδη – η Δέλτα, από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες αναζητά αγοραστή, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν το έχει βρει.

Κι είναι αμφίβολο στο ορατό μέλλον. Αλλη περίπτωση είναι η ζυθοποιία ΕΖΑ, στην οποία όπως λένε πηγές της αγοράς το fund που έχει επενδύσει – μη κάνοντας «σώφρονες» επιλογές – έχει εγκλωβιστεί. Κι είναι γεγονός πως έχει επενδύσει αρκετά χρήματα, έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος ωρίμανσης της επένδυσης, αλλά αγοραστής δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Καταλύτης τα φορολογικά κίνητρα

Η αίσθηση που εκπέμπεται από τις εταιρείες συμβούλων είναι πως και το 2026 θα αποτελέσει μια ακόμη χρονιά ορόσημο για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Και αυτό λόγω του θετικού μομέντουμ αλλά και του ενδιαφέροντος που εξακολουθεί να υπάρχει.

Στην Ελλάδα υπάρχει μικρότερος βαθμός προβλεψιμότητας — αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρίες που δεν θα βρεις πουθενά αλλού

Καταλυτικό ρόλο θα παίξουν τα φορολογικά κίνητρα και φυσικά η άρση των εμποδίων. Βέβαια όπως επισημαίνει στέλεχος γνωστού fund με τοποθετήσεις σε πολλές αγορές του κόσμου, «καμία αγορά δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Όλες έχουν τα προβλήματά τους. Η διαφορά είναι στην προβλεψιμότητα. Εκεί έξω τα πράγματα είναι πιο καθαρά, πιο σταθερά. Στην Ελλάδα υπάρχει μικρότερος βαθμός προβλεψιμότητας — αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρίες που δεν θα βρεις πουθενά αλλού.»

