Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Προτού εμφανιστεί ο Δημήτρης Σκαρμούτσος βγει στο Buongiorno, την ποδιά φόρεσε ο Χρήστος Βεργάδος, παρουσιάζοντας μια συνταγή κανόνα για το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς.

Ο γνωστός pastry chef μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για βασιλόπιτα, αλλά κάπως διαφορετική από αυτές που έχουμε συνηθίσει: βασιλόπιτα Gingerbread.

Μια βασιλόπιτα τύπου κέικ, πολύ αφράτη, με το άρωμα των γιορτών και αρκετά εύκολη, που μπορούν όλοι να την κάνουν στο σπίτι τους.

Τα υλικά

180 γρ. βούτυρο

150 γρ. καστανή ζάχαρη

2 αυγά

180 ml γάλα

180 γρ. μελάσα

260 γρ, αλεύρι

2 κάψουλες βανίλιας

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.σ. κανέλα

1/2 κ.σ. τζίντζερ

1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο

Το μυστικό

Η χρήση της μελάσας, που δίνει την απαραίτητη υγρασία στην βασιλόπιτα ώστε να είναι ζουμερή στο εσωτερικό της.

Η διαδικασία

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το βούτυρο και την καστανή ζάχαρη και χτυπάμε καλά, μέχρι να είναι έτοιμο το μείγμα.

Προσθέτουμε τα αυγά και ανακατεύουμε καλά – αν θέλεις κάποιος μπορεί να το κάνει και στο χέρι.

Ρίχνουμε μέσα στο μείγμα τη μελάσα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το γάλα, το αλεύρι, την κανέλα, το μοσχοκάρυδο, το ginger, το μπέικιν πάουντερ και τις βανίλιες.

Ανακατεύουμε πολύ καλά.

Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, το ρίχνουμε στο ταψί και το βάζουμε στο φούρνο στους 170 βαθμούς για περίπου 40 λεπτά.

Όσο για τη διακόσμηση; Αφήστε το στη φαντασία σας – και μόνο άχνη ζάχαρη να βάλετε, δεν επηρεάζει τη γεύση.