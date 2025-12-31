Χανιά: Πέθανε 27χρονη μερικές μέρες μετά που ανέβασε πυρετό – Τι λένε οι γιατροί
Η διοίκηση και οι γιατροί του νοσοκομείου στα Χανιά ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου της
- Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων
- Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει απολύσεις στις τράπεζες – Τι προβλέπει η Morgan Stanley
- Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα
- Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, στην Κρήτη, με μια 27χρονη να χάνει τη ζωή της μετά από πολυήμερη νοσηλεία.
Ειδικότερα, η 27χρονη, σύμφωνα με το patris.gr, εισήχθη στο νοσοκομείο Χανίων με υψηλό πυρετό ωστόσο λίγες ημέρες μετά παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά, με τους γιατρούς να προχωρούν σε αγγειοπλαστική με μπαλόνι και τοποθέτηση stent.
Η ασθενής διεκομίσθη από την παθολογική κλινική όπου αρχικά είχα νοσηλευτεί στην καρδιολογική με την υγεία της να εξελίσσεται ικανοποιητικά.
Ωστόσο η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά από 17 ημέρες νοσηλείας.
Η διοίκηση και οι γιατροί του νοσοκομείου ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου της.
- Άρης: Μεταγραφική σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο
- Γάζα: Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση σε 37 ΜΚΟ – «Θα εμποδίσει τη διανομή ζωτικής βοήθειας»
- Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια – Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής
- Χανιά: Πέθανε 27χρονη μερικές μέρες μετά που ανέβασε πυρετό – Τι λένε οι γιατροί
- Χιονίζει στην Πάρνηθα – Κλειστός ο δρόμος από το καζίνο και πάνω
- Γεραπετρίτης: Το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο
- «Ο Μήτογλου στη Σαμπντόρια», γράφουν οι Ιταλοί
- Τροχαίο με εκτροπή οχήματος στην εθνική οδό προς Κόρινθο – Πού σημειώνονται καθυστερήσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις