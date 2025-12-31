Χανιά: Πέθανε 27χρονη μερικές μέρες μετά που ανέβασε πυρετό – Τι λένε οι γιατροί

Τραγωδία σημειώθηκε στα Χανιά, στην Κρήτη, με μια 27χρονη να χάνει τη ζωή της μετά από πολυήμερη νοσηλεία.

Ειδικότερα, η 27χρονη, σύμφωνα με το patris.gr, εισήχθη στο νοσοκομείο Χανίων με υψηλό πυρετό ωστόσο λίγες ημέρες μετά παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά, με τους γιατρούς να προχωρούν σε αγγειοπλαστική με μπαλόνι και τοποθέτηση stent.

Η ασθενής διεκομίσθη από την παθολογική κλινική όπου αρχικά είχα νοσηλευτεί στην καρδιολογική με την υγεία της να εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Ωστόσο η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και άφησε την τελευταία της πνοή μετά από 17 ημέρες νοσηλείας.

Η διοίκηση και οι γιατροί του νοσοκομείου ζήτησαν τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου της.