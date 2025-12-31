newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Μοιραία λάθη στις πλαγιές του θανάτου – Τρομάζουν οι αριθμοί
Μοιραία λάθη στις πλαγιές του θανάτου – Τρομάζουν οι αριθμοί

Δεκάδες τα περιστατικά αποπροσανατολισμού και εγκλωβισμού ορειβατών και πεζοπόρων σε δύσβατες περιοχές

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ούτε λίγο, ούτε πολύ περίπου 50 περιστατικά κυρίως αποπροσανατολισμού, εγκλωβισμού σε χιόνια ή επικίνδυνων κατακρημνίσεων αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική κάθε ημέρα, την εορταστική περίοδο, σε κάποια από τα οποία μάλιστα κινδυνεύουν ακόμη και παιδιά μικρής ηλικίας…

Τα τελευταία 75 χρόνια μόνο στον Ολυμπο έχουν χάσει τη ζωή τους 70 άτομα, ενώ ο μέσος αριθμός ατόμων που σκοτώνονται στη διάρκεια ορειβασιών, πεζοποριών από επικίνδυνα μονοπάτια κ.λπ. ανέρχονται σε 3-6 κάθε χρόνο, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 20-40 επιχειρήσεις εντοπισμού διάσωσης και δεκάδες άλλες που δεν γίνονται γνωστές.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια με τους τέσσερις νεκρούς ορειβάτες και άλλα παρόμοια πολύνεκρα συμβάντα (τον Δεκέμβριο του 1976 στον Ολυμπο, τον Φεβρουάριο του 2005 στο Μαίναλο, τον Ιανουάριο του 2022 στα Τζουμέρκα, τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου στον Χελμό) με συνολικά 19 νεκρούς ορειβάτες αποτυπώνει τους τεράστιους κινδύνους τόσο από τις καιρικές συνθήκες, όσο και από σημαντικά λάθη ή απερισκεψίες χιλιάδων ατόμων που αναζητούν συγκινήσεις σε ορεινούς όγκους της χώρας μας.

Η πρόληψη, ο σωστός εξοπλισμός, η εκπαίδευση και η γνώση των τοπικών συνθηκών, η συνεκτίμηση των μετεωρολογικών δεδομένων, αποτελούν πολλές φορές «κενό γράμμα» και είναι ενδεικτικό ότι το 90% των χιονοστιβάδων που σκοτώνουν ορειβάτες, προκαλούνται από λάθη των ιδίων ενώ πολλές φορές δεν λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, με σημαντικότερο – όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί – να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους ώστε να υπάρχει αλληλοβοήθεια αν παγιδευθούν κάποιοι από αυτούς.

Ενδεικτικό της μαζικής συμμετοχής σε τέτοιου είδους σπορ και δραστηριότητες σε ορεινούς όγκους είναι ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης (ΕΟΟΑ) εποπτεύει και συντονίζει περισσότερα από 80 σωματεία σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας δραστηριότητες όπως ορειβασία (αναβάσεις, πεζοπορία, αλπινισμός) ενώ άλλους 35 συλλόγους και σωματεία έχει η Ομοσπονδία Φυσιολατρικών-Ορειβατικών Σωματείων Ελλάδας (ΟΦΟΕΣΕ). Επιπλέον υπάρχουν πολλοί τοπικοί και ανεξάρτητοι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, προσφέροντας πεζοπορίες, αναρρίχηση, συντήρηση μονοπατιών και καταφυγίων.

Στελέχη της Πυροσβεστικής που μίλησαν στα «ΝΕΑ» με αφορμή την τραγωδία στα Βαρδούσια αναφέρουν ότι «λόγω αυτών των επιπόλαιων επιλογών πολλών ερασιτεχνών ορειβατών πέρα από τις σημαντικές ανθρώπινες απώλειες, τους τραυματισμούς κ.λπ. εξελίσσονται πολυδάπανες επιχειρήσεις διάσωσης που επιβαρύνουν τις κρατικές υπηρεσίες με τεράστια ποσά κάθε χρόνο». Συμπληρώνοντας «ειδικά οι αερομεταφερόμενες λ.χ. με ελικόπτερα είναι πολύ δαπανηρές, φτάνοντας και τις 45.000 ευρώ ανά επιχείρηση, και το κόστος αυτό το καλύπτει το κράτος. Κάτι που δεν συμβαίνει σε πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπου καλούνται οι πολίτες που εγκλωβίστηκαν με δική τους υπαιτιότητα να πληρώσουν τα σχετικά ποσά, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών».

Οι αριθμοί του τρόμου

Είναι ενδεικτικά τα στοιχεία που διατηρεί η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) στην οποία έχουν ενταχθεί άνω των 2.000 εθελοντών και ασχολείται ενεργά με την ορεινή διάσωση. Σύμφωνα με ειδική μελέτη του ιδρυτή και διευθυντή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Ζαφείρη Τρόμπακα (έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 400 επιχειρήσεις διάσωσης) συνολικά 59 ορειβάτες και επισκέπτες έχασαν τη ζωή τους στον Ολυμπο από το 1950 μέχρι το 2019 (από τότε υπήρξαν τουλάχιστον άλλα δέκα καταγραφέντα θύματα). Σημειώνεται ότι το 90% της ορειβατικής δραστηριότητας με περισσότερους από 100.000 ανερχόμενους ετησίως, σημαντικό ποσοστό των οποίων στοχεύουν στις βουνοκορφές όπου υπάρχουν και 12 καταφύγια, καταγράφονται στον Ολυμπο, ακολουθεί η οροσειρά της Πίνδου και άλλα.

Οι 31 από τους 59 προαναφερθέντες νεκρούς σκοτώθηκαν έπειτα από γλίστρημα, οι 11 έχασαν τη ζωή τους από παθολογικά αίτια, οι έξι όταν τους καταπλάκωσε χιονοστιβάδα, οι τέσσερις από απώλεια προσανατολισμού, άλλοι τέσσερις από υποθερμία, οι δύο από κατολίσθηση και ένας επειδή χτυπήθηκε από κεραυνό. Από τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 66% (38 νεκροί) είναι Ελληνες και οι υπόλοιποι 21 ξένοι. Από τους αλλοδαπούς οι έξι ήταν Γερμανοί, οι τέσσερις Τσέχοι, τρεις είναι οι Βούλγαροι, δύο οι Πολωνοί και οι υπόλοιποι έξι υπήκοοι Σερβίας, Ιταλίας, Σλοβακίας, Γαλλίας, Αγγλίας και Αυστρίας.

Συμπληρώνεται ότι μόνο τους τελευταίους μήνες υπήρχαν οι θάνατοι τριών ατόμων στα Αστερούσια Ορη, στη Δράμα και στον Ολυμπο. Λίγες ημέρες προ της τραγωδίας στα Βαρδούσια είχε εντοπισθεί ευτυχώς σώος ορειβάτης από τη Μολδαβία στον Ολυμπο, ενώ αίσιο τέλος είχαν παρόμοιες επιχειρήσεις τα προηγούμενα χρόνια στην Πιερία, στη Λακωνία, στα Πιέρια Ορη, στο Βέρμιο, στα Ζήρεια Κορινθίας, όπως και οι επιχειρήσεις διάσωσης ατόμων ηλικίας 70-80 ετών που είχαν εγκλωβισθεί στις βουνοκορφές του Ολύμπου. Τουλάχιστον δύο θάνατοι πεζοπόρων (μίας 33χρονης Ουκρανής και ενός 21χρονου Γερμανού) έχουν σημειωθεί στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

Crypto: Η ύφεση που έσβησε τα κέρδη του 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές
Ελλάδα 31.12.25

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφής - Ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μια ανώτατη σχολή

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά
Ελλάδα 31.12.25

Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά

Στα τελευταία μηνύματά του στην εκπομπή πριν τις ραγδαίες εξελίξεις, ο κατηγορούμενος ξεδιπλώνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ, στο σπίτι της μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ: «Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 31.12.25

«Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου

Για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες αλλά και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά, μιλούν γείτονες και συγγενείς στην εκπομπή Φως στο Τούνελ

Σύνταξη
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30.12.25

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδες: Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια – Τα μαθήματα του παρελθόντος
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 30.12.25

Τι μας δίδαξε η τραγωδία στα Βαρδούσια - Τα μαθήματα του παρελθόντος

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»
Ελλάδα 30.12.25

«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»

H επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους στον κλάδο ως παράλληλη και αλληλέγγυα κινητοποίηση με αυτή των αγροτοκτηνοτρόφων - Τι λένε στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
Ελλάδα 30.12.25

Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

Η Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μυρίζει γιορτή, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

Σύνταξη
Τροχαία: Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο – Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες 30.12.25

Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο - Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές

Με δυσκολία διεξάγεται η μετακίνηση των εκδρομέων από και προς Αθήνα, σε όλη τη χώρα, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο για λόγους «οδικής ασφάλειας» και «προστασίας της ανθρώπινης ζωής».

Σύνταξη
«H Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο Δεσταμπασίδης – Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής
Ελλάδα 30.12.25

«H Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο Δεσταμπασίδης – Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής

«Ήξερα εκ των εσω ότι ήταν μία διεφθαρμένη εταιρεία» ανέφερε ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας για τη Novartis, ενώ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για τις Αρχές των ΗΠΑ. Δεν ήμουν ποτέ αυτόπτης μάρτυρας χρηματισμού, σίγουρα όμως υπήρχε project όπως το Χάρβαρτν project, είπε.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία
Οικονομία 31.12.25

Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία

Αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διευθέτηση των κληρονομικών θεμάτων σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνει την κινητικότητα και την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές
Ελλάδα 31.12.25

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφής - Ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μια ανώτατη σχολή

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο
Αλλαγή κλίματος 31.12.25

Από την αλληλεγγύη, στον ρατσισμό – Στην Πολωνία, οι πρόσφυγες από την Ουκρανία μπαίνουν πια στο στόχαστρο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία στην πιο κρίσιμη φάση, οι πρόσφυγες από την εμπόλεμη χώρα γίνονται όλο και πιο ανεπιθύμητοι στην όμορη Πολωνία, εν μέσω κόπωσης, παραπληροφόρησης και ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας
Κλιματική πολιτική 31.12.25

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστός ως CBAM, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του 2026. Πώς επηρεάζει τη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις μετά την υποτίμηση του νομίσματος σε ιστορικά χαμηλά
Τέταρτη μέρα 31.12.25

Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, με αφορμή τη μεγάλη υποτίμηση του νομίσματος, εξαπλώνονται, και με απεργίες, στο Ιράν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα.

Σύνταξη
«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Σύνταξη
Ουκρανία: 4 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
Ουκρανία 31.12.25

Αιματηρή ρωσική επιδρομή στην Οδησσό

Πλήγματα στην Οδησσό εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, από τα οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, τρία παιδιά ανάμεσά τους, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε «πολυκατοικίες» και σε «υποδομές».

Σύνταξη
The Wire: Πέθανε στα 71 του ο «διεφθαρμένος γερουσιαστής» Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος
Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ 31.12.25

Πέθανε στα 71 του ο «sheeeeee-it» του The Wire

Ο Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, δευτεραγωνιστής στη σειρά The Wire, «καταπληκτικός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Σύνταξη
Αργεντινή: Η υπηρεσία αναπηρίας «πληρώνει» τις κατηγορίες για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του Μιλέι
Αργεντινή 31.12.25

Κατηγορούν για διαφθορά την αδελφή του Μιλέι, την «πληρώνει» η υπηρεσία αναπηρίας

Η υπηρεσία αναπηρίας στην Αργεντινή διαλύεται προκειμένου να υπαχθεί στο υπουργείο Υγείας, εν μέσω καταγγελιών για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του προέδρου Μιλέι.

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά
Ελλάδα 31.12.25

Φως στο Τούνελ: Οι θεωρίες του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου για τη φονική πυρκαγιά

Στα τελευταία μηνύματά του στην εκπομπή πριν τις ραγδαίες εξελίξεις, ο κατηγορούμενος ξεδιπλώνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν εκείνο το μοιραίο βράδυ, στο σπίτι της μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου

Σύνταξη
Φως στο Τούνελ: «Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 31.12.25

«Πουλούσε το σπίτι χωρίς να του ανήκει» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου

Για έναν ιδιόρρυθμο γιο, για εντάσεις, φασαρίες αλλά και χυδαίες ύβρεις που ακούγονταν συχνά, μιλούν γείτονες και συγγενείς στην εκπομπή Φως στο Τούνελ

Σύνταξη
Ρωσία: Επιδρομή ουκρανικών drones σε λιμάνι και αγωγό αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
Μαύρη Θάλασσα 31.12.25

Επιδρομή ουκρανικών drones σε ρωσικό λιμάνι και αγωγό αερίου

Λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα έγινε στόχος ουκρανικών drones, ενώ επλήγη και αγωγός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ, οι οποίες έκαναν λόγο για πρόκληση ζημιών.

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 15 τραυματίες και πληροφορίες για νεκρό σε σύγκρουση τρένων καθ’ οδόν προς το Μάτσου Πίτσου
Τραυματισμοί τουριστών 31.12.25

Φόβοι και για νεκρό σε σύγκρουση τρένων στον δρόμο προς το Μάτσου Πίτσου

Σύγκρουση τρένων στη σιδηροδρομική γραμμή προς το Μάτσου Πίτσου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 τουριστών, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για έναν νεκρό.

Σύνταξη
«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί
Ελλάδα 31.12.25

«Το χεράκι της δεν ήταν καν μαυρισμένο» – Όσα είπε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

«Απίθανο» χαρακτήριζε το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας της Ελένης Παπαδοπούλου, ο μητροκτόνος μιλώντας στην Αγγελική Νικολούλη λίγες μέρες πριν συλληφθεί.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Άστον Βίλα 4-1: «Δήλωση» τίτλου οι «κανονιέρηδες»! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Δήλωση» τίτλου η Άρσεναλ (4-1)! – Κόλλησε με την ουραγό η Γιουνάιτεντ (1-1)

Πρωταθλήτρια χειμώνα με εμφατικό τρόπο η Άρσεναλ, συνέτριψε με 4-1 την Άστον Βίλα στο υποτιθέμενο ντέρμπι κορυφής. Οδυνηρό 1-1 η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην ουραγό, Γουλβς και μάλιστα εντός.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές
Πολιτική 31.12.25

Σ. Φάμελλος: Το 2026 να υπάρξει πραγματική πρόοδος στους κοινωνικούς φορείς και στις κοινωνικές δομές

Το Πανελλήνιο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος» του Χαμόγελου του Παιδιού επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)
Euroleague 31.12.25

Φανταστικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά η Παρτίζαν έχασε από την Βαλένθια (86-73)

Η Βαλένθια επικράτησε της Παρτίζαν με 86-73, παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που το τελευταίο διάστημα συνδέεται με τον Ολυμπιακό – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τη Μονακό του Σπανούλη επί της Μπαρτσελόνα (74-90).

Σύνταξη
Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου
Κόσμος 30.12.25

Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ εξέφρασε αμφιβολίες για την επίθεση εναντίον της κατοικίας του ρώσου προέδρου

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ με 91 drones. Ο αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ εξέφρασε αμφιβολίες για τον ισχυρισμό

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

