«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή που εξελίχθηκε η τραγωδία με τους τέσσερις ορειβάτες αναφέρθηκε ο φίλος τους που δεν ακολούθησε την υπόλοιπη παρέα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Αν και είχαν συμφωνήσει να βρεθούν μαζί στα Βαρδούσια Όρη, λόγω της ημέρας των Χριστουγέννων, εκείνος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ανάβαση.

«Είχαμε πει την προηγούμενη μέρα ας πούμε ότι αν θα μας κάνει μια καλή μέρα στις επόμενες μέρες μέχρι να πιάσει χειμώνας γιατί θα ήταν η τελευταία μας που θα μπορούσαμε να πάμε να μαζευτούμε και θα πάμε στην επόμενη καλή μέρα» τόνισε, εξηγώντας ότι «απλά έτυχε η καλή μέρα να είναι Χριστούγεννα. Και εγώ έχω το μαγαζί κάτω στο χωριό δηλαδή και δεν μπορούσα να λείπω από εκεί».

«Με αυτό τον καιρό δεν πας»

«Δεν είχαμε συζητήσει ότι θα φτάσουμε μέχρι Κόρακα ή αν θα πάμε μέχρι κάπου αλλού. Προφανώς τα παιδιά έφυγαν για Κόρακα κατευθείαν εκτός αν είχαν κάπου αλλού σκοπό να φτάσουν και είδαν ότι θέλουν να πάνε και παραπάνω εκείνη την ώρα», υπογράμμισε ο ορειβάτης για το σχέδιο που είχαν οι 4 για την κορυφή «Κόρακας».

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρος μιλώντας για τις συνθήκες του καιρού που επικρατούσαν στα Βαρδούσια Όρη την ημέρα που η παρέα των 4 ορειβατών αποφάσισε να ανέβει μέχρι την κορυφή.

«Νομίζω πως όχι. Με καλό καιρό μετά από χιόνι που έριξε, είχε πάγο έξω και μετά έβγαλε ήλιο, αυτό είναι απαγορευτικό» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA.

«Με τα φαινόμενα που είχαμε και τον καιρό και όλα αυτά, όχι δεν πας. Γλίτωσα δεν έχω να σκεφτώ δηλαδή κάτι άλλο. Ότι τι μου επιφυλάσσει η μοίρα παιχνίδια; Όχι δεν είναι μια δεύτερη ευκαιρία γιατί ήδη μου την πήρε την μία ευκαιρία παίρνοντας τους φίλους μου, πάει η μία ζωή που είχα», τόνισε ο ορειβάτης.

Ανέβηκε στο βουνό για να τους βρει

Όπως αποκάλυψε ο ορειβάτης, αμέσως μόλις έμαθε ότι αγνοούνται οι φίλοι του, ανέβηκε στο βουνό για να βρει τα ίχνη τους.

«Έφυγα κατευθείαν και πήγα βουνό, εγώ έκατσα από τις επτά το απόγευμα μέχρι τη 01:30 τη νύχτα στο βουνό επάνω. Έψαχνα, περπάτησα πάνω από 40 χιλιόμετρα εκεί πέρα πάνω στα βουνά ψάχνοντας μέχρι να ξεκινήσει να έρθει η Πυροσβεστική και ο οποιοσδήποτε».