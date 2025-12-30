newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια
Ελλάδα 30 Δεκεμβρίου 2025 | 22:31

«Ο καιρός ήταν απαγορευτικός» – Σοκάρει ο ορειβάτης που δεν ανέβηκε με την παρέα στα Βαρδούσια

Ο έμπειρος ορειβάτης που δεν ακολούθησε τους 4 φίλους του λόγω υποχρεώσεων, σημείωσε ότι οι καιρικές συνθήκες (ήλιος μετά από χιονόπτωση) δεν ήταν οι κατάλληλες για ορειβασία.

Σύνταξη
Spotlight

Στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή που εξελίχθηκε η τραγωδία με τους τέσσερις ορειβάτες αναφέρθηκε ο φίλος τους που δεν ακολούθησε την υπόλοιπη παρέα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Αν και είχαν συμφωνήσει να βρεθούν μαζί στα Βαρδούσια Όρη, λόγω της ημέρας των Χριστουγέννων, εκείνος δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ανάβαση.

«Είχαμε πει την προηγούμενη μέρα ας πούμε ότι αν θα μας κάνει μια καλή μέρα στις επόμενες μέρες μέχρι να πιάσει χειμώνας γιατί θα ήταν η τελευταία μας που θα μπορούσαμε να πάμε να μαζευτούμε και θα πάμε στην επόμενη καλή μέρα» τόνισε, εξηγώντας ότι «απλά έτυχε η καλή μέρα να είναι Χριστούγεννα. Και εγώ έχω το μαγαζί κάτω στο χωριό δηλαδή και δεν μπορούσα να λείπω από εκεί».

«Με αυτό τον καιρό δεν πας»

«Δεν είχαμε συζητήσει ότι θα φτάσουμε μέχρι Κόρακα ή αν θα πάμε μέχρι κάπου αλλού. Προφανώς τα παιδιά έφυγαν για Κόρακα κατευθείαν εκτός αν είχαν κάπου αλλού σκοπό να φτάσουν και είδαν ότι θέλουν να πάνε και παραπάνω εκείνη την ώρα», υπογράμμισε ο ορειβάτης για το σχέδιο που είχαν οι 4 για την κορυφή «Κόρακας».

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρος μιλώντας για τις συνθήκες του καιρού που επικρατούσαν στα Βαρδούσια Όρη την ημέρα που η παρέα των 4 ορειβατών αποφάσισε να ανέβει μέχρι την κορυφή.

«Νομίζω πως όχι. Με καλό καιρό μετά από χιόνι που έριξε, είχε πάγο έξω και μετά έβγαλε ήλιο, αυτό είναι απαγορευτικό» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA.

«Με τα φαινόμενα που είχαμε και τον καιρό και όλα αυτά, όχι δεν πας. Γλίτωσα δεν έχω να σκεφτώ δηλαδή κάτι άλλο. Ότι τι μου επιφυλάσσει η μοίρα παιχνίδια; Όχι δεν είναι μια δεύτερη ευκαιρία γιατί ήδη μου την πήρε την μία ευκαιρία παίρνοντας τους φίλους μου, πάει η μία ζωή που είχα», τόνισε ο ορειβάτης.

Ανέβηκε στο βουνό για να τους βρει

Όπως αποκάλυψε ο ορειβάτης, αμέσως μόλις έμαθε ότι αγνοούνται οι φίλοι του, ανέβηκε στο βουνό για να βρει τα ίχνη τους.

«Έφυγα κατευθείαν και πήγα βουνό, εγώ έκατσα από τις επτά το απόγευμα μέχρι τη 01:30 τη νύχτα στο βουνό επάνω. Έψαχνα, περπάτησα πάνω από 40 χιλιόμετρα εκεί πέρα πάνω στα βουνά ψάχνοντας μέχρι να ξεκινήσει να έρθει η Πυροσβεστική και ο οποιοσδήποτε».

Business
Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Το χιόνι πέρα από την ευχάριστη πλευρά του κρύβει και κινδύνους. Το βουνό είναι ένα περιβάλλον αυξημένης επικινδυνότητας. Χιονοστιβάδες στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει αρκετές τραγωδίες στο πέρασμα των χρόνων, κυρίως με θύματα ορειβάτες.

Σύνταξη
«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»
Ελλάδα 30.12.25

«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοί μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»

H επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου χαρακτηρίζεται από τους εργαζόμενους στον κλάδο ως παράλληλη και αλληλέγγυα κινητοποίηση με αυτή των αγροτοκτηνοτρόφων - Τι λένε στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
Ελλάδα 30.12.25

Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

Η Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μυρίζει γιορτή, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

Σύνταξη
Τροχαία: Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο – Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες 30.12.25

Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο - Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές

Με δυσκολία διεξάγεται η μετακίνηση των εκδρομέων από και προς Αθήνα, σε όλη τη χώρα, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο για λόγους «οδικής ασφάλειας» και «προστασίας της ανθρώπινης ζωής».

Σύνταξη
«H Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο Δεσταμπασίδης – Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής
Ελλάδα 30.12.25

«H Novartis ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου» είπε ο Δεσταμπασίδης – Πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής

«Ήξερα εκ των εσω ότι ήταν μία διεφθαρμένη εταιρεία» ανέφερε ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας για τη Novartis, ενώ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για τις Αρχές των ΗΠΑ. Δεν ήμουν ποτέ αυτόπτης μάρτυρας χρηματισμού, σίγουρα όμως υπήρχε project όπως το Χάρβαρτν project, είπε.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας
Υπό προϋποθέσεις 30.12.25

ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ η σύμβαση πρέπει να περιγράφει με τρόπο με τον οποίο ο μέσος ασφαλισμένος να καταλαβαίνει, πώς θα υπολογίζονται οι αυξήσεις και ποιες θα είναι οι πιθανές οικονομικές συνέπειες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του
Ελλάδα 30.12.25

Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης αντιλήφθηκαν από την αρχή τις αντιφάσεις του 60χρονου γιου της.

Σύνταξη
Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
Ελλάδα 30.12.25

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Κιβερίου Αργολίδας, μετά την τραγική απώλεια της δασκάλας Δώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ – Γνώριζαν για το όργιο παρανομίας
Τι απαντά 30.12.25

Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ - Γνώριζε για το όργιο παρανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε τον διάλογο για τις παράνομες επιδοτήσεις που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ, Θεοφάνη Παπά, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρία χρόνια γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Σύνταξη
Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026
Ελλάδα 30.12.25

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026

Με το σύνθημα «Κανένας μόνος του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», ο Σεβασμιώτατος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, ώστε η αλλαγή του χρόνου να μη βρει κανέναν απομονωμένο, αλλά όλους ενωμένους, ο ένας πλάι στον άλλον, μέσα στην προσευχή, την αγάπη και την εκκλησιαστική σύναξη.

Σύνταξη
OPLAN: Τα σημάδια της αρχικής φάση ενός μελλοντικού πολέμου – Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης
Νέα εποχή 30.12.25

Τα σημάδια της αρχικής φάση ενός μελλοντικού πολέμου - Το γερμανικό σχέδιο σε περίπτωση σύγκρουσης

Στο πλαίσιο των πολυδιάστατων υβριδικών κινδύνων το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι σε μια περίοδο που η Δύση περνάει από κόσκινο τις κινήσεις της Ρωσίας και αυξάνει κατακόρυφα το επίπεδο συναγερμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά
Culture Live 30.12.25

Πολιτικός «πόλεμος» στη Γαλλία για τη Μπριζίτ Μπαρντό – Τι σημαίνει ο «εθνικός φόρος τιμής» που ζητάει η Δεξιά

Πρωτοβουλία της γαλλικής Δεξιάς για εθνικό φόρο τιμής στη Μπριζίτ Μπαρντό φέρνει πολιτική σύγκρουση στη Γαλλία. Υποστηρικτές μιλούν για μια γυναίκα–σύμβολο που πρόβαλε διεθνώς τη χώρα, ενώ επικριτές υπενθυμίζουν τις ακροδεξιές της θέσεις και τις καταδίκες της για ρατσιστικό λόγο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη
Κόσμος 30.12.25

Ιράν όπως πλατεία Τιενανμέν: Ένας διαδηλωτής μόνος απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας στην Τεχεράνη

Ένα βίντεο από το Ιράν, που καταγράφει έναν διαδηλωτή να κάθεται μόνος στη μέση του δρόμου απέναντι σε δεκάδες αστυνομικούς με μοτοσικλέτες στην Τεχεράνη, γίνεται viral διεθνώς, με πολλούς να μιλούν για εικόνες που θυμίζουν την πλατεία Τιενανμέν.

Σύνταξη
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης
EuroCup 30.12.25

Άρης – Τσεντεβίτα 60-89: Ήταν κάκιστος και έμεινε πίσω στη μάχη της πρόκρισης

Ο Άρης ήταν πολύ κακός στα τρία τελευταία δεκάλεπτα κι έτσι γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 60-89 από την Τσεντεβίτα, χάνοντας έδαφος έδαφος στην μάχη της πρόκρισης στο EuroCup.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα

LIVE: Άρσεναλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Άστον Βίλα για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»
Έρωτες & μεθύσια 30.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άλλαξε τη ζωή του όταν ξέκοψε από τον πατέρα του – «Ένιωθα σαν ένα χάμστερ που έτρεχε στον τροχό»

Ο σταρ του Home Alone Μακόλεϊ Κάλκιν μίλησε για το πως άλλαξε η καθημερινότητά του από τη στιγμή που αποφάσισε να βγάλει από τη ζωή του τον πατέρα του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ανακοίνωσε τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο Άρης

Ο Βέλγος εξτρέμ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών και αποτελεί την πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο
ΔΥΠΑ 30.12.25

Αγορά εργασίας: Προστέθηκαν 126.000 νέοι άνεργοι τον Νοέμβριο

Μαζί με την επίσημη λήξη της τουριστικής σεζόν κορυφώθηκαν οι απολύσεις σε εστίαση-καταλύματα, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον 126.000 νέοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Νοέμβριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ

LIVE: Τσέλσι – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπόρνμουθ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες
Μάριο Ροντρίγκες 30.12.25

Νέα αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση – Η δεύτερη μέσα σε λίγους μήνες

Ηθοποιός που συμμετείχε στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για επαναλαμβανόμενες ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και επίθεση, ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 77 εκατ. δολαρίων και στρεφόμενος και κατά της Lionsgate

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Μπράιτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 30.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ο Λανουά ξανά στην κάμερα, επιστρέφει η τηλεκριτική

Η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να συζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ οδήγησε στην αλλαγή της απόφασης και ο Λανουά θα σχολιάσει τους Φωτιά, Ευαγγέλου και Κουμπαράκη

Βάιος Μπαλάφας
Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;
«Δυνατά vibes» 30.12.25

Έξι μήνες «θλίψης» ήταν αρκετές: Είναι ο 28χρονος μουσικός Role Model η νέα σχέση της Ντακότα Τζόνσον;

Η Ντακότα Τζόνσον φαίνεται πως γυρίζει σελίδα στην προσωπική της ζωή, καθώς η κοινή της εμφάνιση με τον μουσικό Role Model σε δείπνο στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, άναψε «φωτιές» για ένα νέο ειδύλλιο μετά τον χωρισμό της από τον Κρις Μάρτιν

Σύνταξη
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο