Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών

Από ασφυξία έχασαν τη ζωή τους οι τέσσερις ορειβάτες στα Βαρδούσια Όρη σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν γνωστά το μεσημέρι της Δευτέρας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τις σορούς των τεσσάρων ορειβατών, δεν εντόπισαν καθόλου εξωτερικές κακώσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οδηγών βουνού και διασωστών, που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στα Βαρδούσια για τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών, το πιθανότερο σενάριο είναι να καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν στη συνέχεια.

Κοντά μεταξύ τους

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις ορειβάτες βρέθηκαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, ενώ ο τέταρτος εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση, με τους διασώστες να εκτιμούν ότι ίσως να προσπάθησε να καλυφθεί από τη χιονοστιβάδα, χωρίς να το καταφέρει.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναφέρει επίσης ότι ο θάνατος συνδέεται με την απότομη πτώση της θερμοκρασίας και την παραμονή τους μέσα στο χιόνι, στοιχείο που επιβάρυνε την κατάστασή τους μετά την πλήρη κάλυψή τους από τη χιονοστιβάδα.

Τραγωδία σε δύσβατη περιοχή

Τα ίχνη τους είχαν χαθεί από τα Χριστούγεννα και εντοπίστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) μέσα στο χιόνι, χωρίς τις αισθήσεις τους. Σύμφωνα με τους διασώστες, βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει πόσο ξαφνικά εξελίχθηκε η τραγωδία και ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντικές ομάδες να επιχειρούν.

Σημειώνεται πως το σημείο όπου εντοπίστηκαν ήταν εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές, ενώ η ομίχλη δυσκόλευε το έργο της ανάσυρσης. Κάθε σορός έπρεπε να ανέβει μία-μία με βίντσι, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία μεταφοράς. Οι σοροί στη συνέχεια, με τη βοήθεια του ελικοπτέρου, μεταφέρθηκαν στη θέση «Κίρρα» Ιτέας, όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.