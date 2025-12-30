Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)

Συγκλονισμένος παραμένει ο κόσμος του kick boxing και των μαχητικών αθλημάτων γενικότερα από την βάναυση και αναίτια επίθεση που δέχθηκε ο Γιάννης Τσουκαλάς στη Σερβία μετά την επιβλητική νίκη του με νοκ άουτ επί του Βαχίντ Κιτσάρα.

Δευτερόλεπτα μετά τη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά, άτομα από την ομάδα του ηττημένου επιτέθηκαν σε εκείνον και το σταφ του, ενώ ακολούθησε εισβολή δεκάδων Σέρβων οπαδών με αποτέλεσμα να προκληθεί γενική σύρραξη και να επικρατήσει μεγάλη ένταση για αρκετά λεπτά.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό ήταν το περιστατικό όπου ο αδερφός του Κιτσάρα γρονθοκόπησε τον Έλληνα αθλητή στο πρόσωπο, την ώρα που ο Τσουκαλάς ήταν γονατισμένος και προσευχόταν!

Μετά το περιστατικό, ο Γιάννης Τσουκαλάς μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου για προληπτικές εξετάσεις, όπως μετέδωσαν τα τοπικά ΜΜΕ. Αφού υποβλήθηκε σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και διαπιστώθηκε ευτυχώς ότι δεν υπήρχαν σοβαροί τραυματισμοί, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Τις τραγικές στιγμές περιέγραψε ο συναθλητής του Γιάννη Τσουκαλά, Παύλος Κοχλιαρίδης, με τον ίδιο να αναφέρει ότι θα μπορούσαν να είχαν συμβεί πολύ χειρότερα γεγονότα: «Μας βάρεσαν 100 άτομα και ήμασταν τέσσερις», είπε χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε παράλληλα ότι έμαθαν από έμπιστες πηγές πως χούλιγκαν εθεάθη στο χώρο με μαχαίρι!

Ποιος είναι ο Γιάννης Τσουκαλάς

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αξιόλογες διακρίσεις τόσο στην χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε Γαλλία, Βρετανία, Ολλανδία και Γερμανία.

Αγωνίζεται στα διεθνή πρωταθλήματα της WKU (World Kickboxing and Karate Union) και έχει κατακτήσει τον τίτλο του «Balkanic Champion», ενώ μετά την επιβλητική του νίκη στην πόλη Νόβι Πάζαρ στη Σερβία, πανηγύρισε την κατάκτηση της επαγγελματικής ζώνης της WKU.

Επιπλέον ο Γιάννης Τσουκαλάς χει δώσει μάχες και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και για παγκόσμιο τίτλο σε διοργάνωση TMA Fight Series στην Αγγλία στα 65 κιλά.

Επίσης όπως αναφέρει και στο προφίλ του στο instagram δραστηριοποιείται και ως personal trainer.

Τι ακριβώς είναι το Professional K-1 Fighter

Professional K-1 Fighter στο kickboxing είναι ο επαγγελματία αθλητής που αγωνίζεται με τους κανόνες K-1, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο αγωνιστικό στυλ που επιτρέπει πλήρη επαφή και συνδυασμό τεχνικών από kickboxing και όρθιο Muay Thai.

Ειδικότερα ο κάθε μαχητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί γροθιές, κλωτσιές σε σώμα και κεφάλι, καθώς και γόνατα, με στόχο τη νίκη είτε με νοκ-άουτ είτε στα σημεία.

Ο αθλητής αγωνίζεται σε επίσημους επαγγελματικούς αγώνες, με αμοιβή, αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας και καταγεγραμμένο αγωνιστικό ρεκόρ, σε διοργανώσεις αναγνωρισμένες από διεθνείς ομοσπονδίες, όπως η World Kickboxing and Karate Union.

View this post on Instagram A post shared by UFIGHT.gr (@ufight.gr)

View this post on Instagram A post shared by Tsoukalas Giannis (@giannis.tsuk)

View this post on Instagram A post shared by Tsoukalas Giannis (@giannis.tsuk)