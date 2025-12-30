sports betsson
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 30 Δεκεμβρίου 2025 | 18:23

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός

LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Παναθηναϊκός για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
(Oh Christmas) Tree pose: Μια στάση της γιόγκα για δύναμη και ισορροπία

(Oh Christmas) Tree pose: Μια στάση της γιόγκα για δύναμη και ισορροπία

Spotlight

Headlines:
Business
Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Alpha Bank: Εξαγόρασε το Μινιόν – Χτίζει χαρτοφυλάκιο ακινήτων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
(Oh Christmas) Tree pose: Μια στάση της γιόγκα για δύναμη και ισορροπία

(Oh Christmas) Tree pose: Μια στάση της γιόγκα για δύναμη και ισορροπία

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα σελίδα για την Εγνατία Οδό – Στα 1,275 δισ το τίμημα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα

Για υπόθεση φερόμενης απάτης του 2016 ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα καλείται να καταθέσει ως κατηγορούμενος για επένδυση που συνδέεται με το Reus Deportiu και σχέδιο ακαδημιών ποδοσφαίρου στην Κίνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)

Αντιπροσωπεία των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και μοίρασε δώρα και κράτησε ομόρφη παρέα στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται.

Σύνταξη
Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)
kick boxing 30.12.25

Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»
Euroleague 30.12.25

Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέρδο εξαπέλυσε επίθεση κατά της Παρτιζάν, τονίζοντας πως ξαφνικά οι ασπρόμαυροι βρήκαν χρήματα για να αποκτήσουν έναν παίκτη όπως ο Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Να φύγει ο Λανουά ζήτησε ο Ολυμπιακός – «Κεραυνοί» Καραπαπά!

Ο Ολυμπιακός εξέθεσε τον Λανουά στην συνεδρίαση της ΕΕΠ/ΕΠΟ, όπου ο Κώστας Καραπαπάς ζήτησε την αντικατάστασή του, ενώ τόνισε και τις ευθύνες της ΕΠΟ για την τραγική αποτυχία της διαιτησίας στην Ελλάδα.

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε
Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη! 30.12.25

Ο ετήσιος μισθός του πρίγκιπα Γουίλιαμ για το 2025 μόλις αποκαλύφθηκε

Στο δεύτερο έτος της διαχείρισης της περιουσίας του Δουκάτου της Κορνουάλης, ο διάδοχος του θρόνου κέρδισε εκατομμύρια. Ο ρόλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ ως πρίγκιπα της Ουαλίας συνοδεύεται από σημαντικούς οικονομικούς πόρους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
Ελλάδα 30.12.25

Στο Περιστέρι και φέτος η βασιλόπιτα «γίγας» – Ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα

Η Πλατεία Δημαρχείου στο Περιστέρι μυρίζει γιορτή, καθώς η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων & Περιχώρων, σε συνεργασία με τον Δήμο, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα της Ελλάδας

Σύνταξη
Oreshnik: Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα – Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου
Oreshnik 30.12.25

Το όπλο-φόβητρο της Ρωσίας «πάτησε» δυτικότερα - Η Ευρώπη πιο κοντά στην εμβέλεια του πυραύλου

Ο ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος Oreshnik ή «φουντουκιά», με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής, όπως έχει προαναγγελθεί, έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία, στενή σύμμαχο της Ρωσίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Μετωπική Ηλιόπουλου, Σαββίδη και στη σέντρα «ο Γιάννης που ήταν στην Καβάλα»

Ηλιόπουλος και Σαββίδης διασταύρωσαν τα βέλη τους στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, Η προτροπή του δεύτερου: «Ξεκίνα από την ΑΕΚ, αν θέλεις να καθαρίσεις το ποδόσφαιρο».

Σύνταξη
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Τροχαία: Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο – Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές
Οδηγίες 30.12.25

Εκτροπές κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο - Χάρτες με εναλλακτικές διαδρομές

Με δυσκολία διεξάγεται η μετακίνηση των εκδρομέων από και προς Αθήνα, σε όλη τη χώρα, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο για λόγους «οδικής ασφάλειας» και «προστασίας της ανθρώπινης ζωής».

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Ζοάν Λαπόρτα

Για υπόθεση φερόμενης απάτης του 2016 ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα καλείται να καταθέσει ως κατηγορούμενος για επένδυση που συνδέεται με το Reus Deportiu και σχέδιο ακαδημιών ποδοσφαίρου στην Κίνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
«Άλογα αναπαραγωγής» 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα
Κόσμος 30.12.25

Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες από ατύχημα με τελεφερίκ – 100 άτομα εγκλωβίστηκαν στα 2.800 μέτρα

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν και περίπου 100 εγκλωβίστηκαν προσωρινά στην κορυφή του Μόντε Μόρο στη βορειοδυτική Ιταλία, όταν η καμπίνα του τελεφερίκ προσέκρουσε στον σταθμό λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Σύνταξη
ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας
Υπό προϋποθέσεις 30.12.25

ΣτΕ: Νόμιμες οι μονομερείς αυξήσεις στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ η σύμβαση πρέπει να περιγράφει με τρόπο με τον οποίο ο μέσος ασφαλισμένος να καταλαβαίνει, πώς θα υπολογίζονται οι αυξήσεις και ποιες θα είναι οι πιθανές οικονομικές συνέπειες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
On Field 30.12.25

Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…

Μετά τα «σενάρια» για την Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε το ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου για «κάψα» της Τότεναμ για πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο
«Monkey Christ» 30.12.25

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η ενορίτισσα που έγινε viral ως η χειρότερη συντηρήτρια έργων τέχνης στον κόσμο

Η Σεσίλια Χιμένεθ, ενορίτισσα από τη Μπόρχα, έγινε παγκοσμίως γνωστή το 2012, όταν επιχείρησε να «σώσει» μια παλιά τοιχογραφία του Χριστού στην τοπική εκκλησία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του
Ελλάδα 30.12.25

Οι αντιφάσεις που πρόδωσαν τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου – Πώς προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που ασχολήθηκαν με την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης αντιλήφθηκαν από την αρχή τις αντιφάσεις του 60χρονου γιου της.

Σύνταξη
Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς
Χειμερινός καύσωνας 30.12.25

Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)

Αντιπροσωπεία των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και μοίρασε δώρα και κράτησε ομόρφη παρέα στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται.

Σύνταξη
Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
Ελλάδα 30.12.25

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Κιβερίου Αργολίδας, μετά την τραγική απώλεια της δασκάλας Δώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ – Γνώριζαν για το όργιο παρανομίας
Τι απαντά 30.12.25

Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ - Γνώριζε για το όργιο παρανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε τον διάλογο για τις παράνομες επιδοτήσεις που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ, Θεοφάνη Παπά, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρία χρόνια γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Σύνταξη
Ευρώπη: Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη – Ώρα για δύσκολες αποφάσεις
Σαθρά θεμέλια 30.12.25

Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη - Ώρα για δύσκολες αποφάσεις

Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων ασκεί πίεση στα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη αρχίζει και ξεθωριάζει και μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης μοιάζει να έχει ενεργοποιηθεί…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο