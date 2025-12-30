LIVΕ: Μαρούσι – Παναθηναϊκός

Τι απαντά

Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ - Γνώριζε για το όργιο παρανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε τον διάλογο για τις παράνομες επιδοτήσεις που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ, Θεοφάνη Παπά, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρία χρόνια γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα.