Η μάχη που όλοι περίμεναν – Αυτό είναι το trailer του επικού φινάλε του Stranger Things

Το Stranger Things ετοιμάζεται να ρίξει οριστικά αυλαία και το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το trailer του μεγάλου φινάλε.

Το τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν θα προβληθεί ταυτόχρονα στη μεγάλη οθόνη και στην πλατφόρμα στις 31 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για τη σειρά–φαινόμενο.

Το φινάλε έχει τον τίτλο «The Rightside Up» και είναι το όγδοο επεισόδιο της πέμπτης και τελευταίας σεζόν.

Το προτελευταίο επεισόδιο άφησε τους θεατές με κομμένη την ανάσα. Η Μαξ αποκαλύπτει το τελικό σχέδιο του Vecna: τη συγχώνευση του κόσμου μας με μια παράλληλη διάσταση πέρα από το Upside Down, που πλέον αποκαλείται Abyss. Οι ήρωες αποφασίζουν να περάσουν στην άλλη πλευρά, να σώσουν τα παιδιά που έχει αιχμαλωτίσει ο Vecna και να καταστρέψουν το Abyss με εκρηκτικά.

Το επεισόδιο κλείνει με τον Vecna –ακόμη μεταμφιεσμένο ως Χένρι Κριλ– να οδηγεί τα υπνωτισμένα θύματά του σε μια σκοτεινή, σχεδόν τελετουργική μετάβαση στη νέα διάσταση.

Σειρά- φαινόμενο

Η σειρά δημιουργήθηκε από τους Ματ και Ρος Ντάφερ και πρωτοεμφανίστηκε το καλοκαίρι του 2016, για να εξελιχθεί γρήγορα σε παγκόσμιο pop φαινόμενο.

Ακολούθησαν οι σεζόν του 2017 και του 2019, ενώ η τέταρτη –όπως και η πέμπτη– κυκλοφόρησε σε δύο μέρη το 2022.

Το σύμπαν του Stranger Things επεκτάθηκε και εκτός τηλεόρασης, με το θεατρικό «Stranger Things: First Shadow», που ξεκίνησε από το West End και παίζεται πλέον στο Broadway.

Τέλος καλό, όλα καλά;

Σε πρόσφατες δηλώσεις τους, οι αδελφοί Ντάφερ τόνισαν ότι ένα από τα βασικά ερωτήματα του φινάλε είναι αν μπορεί να υπάρξει πραγματικά «ευτυχές τέλος» για την Έντεν, αφού ακόμη κι αν σώσει τον κόσμο, η απειλή του στρατού δεν παύει να υπάρχει.

Όπως εξηγούν, η πορεία της ηρωίδας κινείται ανάμεσα στην αισιοδοξία του Μάικ και τον πιο κυνικό ρεαλισμό της Κάλι, δύο αντίθετες κοσμοθεωρίες που συγκρούονται μέχρι τέλους.

Με περισσότερες από 1,2 δισεκατομμύρια προβολές, το Stranger Things παραμένει μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές στην ιστορία του Netflix.