Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς
Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
H φετινή παραμονή των Χριστουγέννων έμοιαζε περισσότερο με καλοκαιρινό καύσωνα στην Ισλανδία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 20 βαθμούς και τους ντόπιους να ανταλλάσσουν δώρα με κοντομάνικα.
Στη μικρή πόλη του Σεϊδισφιόρδουρ στα ανατολικά του αρκτικού νησιού, η θερμοκρασία έφτασε τους 19,8 βαθμούς στις 24 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Συγκριτικά, η τυπική μέγιστη θερμοκρασία για τον μήνα Δεκέμβριο κυμαίνεται μεταξύ των -1 και των 4 βαθμών Κελσίου.
Η ζέστη ήταν έντονη και στο Μπακάγερδι, στο ανατολικό άκρο της Ισλανδίας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 19,7 βαθμούς.
Πρόκειται για ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον Δεκέμβριο σε όλη την Ισλανδία, αναφέρει o Guardian.
Το κύμα ζέστης οφείλεται σε ένα σύστημα υψηλής πίεσης που τραβά θερμό, υγρό αέρα στα νότια της χώρας και εμποδίζει την εισροή ψυχρών ρευμάτων, δήλωσε στο πρακτορείο RÚV ο Μπίργκιρ Έρν Χέσκουλντσον της Ισλανδικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Η περιοχή της Αρκτικής θερμαίνεται σήμερα τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
Τον Μάιο η χώρα τυλίχθηκε σε κύμα ζέστης με θερμοκρασίες 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Η μέγιστη τιμή καταγράφηκε στις 15 Μαΐου στο αεροδρόμιο του Εγκίλσταδιρ στους 26,6 βαθμούς.
Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, η Ισλανδία ανέφερε για πρώτη φορά την παρουσία κουνουπιών. Μέχρι τότε, ήταν η μόνη περιοχή του κόσμου χωρίς κουνούπια μαζί με την Ανταρκτική.
Ένα μήνα αργότερα, στα μέσα Νοεμβρίου, το ισλανδικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αναγνώρισε ως «υπαρξιακή απειλή» την εξασθένιση του Ρεύματος του Κόλπου, ενός ρεύματος θερμών επιφανειακών υδάτων που προέρχεται από τον Κόλπο του Μεξικού και κρατά σχετικά ζεστή τη βορειοδυτική Ευρώπη.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι το ρεύμα εξασθενίζει λόγω της κλιματικής αλλαγής και, στην χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσε να βυθίσει την Ισλανδία σε μια νέα εποχή των παγετώνων.
