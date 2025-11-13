science
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
«Απειλή εθνικής ασφάλειας» – Το Ρεύμα του Κόλπου εξασθενίζει, η Ισλανδία ανησυχεί για την ύπαρξή της
Περιβάλλον 13 Νοεμβρίου 2025

«Απειλή εθνικής ασφάλειας» – Το Ρεύμα του Κόλπου εξασθενίζει, η Ισλανδία ανησυχεί για την ύπαρξή της

Η Ισλανδία καταρτίζει σχέδιο επιβίωσης στην περίπτωση κατάρρευσης του ρεύματος που φέρνει θερμότητα στην Αρκτική.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για μια απειλή που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, η Ισλανδία αναγνώρισε την ενδεχόμενη κατάρρευση της ωκεάνιας κυκλοφορίας στον Ατλαντικό ως «υπαρξιακή απειλή», μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Η Ισλανδία, η Βρετανία και Βορειοδυτική Ευρώπη θα είχαν πολύ ψυχρότερο κλίμα χωρίς το Ρεύμα του Κόλπου, ένα ρεύμα θερμών επιφανειακών υδάτων που ξεκινά από τον Κόλπο του Μεξικού και καταλήγει στην Αρκτική.

Η θερμότητα του νερού ανεβάζει τη θερμοκρασία του αέρα και κάνει τους χειμώνες της Βρετανίας πολύ πιο ζεστούς από ό,τι για παράδειγμα στη Σουηδία, η οποία βρίσκεται σε παρόμοιο γεωγραφικό πλάτος.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε για οριστικές, απαντήσειες πριν αναλάβουμε δράση»

Το πρόβλημα είναι ότι τήξη των πάγων της Γροιλανδίας λόγω κλιματικής αλλαγής απελευθερώνει στον Αρκτικό Ωκεανό μεγάλες ποσότητες γλυκού νερού, το οποίο αραιώνει το αλμυρό, πυκνό επιφανειακό στρώμα και εμποδίζει τη βύθισή του.

Το Ρεύμα του Κόλπου είναι μέρος της Μεσημβρινής Ανατρεπτικής Κυκλοφορίας του Ατλαντικού (AMOC), ένα περίπλοκο σύστημα επιφανειακών ρευμάτων που μεταφέρουν θερμότητα από τους τροπικούς προς την Αρκτική.

Όταν το θερμό νερό φτάσει στην Αρκτική, ψύχεται και βυθίζεται, οπότε ακολουθεί την αντίστροφη πορεία προς τους τροπικούς ως ψυχρό ρεύμα μεγάλου βάθους.

To Ρεύμα του Κόλπου μεταφέρει θερμό νερό από τον τροπικό Ατλαντικό προς την Αρκτική (NOAA)

To Ρεύμα του Κόλπου μεταφέρει θερμό νερό από τον τροπικό Ατλαντικό προς την Αρκτική (NOAA)

Ορισμένες μελέτες υποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση του AMOC και δραματική επιβράδυνση του Ρεύματος του Κόλπου, κάτι που θα βύθιζε στο ψύχος την Ισλανδία και τη Βορειοδυτική Ευρώπη.

Η τάση αυτή «αποτελεί άμεση απειλή για την εθνική ανθεκτικότητα και ασφάλειά μας» δήλωσε στο Reuters ο ισλανδός υπουργός Κλίματος Γιόχαν Παλ Γιόχανσον. «Είναι η πρώτη φορά που ένα φαινόμενο που συνδέεται με το κλίμα εξετάστηκε επίσημα στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας  ως δυνητική υπαρξιακή απειλή» είπε.

«Ο θαλάσσιος πάγος θα επηρέαζε τις θαλάσσιες μεταφορές. Τα ακραία φαινόμενα θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητά μας να διατηρούμε γεωργικές και αλιευτικές δραστηριότητες, οι οποίες παίζουν κεντρικό ρόλο στην οικονομία και την παροχή τροφίμων» δήλωσε ο Γιόχανσον.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε για οριστικές, μακροπρόθεσμες μελέτες πριν αναλάβουμε δράση» είπε.

Η κυβέρνηση αξιολογεί τώρα ποιες περαιτέρω μελέτες απαιτούνται και καταρτίζει σχέδιο ετοιμότητας για περίπτωση καταστροφής, ανέφερε ο υπουργός. Όπως είπε εξετάζεται μια ποικιλία κινδύνων, από την ενεργειακή και διατροφική ασφάλεια μέχρι τις υποδομές και τις διεθνείς μεταφορές.

Το AMOC έχει καταρρεύσει στο παρελθόν, όπως συνέβη πριν από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων που τέλειωσε πριν από 12.000 χρόνια.

H επανάληψη ενός τέτοιου φαινομένου θα είχε επιπτώσεις και πέρα από την Βόρεια Ευρώπη, καθώς θα μπορούσε θα αλλάζει τα μοτίβα των βροχών από τις οποίες εξαρτώνται οι αγρότες στην Αφρική, την Ινδία και τη Νότια Αμερική.

Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η κατάρρευση του AMOC θα γίνει αναπόφευκτη εντός των επόμενων δεκαετιών.

Η Βρετανία, η οποία εξαρτάται από το Ρεύμα του Κόλπου, βασίζεται σε επιστημονικές εκθέσεις που εκτιμούν ότι μια απότομη κατάρρευση είναι απίθανη αυτό τον αιώνα.

Παρόλα αυτά η χώρα χρηματοδοτεί με 81 εκατ. λίρες μελέτες για το πότε τα κλιματικά συστήματα της Γης θα περάσουν το σημείο χωρίς επιστροφή.

Ναυτιλία
Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Bahri Week Dubai: Οι ηγέτες της ναυτιλίας καλούν για ρεαλισμό και ειρήνη

Stream science
Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα [βίντεο]
Διάστημα 12.11.25

Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα

Για πρώτη φορά η επιστημονική κοινότητα κατάφερε να καταγράψει τα πολύ πρώιμα στάδια ενός σουπερνόβα από έναν ερυθρό γίγαντα 500 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, αποκτώντας πολύτιμη γνώση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού
«Το θαύμα μας» 10.11.25

Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Η περίπτωσή της είναι μία από τις 33 σε όλον τον κόσμο - Η μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού πραγματοποιείται για την αποκατάσταση της γονιμότητας έπειτα από δύσκολες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία

Σύνταξη
Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία
Aurora Australis 09.11.25

Μαγικό Νότιο Σέλας από την Νέα Ζηλανδία

Το λιγότερο γνωστό Σέλας από τα δύο, το Νότιο Σέλας χάρισε μαγικές στιγμές σε όσους λατρεύουν τον νυχτερινό ουρανό στη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και την Τασμανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Αποκάλυψη Reuters 07.11.25

Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

H Meta εκτιμά σε εσωτερικά της έγγραφα ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η εταιρεία είναι απρόθυμη να τις κατεβάσει.

Σύνταξη
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές
Πολιτική Γραμματεία 13.11.25

«Χαστούκι» Κομισιόν σε κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία διαφυγή από το σχέδιο δράσης- Πρακτικές διαφθοράς δεν γίνονται αποδεκτές

«Το κακό παράγινε» σημείωσε, ο επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri της Κομισιόν, Φίλιπ Μπας και ξεκαθάρισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή...»

Σύνταξη
Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις
Ελλάδα 13.11.25

Ταυτοποιήθηκαν έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη για κλοπές και διαρρήξεις

Η δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης χρονολογείται στο διάστημα από τον Μάιο του 2020 έως τον Αύγουστο του επόμενου έτους και εντοπίζεται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και των Σερρών. Άνω των 500.000 ευρώ η λεία

Σύνταξη
Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι
Πιέσεις 13.11.25

Η ΕΕ ξανά αντιμέτωπη με το κώλυμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας – «Είναι ζήτημα επιβίωσης», τονίζει ο Ζελένσκι

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζητούν εκ νέου την αποδέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την ίδια ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πιέζει για δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»
Ποδόσφαιρο 13.11.25

Τρομερή ατάκα Αλμέιδα για τις μεταγραφές της Σεβίλλης: «Πρέπει πρώτα να φτάσω μέχρι τα Χριστούγεννα…»

Ο Ματίας Αλμέιδα ρωτήθηκε για τις χειμερινές μεταγραφές της Σεβίλλης και με αρκετή δόση χιούμορ απάντησε πως... προέχει να είναι αυτός στον πάγκο της μέχρι τότε!

Σύνταξη
AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία
Breaking Rust 13.11.25

AI τραγούδι στην κορυφή του Billboard: Το Walk My Walk προκαλεί «σεισμό» στη μουσική βιομηχανία

Ένα κομμάτι φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη ανέβηκε στο Νο. 1 του country chart του Billboard, ξεπερνώντας τα 3 εκατ. streams και πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις καλλιτεχνών και ακροατών

Σύνταξη
Κέντημα σε κοντέινερ
Opinion 13.11.25

Κέντημα σε κοντέινερ

Το τελευταίο που χρειάζονται τα παιδιά στα σχολεία είναι λαχανόκηπους και λαϊκές τέχνες, γιατί ακόμη, σε πολλές γωνιές της χώρας στερούνται αξιοπρεπών τάξεων, εκπαιδευτικών και παράλληλης στήριξης

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Απάτες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν…
Έρευνα 13.11.25

Η σκοτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης: Στόχος τα παιδιά, ενώ οι γονείς σιωπούν...

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πώς τα μικρά παιδιά αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο διαδίκτυο, ενώ οι γονείς καθυστερούν στις συζητήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρίβεια: Ο παγκόσμιος δείκτης κόστους ζωής και η σύγκριση της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο
Ακρίβεια 13.11.25

Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής και η δύσκολη ελληνική πραγματικότητα

Η μάχη με την ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής δοκιμάζει την αντοχή των νοικοκυριών. Παρόλο που ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει η συσσωρευμένη αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά, σε συνδυασμό με το «άλμα» στο κόστος στέγασης, έχει οδηγήσει στην δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου Έλληνα. Ο παγκόσμιος χάρτης του κόστους ζωής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δαμάσι: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών – Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος
Ελλάδα 13.11.25 Upd: 11:32

Τραγωδία: Φρικτός θάνατος για 49χρονη μητέρα δύο παιδιών - Πώς εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο αρτοποιείο που διατηρούσε η ίδια.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία
Ελλάδα 13.11.25

ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων – 30 συλλήψεις, πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ η λεία

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση σπείρας απατεώνων - Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή τους δημόσιους λειτουργούς

Σύνταξη
