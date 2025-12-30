Την κυβερνητική απόφαση για συγκρότηση εκτάκτων ελεγκτικών κλιμακίων του ΟΠΕΚΕΠΕ με μετακινούμενους υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες, στηλιτεύουν με ανακοίνωσή τους οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου (ΠΟΓΕΔΥ).

«Οι Υπηρεσίες προέλευσης των υπαλλήλων αποδυναμώνονται λειτουργικά και οικονομικά, αφού καλούνται να χρηματοδοτήσουν μετακινήσεις και αποζημιώσεις από ήδη ασφυκτικά περιορισμένους προϋπολογισμούς.

Από την άλλη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση στελέχωσης και θεσμικής ανασυγκρότησης, συνεχίζοντας να λειτουργεί με “δανεικό” προσωπικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πολιτική ηγεσία αγοράζει χρόνο, μεταθέτοντας το πρόβλημα στο μέλλον. Αυτό δεν είναι διοίκηση. Είναι διαχείριση πολιτικού ρίσκου», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνει ότι:

«Κανένα σοβαρό κράτος δεν οργανώνει κρίσιμους ελέγχους με προσωπικό που “περιφέρεται” από Υπηρεσία σε Υπηρεσία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΠΟΓΕΔΥ καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη κυβερνητική απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία έκτακτων ελεγκτικών κλιμακίων του ΟΠΕΚΕΠΕ με μετακινούμενους υπαλλήλους από άλλες Υπηρεσίες, καθώς και για τον καθορισμό αποζημίωσης και εκτός έδρας απασχόλησής τους ως μια καθαρά πολιτική επιλογή μετακύλισης ευθυνών, που επιχειρεί να καλύψει διαχρονικές αστοχίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος της υπόλοιπης Δημόσιας Διοίκησης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόχειρης και μονομερούς διαχείρισης, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης όσο και ενδεχομένως στο δημόσιο συμφέρον.

Η θεσμοθέτηση μετακινήσεων έως και 20 ημερών τον μήνα δεν αποτελεί έκτακτο μέτρο, αλλά θεσμοθέτηση ενός στρεβλού καθεστώτος «νομαδικής εργασίας» που υποβαθμίζει την ποιότητα του ελέγχου και εξαντλεί το προσωπικό. Κανένα σοβαρό κράτος δεν οργανώνει κρίσιμους ελέγχους με προσωπικό που “περιφέρεται” από Υπηρεσία σε Υπηρεσία.

Εάν αυτό το μοντέλο είναι τόσο αποτελεσματικό, γιατί δεν εφαρμόζεται παντού; Ή μήπως ισχύει μόνο εκεί που υπάρχει φόβος ελέγχου και καταλογισμών; Μήπως τελικά είναι ομολογία αποτυχίας πολιτικού σχεδιασμού;

Νομαδική απασχόληση

Οι εμπνευστές του εγχειρήματος δεν έλαβαν προφανώς υπόψη ότι σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία ή για τη φυτοϋγεία, ποιος θα λογοδοτήσει για τη μη αποτελεσματική αντιμετώπισή του από τη «νομαδική απασχόληση» του προσωπικού. Ο υπάλληλος που μετακινήθηκε; Η Υπηρεσία που αποδυναμώθηκε; Ή η πολιτική ηγεσία που επέλεξε τη λύση-μπάλωμα αντί της στελέχωσης;

Οι Υπηρεσίες επιβάλλεται να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμο, επαρκές και εξειδικευμένο γεωτεχνικό προσωπικό. Δεν αντέχουν άλλη αφαίμαξη. Οι γεωτεχνικοί δεν θα λειτουργήσουν ως “κινητή εφεδρεία” για να καλυφθούν πολιτικά αδιέξοδα. Οι έλεγχοι δεν σώζονται με “δανεικούς” υπαλλήλους. Σώζονται με πολιτικές αποφάσεις που αναλαμβάνουν ευθύνη. Η Διοίκηση οφείλει να επενδύσει σε δομές, όχι σε λύσεις ανάγκης που βαφτίζονται «μεταρρυθμίσεις».

Η ΠΟΓΕΔΥ δηλώνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα προσβληθεί με κάθε νόμιμο μέσο, καθώς παραβιάζει βασικές αρχές χρηστής διοίκησης, ισόρροπης λειτουργίας των Υπηρεσιών και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Οι γεωτεχνικοί του Δημοσίου δεν θα αποδεχθούν να μετατραπούν σε “περιφερόμενο προσωπικό” για να καλυφθούν διαχρονικές πολιτικές και διοικητικές αστοχίες.