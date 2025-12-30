Τροποποιήσεις στο ωράριο λειτουργίας στις τράπεζες φέρνει ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς.

Οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 31/12, ενώ θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα αποκατασταθεί την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, ενώ δεν θα λειτουργήσουν την 6η Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων.

Κατά τη διάρκεια των αργιών, οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω e-banking, mobile banking και ΑΤΜ. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα εμβάσματα προς άλλες τράπεζες ενδέχεται να καθυστερήσουν.

Ο λόγος είναι ότι οι διατραπεζικές συναλλαγές ακολουθούν τις επίσημες αργίες και ως εκ τούτου δεν επεξεργάζονται άμεσα.

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος χρήστης χρειάζεται να εκτελέσει μια σημαντική πληρωμή, καλό είναι να το πράξει νωρίτερα ώστε να αποφύγει καθυστερήσεις στη μεταφορά χρημάτων.