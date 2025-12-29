newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025 | 17:22

Συρία: Υπό στρατιωτική φύλαξη ομαδικός τάφος της εποχής Άσαντ – Ποινική έρευνα σε εξέλιξη

Πρώην στρατιωτική αποθήκη όπλων στη Συρία, είχε μετατραπεί επί Άσαντ σε ομαδικό τάφο εχθρών του καθεστώτος. Η πλεκτάνη για να μην αποκαλυφθεί το μυστικό με τα χιλιάδες πτώματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Spotlight

Η κυβέρνηση στη Συρία διέταξε στρατιώτες να φυλάνε ομαδικό τάφο, ο οποίος δημιουργήθηκε για να αποκρύψει τις φρικαλεότητες εις βάρος των αντιπάλων του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ. Παράλληλα, έδωσε εντολή να ξεκινήσει ποινική έρευνα για τους υπευθύνους.

Αφορμή για όλα αυτά, δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, το οποίο αποκάλυψε συνωμοσία του έκπτωτου πλέον καθεστώτος στη Συρία, στην προσπάθεια να κρύψουν χιλιάδες πτώματα σε απομακρυσμένη τοποθεσία στην έρημο.

Σημάδια από μπουλντόζες στην έρημο όπου φέρονται ότι έχουν τοποθετηθεί τα πτώματα / Reuters

Πρώην αξιωματικός τους στρατού, που γνώριζε την επιχείρηση υπό τον τίτλο «Επιχείρηση Μετακίνηση Γης», αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Πρώην στρατιωτική αποθήκη

Πρόκειται για χώρο στην έρημο Ντουμαΐρ, ανατολικά της Δαμασκού. Χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Άσαντ ως στρατιωτική αποθήκη όπλων. Το 2018, εκκενώθηκε από προσωπικό για να διασφαλιστεί η μυστικότητα μιας πλεκτάνης που περιελάμβανε την αποκάλυψη των πτωμάτων χιλιάδων θυμάτων της δικτατορίας. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν ταφεί σε ομαδικό τάφο στα περίχωρα της Δαμασκού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με φορτηγό στο Ντουμαΐρ, μια ώρα μακριά με το αυτοκίνητο.

Η στρατιωτική αυτή εγκατάσταση επανενεργοποιήθηκε ως στρατώνας και αποθήκη όπλων τον περασμένο Νοέμβριο, από τη μεταβατική κυβέρνηση. Μέχρι τότε και σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, που ήταν σε εξέλιξη η έρευνα του Reuters, η εγκατάσταση ήταν αφύλακτη. Από τον Οκτώβριο, και την ανακάλυψη του ομαδικού τάφου, τοποθετήθηκε στρατιωτικό φυλάκιο και για να εισέλθει κανείς στον χώρο χρειάζεται άδεια του υπουργείου Άμυνας της Συρίας.

Αστυνομική και ποινική έρευνα

Σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, αλλά και τον επικεφαλής του τοπικού αστυνομικού τμήματος, τον Νοέμβριο, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τον τάφο. Το έχει φωτογραφίσει, έχει διεξαγάγει τοπογραφικές έρευνες και έχει πάρει συνεντεύξεις από μάρτυρες. Μεταξύ των μαρτύρων που κατέθεσαν στην αστυνομία είναι και ο Άχμεντ Γκαζάλ, βασική πηγή για την έρευνα του Reuters που αποκάλυψε τον ομαδικό τάφο.

Ο Αχμέντ Γκαζάλ, βασικός μάρτυρας της έρευνας για τον ομαδικό τάφο / REUTERS/Khalil Ashawi/File Photo

«Τους είπα όλες τις λεπτομέρειες που σας είπα για την επιχείρηση και όσα είδα κατά τη διάρκεια αυτών των ετών», δήλωσε. Ο Γκαζάλ ήταν ο μηχανικός που επισκεύαζε τα φορτηγά που μετέφεραν πτώματα στον ομαδικό τάφο Ντουμάιρ. Επίσης, ο Γκαζάλ επιβεβαίωσε ότι, κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Μετακίνηση Γης», η στρατιωτική εγκατάσταση φαινόταν κενή. Εκεί βρίσκονταν μόνο οι στρατιώτες που συμμετείχαν ως συνοδεία στα κομβόι των φορτηγών που μετέφεραν τα πτώματα.

Το υπουργείο Πληροφοριών της Συρίας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με την επανενεργοποίηση της βάσης ή την έρευνα για τον ομαδικό τάφο.

Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Αγνοουμένων, η οποία συστάθηκε μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες. Η επιτροπή δημιουργήθηκε για να διερευνήσει την τύχη δεκάδων χιλιάδων Σύριων που εξαφανίστηκαν στα χρόνια της διακυβέρνησης Άσαντ. Δήλωσε στο Reuters ότι συμμετέχει στη διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού και δημιουργίας εργαστηρίων προκειμένου να ανταποκριθεί στα διεθνή πρότυπα για τις εκταφές από ομαδικούς τάφους. Επίσης, είπε ότι οι εκταφές σε πολλούς ομαδικούς τάφους της εποχής Άσαντ στη Συρία, έχουν προγραμματιστεί για το 2027. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος της στρατιωτικής βάσης στο Νουμαΐρ.

Σκαμμένο σημείο στον ομαδικό τάφο του Ντουμαΐρ / Reuters

Η έρευνα της εισαγγελίας

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία έχει ήδη παραπέμψει την έκθεσή της για το Ντουμαΐρ στον εισαγγελέα της περιοχής Άντρα, Ζαμάν αλ-Αμπντούλα. Ο δικαστής αλ-Αμπντούλα δήλωσε στο Reuters ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους υπόπτους που εμπλέκονται στην επιχείρηση Ντουμαΐρ, τόσο εντός όσο και εκτός Συρίας, διασταυρώνονται με έγγραφα που ελήφθησαν από τα τμήματα ασφαλείας μετά την πτώση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, ούτε για την ταυτότητα ούτε για τις ιδιότητές τους, επικαλούμενος την τρέχουσα έρευνα.

Ωστόσο, από την έρευνα του Reuters σχετικά με τον ομαδικό τάφο έχουν έρθει στο φως κάποιες πληροφορίας. Από την εξέταση μαρτυριών από πολιτικές και στρατιωτικές πηγές, την «Επιχείρηση Μετακίνηση Γης» χειριζόταν ένας επικεφαλής: ο συνταγματάρχης Μάζεν Ισμαντέρ. Ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι το Reuters προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, αρνήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ ή την έρευνα για τον μαζικό τάφο.

Η συνωμοσία του 2018

Όταν εκκολάφθηκε η συνωμοσία μετακίνησης των πτωμάτων στο Ντουμαΐρ, ήταν το 2018. Τότε ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ βρισκόταν στα πρόθυρα της νίκης στον εμφύλιο πόλεμο. Ήλπιζε ότι θα μπορούσε να ανακτήσει τη νομιμότητά του στη διεθνή κοινότητα μετά από χρόνια κυρώσεων και καταγγελιών για βαρβαρότητες. Ο Σύρος πρόεδρος είχε κατηγορηθεί για κράτηση και δολοφονία χιλιάδων Σύρων. Επίσης, υπήρχαν αναφορές από ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα για την ύπαρξη ομαδικού τάφου στην πόλη Κουτάιφα, έξω από τη Δαμασκό.

Το σημείο όπου βρίσκεται ο ομαδικός τάφος στην έρημο της Συρίας / Reuters

Τότε δόθηκε η εντολή από το προεδρικό μέγαρο. Να γίνει εκσκαφή στην Κουτάιφα και να κρυφτούν τα πτώματα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην έρημο Ντουμαΐρ.

Σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, ο Ισμαντέρ επέβλεπε για τέσσερις νύχτες την εβδομάδα, επί δύο χρόνια, από το 2019 έως το 2021, την «Επιχείρηση Μετακίνηση Γης». Φορτηγά μετέφεραν πτώματα και χώμα από τον ομαδικό τάφο της Κουτάιφα στις εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην έρημο. Εκεί, οι τάφροι γέμισαν με πτώματα.

Το πρακτορείο Reuters, κατά την έρευνα που αποκάλυψε τη συνωμοσία, μίλησε με 13 άτομα που γνώριζαν άμεσα τη διετή επιχείρηση. Επίσης, ανέλυσε περισσότερες από 500 δορυφορικές εικόνες και των δύο ομαδικών τάφων. Με την καθοδήγηση εγκληματολόγων γεωλόγων, το Reuters χρησιμοποίησε αεροφωτογραφίες με drone για να δημιουργήσει σύνθετες εικόνες υψηλής ανάλυσης που βοήθησαν στην επιβεβαίωση της μεταφοράς των πτωμάτων, δείχνοντας τις αλλαγές χρώματος στο ανασκαμμένο έδαφος γύρω από τις ταφικές τάφρους του Ντουμαΐρ.

  • Πηγή: Reuters

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναχαίτισε την τραπεζική πτώση η αγορά, βρήκε στήριξη από Metlen

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Φυσικό αέριο
Metlen: Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG

Metlen: Έφτασε στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο αμερικανικό φορτίο LNG

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται
«Θα απαντήσουμε» 29.12.25 Upd: 17:44

Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones - Το Κίεβο το αρνείται

Νέα κλιμάκωση αναμένεται να σηματοδοτήσει η καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από την Ουκρανία κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία
Κόσμος 29.12.25

Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία

Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Δείτε χάρτη 29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζελένσκι: Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια – Θα γίνει δημοψήφισμα
Κόσμος 29.12.25

«Το σχέδιο ειρήνης προβλέπει αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας για 15 χρόνια - Θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα» λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να παράσχουν εγγυήσεις για 50 χρόνια

Σύνταξη
«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025
Στοιχεία 29.12.25

«Πρωταθλητής» στην επιθετικότητα το Ισραήλ – Πόσες χιλιάδες πλήγματα πραγματοποίησε το 2025

Η βάση δεδομένων του οργανισμού ACLED καταγράφει τη στρατιωτική βία του Ισραήλ -ακόμα και εναντίον αμάχων- τη χρονιά που πέρασε, δίνοντας παράλληλα δυσοίωνες προβλέψεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού
Κόσμος 29.12.25

Επίθεση στο Μπόνταϊ: Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν έρευνα για την άνοδο του αντισημιτισμού

Έκκληση από οικογένειες των θυμάτων στον πρωθυπουργό προκειμένου να συστήσει επιτροπή για να ερευνήσει την "ραγδαία άνοδο του αντισημιτισμού" στη χώρα μετά την επίθεση στο Μποντάϊ.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων
Κόσμος 29.12.25

Νότια Κορέα: Η σύζυγος του πρώην προέδρου κατηγορείται πως έλαβε δωροδοκίες σε είδος αξίας 200.000 δολαρίων

Η σύζυγος του παυθέντα προέδρου στη Νότια Κορέα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σειρά κατηγοριών για χειραγώγηση του χρηματιστηρίου, παθητική διαφθορά και παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας

Σύνταξη
Τέξας: Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της
Κόσμος 29.12.25

Πατέρας έσωσε την 15χρονη κόρη του που είχε απαχθεί αφού παρακολούθησε την τοποθεσία του τηλεφώνου της

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν έναν 23χρονο άνδρα για την απαγωγή έφηβης σε προάστιο του Χιούστον την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της τα Χριστούγεννα.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν
Κόσμος 29.12.25

Συνάντηση Τραμπ και Νετανιάχου στη Φλόριντα για τη Γάζα – Τι άλλο θα συζητήσουν

Η εκεχειρία στη Γάζα παραμένει εύθραυστη. Στη διάρκειά της οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από αυτούς πολίτες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών
Άγρια συμπλοκή 29.12.25

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: Πατέρας και η σύντροφός του δέχθηκαν επίθεση κατά την παράδοση των παιδιών

«Με νοιάζει μόνο η ασφάλεια των παιδιών μου, να μην ξαναζήσουν κάτι τέτοιο» τόνισε ο πατέρας των παιδιών στο in - «Υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας απλής οικογενειακής διαφωνίας» λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών
Ζορισμένοι καταναλωτές 29.12.25

Tι ψώνισαν οι Έλληνες στις γιορτές: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι «κατάπιε» πάνω από το 1/3 των δαπανών

Για κάθε τρία ευρώ που ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές τα Χριστούγεννα, τουλάχιστον το ένα πήγε στο εορταστικό τραπέζι. Απογοητευμένοι οι μικροί έμποροι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones – Το Κίεβο το αρνείται
«Θα απαντήσουμε» 29.12.25 Upd: 17:44

Ρωσία: Η Ουκρανία επιχείρησε επίθεση στο σπίτι του Πούτιν στο Νόβγκοροντ με drones - Το Κίεβο το αρνείται

Νέα κλιμάκωση αναμένεται να σηματοδοτήσει η καταγγελλόμενη απόπειρα επίθεσης από την Ουκρανία κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν - Τι δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό – Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation
«Réserve héréditaire» 29.12.25

Η διαμάχη για την περιουσία της Μπριζίτ Μπαρντό - Ο γιος της διεκδικεί 65 εκατ. ευρώ από την Animal Foundation

Ο πλούτος της Μπαρντό περιλάμβανε ακίνητα, κοσμήματα, πνευματική ιδιοκτησία και μετρητά. Σημαντικές περιουσιακές της αξίες ήταν η La Madrague, η κατοικία της στο Σαιν-Τροπέ, η La Garrigue, ένα καταφύγιο ζώων 10 εκταρίων, μια βίλα στις Κάννες αξίας περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και διάφορα διαμερίσματα στο Παρίσι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία
Κόσμος 29.12.25

Πούτιν: Τα στρατεύματά μας προελαύνουν με αυτοπεποίθηση σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία

Ο Πούτιν ενημερώθηκε ότι από την αρχή του έτους οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει έκταση 6.460 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ουκρανία, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους 334 κοινότητες.

Σύνταξη
Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η δόξα του ελληνικού κύματος, τα άθλα του ελληνικού ναυτικού
Ένα όργανον διά την άμυναν της Ελλάδος 29.12.25

Υποβρύχιο «Πρωτεύς» (Υ-3): Η σημαία της Ελλάδος κυματίζει στην κοίτη της Λουάρ το 1927

Υπό τα ανυπόμονα, τα ενθουσιώδη όμματα όλου του κόσμου, γλυστρώντας, λαχταρώντας το χάδι του νερού, ο «Πρωτεύς» εκύλησε στο ποτάμι

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld
Αντίο στίγμα 29.12.25

Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με το Feeld

Τα δεδομένα της Feeld δείχνουν μια δραματική αύξηση της σεξουαλικής ρευστότητας, με την «ετεροευελιξία» να κάνει πάρτυ στην εφαρμογή γνωριμιών, σημειώνοντας αύξηση 193%.

Σύνταξη
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
Περιβάλλον 29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Δείτε χάρτη 29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
Fizz 29.12.25

Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο