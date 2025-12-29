Έξαλλος με τη διαιτησία ο Μουρίνιο: «Για εμένα κερδίσαμε 3-2» (vid)

Η Μπενφίκα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα της Μπράγκα, ήρθε ισόπαλη με 2-2 και έχασε έδαφος στη «μάχη» του τίτλου, με τον Ζοσέ Μουρίνιο να μην είναι καθόλου ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, αλλά και με τη διαιτησία.

Συγκεκριμένα, ο «Special One» ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του στην αίθουσα συνέντευξης του «Sport TV» πως το αποτέλεσμα έπρεπε να είναι άλλο και όπως ακριβώς είχε δηλώσει και ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ το 2018 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο:

Με ειρωνικό τρόπο ο «Special One» θέλησε να επικρίνει την την διαιτησία, κάνοντας λόγο για νίκη με 3-2: «Σπουδαία νίκη. Στο πρώτο ημίχρονο, η Μπράγκα ήταν καλύτερη από εμάς. Είχαμε ένα σύντομο διάστημα όπου ήμασταν ανώτεροι και σκοράραμε από στημένη φάση. Αλλά η Μπράγκα ήταν καλύτερη. Στο δεύτερο ημίχρονο, δεν υπήρχε Μπράγκα, μόνο Μπενφίκα. Οι παίκτες ανέλαβαν την ευθύνη, γύρισαν το παιχνίδι και νίκησαν με 3-2. Εξαιρετικό αποτέλεσμα για εμάς, με όλο τον σεβασμό στην Μπράγκα».

Mourinho admite que encontro com o SC Braga foi «difícil» de ajuizar e também associa golo anulado ao Benfica ao VAR, que era Tiago Martins. ⚽🔴#Mourinho #Benfica pic.twitter.com/p0j4mATEZX — A BOLA (@abolapt) December 28, 2025

Κερδίσαμε 3-2, είδα το τρίτο μας γκολ από τον πάγκο, με την αμφιβολία για την απόσταση, αλλά ενώ ήμουν ακόμα στον πάγκο το είδα ξανά και ξανά, πιθανώς στην ίδια οθόνη που παρακολουθούσε το VAR, ένα καθαρό γκολ. Κερδίσαμε, μια μεγάλη νίκη, κερδίσαμε, κερδίσαμε, κερδίσαμε».