Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην Εσπανιόλ, ζητήθηκε «φρένο» στον θυμό για τον Ζοάν Γκαρσία

Χαμός γίνεται στην Εσπανιόλ, όπου έχει ανέβει το θερμόμετρο ενόψει του εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου (3/1) με την Μπαρτσελόνα για την 18η αγωνιστική της La Liga και ο επιπλέον λόγος, πέραν του ότι πρόκειται για γειτονικό ντέρμπι, είναι ο γκολκίπερ Ζοάν Γκαρσία. Η Μπαρτσελόνα τον απέκτησε το καλοκαίρι από την Εσπανιόλ, πληρώνοντας τη ρήτρα και ο 24χρονος γκολκίπερ υπέγραψε μέχρι το 2030.

Οι οπαδοί της ομάδας θεώρησαν προδοσία την μετακόμιση του Ζοάν Γκαρσία στην Μπαρτσελόνα και κάνουν σχέδια, στα οποία οι αρμόδιοι προσπαθούν να βάλουν φρένο. Χαρακτηριστικά της έντασης είναι ότι η Ένωση Φιλάθλων της Εσπανιόλ εξέδωσε ανακοίνωση για τον Ζοάν Γκαρσία και ζητεί ψυχραιμία από τους οπαδούς της ομάδας, καθώς υπάρχει σενάριο για εχθρική υποδοχή του Ζοάν Γκαρσία.

Σε δηλώσεις της στην Cadena SER, η πρόεδρος της ομοσπονδίας, Σίλβια Ροντρίγκεθ, κάλεσε τους φιλάθλους να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιπαραθέσεις ή ποινές στην Εσπανιόλ.

«Το μήνυμα είναι να μείνουμε ψύχραιμοι», τόνισε η πρόεδρος της ομοσπονδίας, Σίλβια Ροντρίγκεθ. Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλοί εξωτερικοί παράγοντες που μας παρακολουθούν και περιμένουν να επιτεθούν στο σύλλογο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γήπεδο απειλείται με κλείσιμο, και πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι διακυβεύεται για εμάς ως οπαδούς»

Αφενός η πρόεδρος της ομοσπονδίας φιλάθλων της Εσπανιόλ αναγνώρισε την οργή για την αποχώρηση του Ζοάν Γκαρσία, παράλληλα ζήτησε να βάλουν… φρένο σε αυτή και υπογράμμισε την ανάγκη αυτοσυγκράτηση.

Όπως παραδέχθηκε «οι οπαδοί είναι θυμωμένοι και πληγωμένοι από τον τρόπο που συνέβη η αποχώρησή του Ζοάν Γκαρσία, και αυτό είναι κατανοητό, αλλά δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Είναι καλό να ξέρει ότι οι οπαδοί πληγώθηκαν, όμως η ομάδα προηγείται».

Η Ροντρίγκεθ διευκρίνισε και την προέλευση της ανακοίνωσης: «Αυτή η δήλωση έγινε πριν τα Χριστούγεννα. Ορισμένες ομάδες φιλάθλων μας ζήτησαν να πράξουμε κάτι ενόψει του ντέρμπι».

Και κατέληξε: «Η Εσπανιόλ μας προσφέρει κάτι να απολαμβάνουμε. Οι ίδιοι οι παίκτες αναγνωρίζουν ότι νιώθουν δυνατοί εντός έδρας χάρη στους οπαδούς. Γι’ αυτό ζητάμε κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών να συμπεριφερθούμε με τρόπο που δεν θα θέσει σε κίνδυνο την υπόλοιπη σεζόν. Μπορεί να είναι εχθρικοί ή αδιάφοροι, αλλά πάντα ψύχραιμα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να τον υποδεχθεί όπως επιθυμεί, αλλά πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον, που ξεπερνά το Σάββατο».