Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία

Στον τρόπο που θα πρέπει να ασκείται η εξουσία, από όλους όσοι κάθονται σε μια καρέκλα ευθύνης αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης μιλώντας στο MEGA αναφέρθηκε στην καθημερινότητα της Βουλής και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους συναδέλφους του, αλλά και στην αποδοχή που λαμβάνει όταν κάθεται στην καρέκλα του προέδρου του Κοινοβουλίου.

«Αν ποτέ καθίσεις σε καρέκλα εξουσίας, να θυμάσαι πάντα ότι δεν πρέπει να φοβάσαι τον λαό. Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι και αν αυτό το κάνεις, ο λαός θα στο ανταποδώσει» σημείωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, δίνοντας το στίγμα μιας πολιτικής που στέκεται δίπλα στο λαό και λειτουργεί υπέρ του και όχι μιας πολιτικής ενάντια στους πολίτες.

«Αυτό προσπάθησα να κάνω, να σεβαστώ τον λαό» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Βουλής, μιλώντας για την πορεία του στην πολιτική, ενώ αναφέρθηκε και στην αποδοχή που έχει από τους συναδέλφους του.

«Έχω μια αποδοχή από τους συναδέλφους μου, συνεννοούμαι μαζί τους, ακόμα και με τους πιο δύσκολους» σημείωσε, προσθέτοντας ότι ότι αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση στην Ολομέλεια εκτροχιάζεται σπεύδει να διορθώσει τα προβλήματα. «Επικρατεί η ιδιότητα του γιατρού, δηλαδή το προλαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν. Παρακολουθώ συνεχώς και όταν δω ότι πάει να ξεφύγει, φουλάρω μέσα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η «άλλη» Βουλή

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε και στο έργο που κάνει η Βουλή των Ελλήνων πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, που συνήθως επικεντρώνονται στις κόντρες των πολιτικών αρχηγών την ώρα των συνεδριάσεων.

«Δεν είναι μόνο η άσχημη, η κακή Βουλή, που βριζόμαστε. Είναι και η ωραία πλευρά. Έχουμε αγοράσει ένα κτίριο στη Λένορμαν, το παλιό καπνεργοστάσιο, που έχει γίνει κοιτίδα πολιτισμού όλης της Ελλάδας» ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

«Εξοπλίσαμε το κτίριο της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με οδοντιατρικές καρέκλες. Ανακαινίσαμε τα τέσσερα χειρουργεία του νοσοκομείου του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πληροφορηθήκαμε τις άθλιες συνθήκες που διαβιούν οι ανήλικοι κρατούμενοι στις φυλακές του Αυλώνα και ανακαινίζουμε τους κοιτώνες και φτιάχνουμε γήπεδα αθλοπαιδιών», συμπλήρωσε.

«Όταν ανταλλάσσουμε ‘γαλλικά’ στην αίθουσα της ολομέλειας, αυτό γίνεται πρώτη είδηση στα κανάλια. Όταν λέγονται σοβαρά πράγματα, από όλα τα κόμματα, δεν έχουν την τύχη οι βουλευτές να δουν τον εαυτό τους σε ένα κανάλι» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής.

Το εντευκτήριο, το κυλικείο και ο… κόφτης

Παράλληλα, ο Νικήτας Κακλαμάνης αναφέρθηκε στα… παρασκήνια της Βουλής, τις συζητήσεις δηλαδή μεταξύ βουλευτών και υπουργών που οι δημοσιογράφοι αναζητούν στους χώρους του Κοινοβουλίου.

«Στο εντευκτήριο της Βουλής οι βουλευτές είναι υποψιασμένοι και προσέχουν τι λένε, καθώς κυκλοφορούν δημοσιογράφοι και προσπαθούν να ‘κρυφακούσουν’, όμως στο κυλικείο είναι πιο χαλαροί» είπε ο πρόεδρος της Βουλής.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον περιβόητο «κόφτη» στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη του Κοινοβουλίου. «Πριν τον ‘κόφτη’ γινόταν κατάχρηση του χρόνου από τους υπουργούς, του πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Πλέον έχει μπει μία τάξη και είναι σχεδόν όλοι ευχαριστημένοι», συμπλήρωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.