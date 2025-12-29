ΑΑΔΕ: Πώς θα λειτουργήσουν οι ψηφιακές εφαρμογές τις επόμενες μέρες
Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι
- «Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
- Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
- Όλο και περισσότεροι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες pegging στο σεξ, σύμφωνα με την Feeld
- Στη φυλακή ο 35χρονος εκτελεστής της ρωσόφωνης μαφίας
Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι οι ψηφιακές εφαρμογές και διαδικασίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα λειτουργήσουν ως εξής:
• Η ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
• Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2025, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2024, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026 για τα φορολογικά έτη 2020 έως 2024 και 12/01/2026 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2019).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων τέλους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
• Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS – IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Φόρου Πλοίων Β΄ κατηγορίας, Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2024 (σύμφωνα με την Α. 1179/2024), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2025 και ώρα 23:00.
• Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE και myAADEapp θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
• Η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την 1/1/2026.
• Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).
- Ασταμάτητος ο Ελ Κααμπί – Ο στράικερ του Ολυμπιακού πέτυχε γκολ και κόντρα στην Ζάμπια (1-0, vid)
- Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
- Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
- Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
- Συμμαχία ανταγωνιστών στους ημιαγωγούς – H Nvidia επενδύει για τη σωτηρία της Intel
- «Συνελήφθη ο παίκτης του Κολοσσού Ρόδου, Άντριου Γκάουντλοκ, με ποσότητα ναρκωτικών»
- Η Μπιγιονσέ ανήκει πλέον στην λίστα με τους δισεκατομμυριούχους, κάνοντας παρέα στον Jay-Z
- ΒΑΒΟΥΡΑ: Ξαναχτυπά αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις