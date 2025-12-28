Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποστείλει στρατό σε εβραϊκές περιοχές για την προστασία της κοινότητας, καθώς εξετάζει αλλαγές στην ασφάλεια μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι.

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο Κρις Μινς προειδοποίησε επίσης ότι οι κάτοικοι του Σίδνεϊ θα δουν περισσότερους αστυνομικούς να φέρουν όπλα πριν και μετά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Μινς είπε ότι «τίποτα δεν έχει αποκλειστεί» σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι οι συζητήσεις σχετικά με αυτό το θέμα συνεχίζονται.

«Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα προγράμματα και τα μέτρα ασφαλείας στο μέλλον. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά», είπε.

«Η κατάσταση όπως έχει σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί… έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση για την ανασυγκρότηση της εβραϊκής ζωής στο Σίδνεϊ. Επομένως, δεν θα αποκλείσω τίποτα.

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις σχετικά με αυτό [την ανάπτυξη στρατευμάτων]. Δεν είμαι έτοιμος να το προωθήσω, γιατί προφανώς αυτό αποτελεί μια αλλαγή για εμάς».

Bondi shooting response: Chris Minns could bring in army to keep NSW safe, puts hate preachers on notice https://t.co/gv6SoHyK61 — Kerani Cameron (@CameronKer50028) December 28, 2025

Αποτυχία των αρχών

Το Σάββατο, αποκαλύφθηκε ότι ένα έγγραφο της 26ης Νοεμβρίου που εκπόνησε η Εβραϊκή Ομάδα Ασφάλειας της Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας (CSG NSW) προειδοποίησε την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας για τον αυξημένο κίνδυνο βίαιου αντισημιτισμού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι θα εξεταστεί και η οπλοφορία της CSG NSW.

«Από τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και τις δικές μου έρευνες, είναι σαφές ότι η CSG ήταν σε επαφή με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και, παρόλο που υπήρχαν αστυνομικοί στον χώρο, ήταν σαφώς ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν την απειλή, όπως έδειξε τραγικά η ιστορία», είπε.

«Αυτό σημαίνει μια ριζική αλλαγή στα πρωτόκολλα και τις διατάξεις ασφαλείας που ισχύουν.

Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να εξετάσουμε πιο διεξοδικά και σε βάθος το ενδεχόμενο οπλισμού της CSG. Αυτό είναι ένα βήμα που δεν έχουμε κάνει στο παρελθόν».

@ChrisMinnsMP says «Don’t let the Muslims win» while still allowing 10’s of thousands of radical Muslims in! https://t.co/TxLnB60BsY — posiedon1971 (@posiedon1971) December 28, 2025

Προειδοποίηση στους «κήρυκες του μίσους»

Μετά τις κινήσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για το κλείσιμο μιας παράνομης αίθουσας προσευχής που συνδέεται με έναν διαβόητο κήρυκα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι και άλλοι θα μπορούσαν να έχουν την ίδια τύχη.

Ο πρωθυπουργός λέει ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στο να σταματήσει «τους κήρυκες του μίσους που διαδίδουν τον ρατσισμό».

«Καμία οργάνωση που κηρύττει το μίσος δεν πρέπει να έχει πρόσβαση σε κρατικά χρήματα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», είπε.

«Θα διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση, ώστε αν κάποιοι λειτουργούν αίθουσα προσευχής παραβιάζοντας τους όρους που τους έχουν χορηγηθεί, να μπορούν να κλείσουν εύκολα και ολοκληρωτικά.

Όχι μόνο με το ονομαστικό πρόστιμο από το τοπικό συμβούλιο, αλλά και με την διακοπή της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας το συντομότερο δυνατόν, ώστε να κλείσουν.

Θα χρειαστούμε νομοθεσία για αυστηρότερες ποινές και πιο επαχθείς διορθωτικές ενέργειες, αλλά σκοπεύουμε να το κάνουμε πολύ σύντομα».