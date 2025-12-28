newspaper
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 14:30

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
A
A
Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποστείλει στρατό σε εβραϊκές περιοχές για την προστασία της κοινότητας, καθώς εξετάζει αλλαγές στην ασφάλεια μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι.

Σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ο Κρις Μινς προειδοποίησε επίσης ότι οι κάτοικοι του Σίδνεϊ θα δουν περισσότερους αστυνομικούς να φέρουν όπλα πριν και μετά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ο Μινς είπε ότι «τίποτα δεν έχει αποκλειστεί» σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με την αποστολή στρατευμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι οι συζητήσεις σχετικά με αυτό το θέμα συνεχίζονται.

«Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τα προγράμματα και τα μέτρα ασφαλείας στο μέλλον. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά», είπε.

«Η κατάσταση όπως έχει σήμερα δεν μπορεί να συνεχιστεί… έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση για την ανασυγκρότηση της εβραϊκής ζωής στο Σίδνεϊ. Επομένως, δεν θα αποκλείσω τίποτα.

«Βρισκόμαστε σε συζητήσεις σχετικά με αυτό [την ανάπτυξη στρατευμάτων]. Δεν είμαι έτοιμος να το προωθήσω, γιατί προφανώς αυτό αποτελεί μια αλλαγή για εμάς».

Αποτυχία των αρχών

Το Σάββατο, αποκαλύφθηκε ότι ένα έγγραφο της 26ης Νοεμβρίου που εκπόνησε η Εβραϊκή Ομάδα Ασφάλειας της Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας (CSG NSW) προειδοποίησε την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας για τον αυξημένο κίνδυνο βίαιου αντισημιτισμού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Chanukah by the Sea».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι θα εξεταστεί και η οπλοφορία της CSG NSW.

«Από τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης και τις δικές μου έρευνες, είναι σαφές ότι η CSG ήταν σε επαφή με την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας και, παρόλο που υπήρχαν αστυνομικοί στον χώρο, ήταν σαφώς ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν την απειλή, όπως έδειξε τραγικά η ιστορία», είπε.

«Αυτό σημαίνει μια ριζική αλλαγή στα πρωτόκολλα και τις διατάξεις ασφαλείας που ισχύουν.

Σημαίνει επίσης ότι πρέπει να εξετάσουμε πιο διεξοδικά και σε βάθος το ενδεχόμενο οπλισμού της CSG. Αυτό είναι ένα βήμα που δεν έχουμε κάνει στο παρελθόν».

Προειδοποίηση στους «κήρυκες του μίσους»

Μετά τις κινήσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για το κλείσιμο μιας παράνομης αίθουσας προσευχής που συνδέεται με έναν διαβόητο κήρυκα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι και άλλοι θα μπορούσαν να έχουν την ίδια τύχη.

Ο πρωθυπουργός λέει ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στο να σταματήσει «τους κήρυκες του μίσους που διαδίδουν τον ρατσισμό».

«Καμία οργάνωση που κηρύττει το μίσος δεν πρέπει να έχει πρόσβαση σε κρατικά χρήματα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», είπε.

«Θα διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε σε θέση, ώστε αν κάποιοι λειτουργούν αίθουσα προσευχής παραβιάζοντας τους όρους που τους έχουν χορηγηθεί, να μπορούν να κλείσουν εύκολα και ολοκληρωτικά.

Όχι μόνο με το ονομαστικό πρόστιμο από το τοπικό συμβούλιο, αλλά και με την διακοπή της παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας το συντομότερο δυνατόν, ώστε να κλείσουν.

Θα χρειαστούμε νομοθεσία για αυστηρότερες ποινές και πιο επαχθείς διορθωτικές ενέργειες, αλλά σκοπεύουμε να το κάνουμε πολύ σύντομα».

Τουρισμός
Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία – Τα πιο ξεχωριστά έθιμα ανά τον κόσμο
Για καλή τύχη 28.12.25

Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία - Τα πιο ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο

Τύχη, πλούτος, υγεία, ειρήνη και κάθε ευχή για ένα υπέροχο νέο ξεκίνημα την Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από παραδόσεις και έθιμα που χαρακτηρίζουν τους λαούς του κόσμου

Σύνταξη
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Στο κατώφλι του 2026 28.12.25

Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κρίσης - Στον αέρα οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ
Κόσμος 28.12.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

Την Δευτέρα θα συνέλθει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ, καθώς είναι η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει έδαφος της Σομαλίας ως ανεξάρτητο

Σύνταξη
Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες
Κόσμος 28.12.25

Γουινέα: Ομάδα ενόπλων «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί, λίγες ώρες προτού ανοίξουν οι κάλπες

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γουινέα, ομάδα ενόπλων με «ανατρεπτικές προθέσεις» με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας «εξουδετερώθηκε» στην πρωτεύουσα Κονακρί.

Σύνταξη
Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη
Κόσμος 28.12.25

Χιόνι και πάγος δημιουργούν προβλήματα στις συγκοινωνίες των ΗΠΑ – Στα λευκά η Νέα Υόρκη

Ο χειμερινός καιρός στις βορειοανατολικές ΗΠΑ προκαλεί χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, την ώρα που χιλιάδες πολίτες διασκέδασαν με το χιόνια σε πάρκα στη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ
Κόσμος 28.12.25

Μιανμάρ: Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα κλίμα βίας και καταστολής λέει ο ΟΗΕ

Οι εκλογές στη Μιανμάρ ξεκινούν με τον εμφύλιο πόλεμο να συνεχίζεται χωρίς ελπίδα για δημοκρατική μετάβαση, με το κόμμα που υποστηρίζεται από τη χούντα να είναι το φαβορί για τη «νίκη»

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»
Απελάσεις - Εξπρές 28.12.25

Μεγάλη Βρετανία: Συμφώνησε με Αγκόλα και Ναμίμπια για επιστροφές «παράτυπων μεταναστών»

Η Μεγάλη Βρετανία φέρεται να προχώρησε σε συμφωνία με την Αγκόλα και την Ναμίμπια και την Αγκόλα σε σχέση με απελάσεις μεταναστών υπό την απειλή της ακύρωσης έγκρισης βίζα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ivan Greko: Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Ελλάδα 28.12.25

Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Ivan Greko μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Ο τράπερ Ivan Greko συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα - Επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη

Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή ολοκληρώνει άμεσα ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 25χρονο Βέλγο αριστερό εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Έπεσαν δεκάδες δέντρα
Απαιτείται προσοχή 28.12.25

Σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη θυελλώδεις άνεμοι - Έπεσαν δεκάδες δέντρα (βίντεο)

Ο Βαρδάρης σφυροκοπά τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με ριπές ανέμου έως και 7 μποφόρ - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική - Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί

Σύνταξη
Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 28.12.25

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ελλάς Βερόνα για την Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στα Ιωάννινα 28.12.25

Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Η μία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό σε μπαρ και η άλλη σε πάρκο - Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία της επιχείρησης που σέρβιρε αλκοόλ στη μία 15χρονη αλλά και τον πατέρα της άλλης

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»
Άλλα Αθλήματα 28.12.25

Τσιτσιπάς: «Είχα ανάγκη αυτό το διάλειμμα, επιστρέφω με διαφορετική ενέργεια»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε στο Περθ για τη συμμετοχή του στο United Cup και μίλησε για την ανάγκη για ξεκούραση και την προσμονή του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ελληνικός τουρισμός: Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ – Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025
Χρυσή δεκαετία 28.12.25

Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός - Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025

Ο τουρισμός στην Ελλάδα δέχεται ένα άνευ προηγουμένου «κύμα» διεθνών επισκεπτών - Ετήσια άνοδος περίπου 5% - Η σχέση προς μόνιμους κατοίκους ξεπερνά το 3,5, από τους ψηλότερους δείκτες στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Πρωτοχρονιά: Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία – Τα πιο ξεχωριστά έθιμα ανά τον κόσμο
Για καλή τύχη 28.12.25

Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία - Τα πιο ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο

Τύχη, πλούτος, υγεία, ειρήνη και κάθε ευχή για ένα υπέροχο νέο ξεκίνημα την Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από παραδόσεις και έθιμα που χαρακτηρίζουν τους λαούς του κόσμου

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Πέθανε η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό
The Good Life 28.12.25

Πέθανε η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, μύθος και σύμβολο του σεξ των δεκαετιών 1950 και 1960, ήταν αστέρι παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, ιέρεια και μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της εποχής.

Σύνταξη
Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του
Ελλάδα 28.12.25

Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τράπερ Ivan Greko από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί, έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους

Σύνταξη
