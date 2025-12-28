Ξεχάστε τα αφηγήματα γύρω από τη Gen Z και τους Millennials.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο – και όχι μόνο – μια διαφορετική γενιά κρατά πλέον τα κλειδιά της κατανάλωσης και του πλούτου. Πρόκειται για τους άνω των 50, τους λεγόμενους «Silver Spenders» ή αλλιώς το «Grey Pound»: ανθρώπους με συσσωρευμένο πλούτο, μειωμένες οικονομικές υποχρεώσεις και αυξανόμενη διάθεση να απολαύσουν τη ζωή, αλλά και να προστατεύσουν στρατηγικά τα χρήματά τους.

Οι επενδυτές βλέπουν σε αυτή την ομάδα μια αθόρυβη αλλά πανίσχυρη κινητήρια δύναμη για τις αγορές της επόμενης δεκαετίας.

Οι άνω των 50 – Μια γενιά με χρήματα, χρόνο και επιλογές

Οι επενδυτές επισημαίνουν στο CNBC ότι ένα μεγάλο μέρος των άνω των 50 βρίσκεται στο απόγειο της οικονομικής του δύναμης.

Πολλοί συνεχίζουν να εργάζονται σε ανώτερες θέσεις, έχουν αποπληρώσει στεγαστικά δάνεια και διαθέτουν σημαντικό διαθέσιμο εισόδημα. Άλλοι, συνταξιούχοι πλέον, ανήκουν στη γενιά που ωφελήθηκε από γενναιόδωρα συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών, εξασφαλίζοντας σταθερές και υψηλές απολαβές.

Όπως τονίζουν αναλυτές της αγοράς, αυτή η ομάδα αισθάνεται ότι «ήρθε η ώρα να ζήσει». Τα χρήματα δεν αποταμιεύονται απλώς — ξοδεύονται με σκοπό, ποιότητα και εμπειρία.

Από την καθημερινότητα στη συσσώρευση πλούτου

Βέβαια, οι άνω των 50 δεν αποτελούν μια ενιαία οικονομική ομάδα. Όπως εξηγεί στο CNBC ο Alyx Wood, συνιδρυτής και CIO της Kernow Asset Management, για πολλούς η καθημερινότητα παραμένει «απλή και απαιτητική». Υπάρχει όμως και μια εύρωστη μειοψηφία που βλέπει τα περιουσιακά της στοιχεία να αυξάνονται δυναμικά, χάρη στη μακροχρόνια επένδυση και τη σύνθετη απόδοση.

Αυτή ακριβώς η ομάδα δείχνει αυξανόμενη όρεξη για προϊόντα πολυτελείας, εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις και προηγμένες υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου. Δεν αναζητά απλώς αποδόσεις, αλλά αφήγημα, αξίες και ενεργή συμμετοχή.

Οι κλάδοι και τα ονόματα που ξεχωρίζουν

Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες όπως η ασφαλιστική Hiscox και μεγάλοι παίκτες της ιδιωτικής διαχείρισης πλούτου, όπως η Evelyn Partners. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλες τράπεζες, όπως η NatWest και η Barclays, εξετάζουν επιστροφή στον χώρο, βλέποντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μεγαλύτερων ηλικιακά επενδυτών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη Saga plc, εταιρεία ταξιδιών και ασφαλίσεων αποκλειστικά για άτομα άνω των 50. Ο Wood θεωρεί ότι οι λεγόμενες «Saga years» θα αντιστοιχούν έως το 2030 στο 60% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η μετοχή της Saga, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει σημαντικά υποτιμημένη, με προοπτικές εντυπωσιακής ανόδου τα επόμενα χρόνια.

Κατοικίδια, υγεία και εμπειρίες ζωής

Οι ευκαιρίες δεν σταματούν εδώ.

Εταιρείες όπως η Pets At Home ενδέχεται να ωφεληθούν, καθώς οι μεγαλύτερες ηλικίες ξοδεύουν περισσότερα για τα κατοικίδιά τους και λιγότερα για τα παιδιά τους.

Παράλληλα, ο τομέας της υγείας αναμένεται να δεχθεί ισχυρή ώθηση: ιδιωτικές μονάδες φροντίδας, οικισμοί συνταξιούχων και ακίνητα με ιατρικούς παρόχους ως ενοικιαστές βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Το μέλλον ανήκει στο «ασημένιο» κοινό

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως το 2030, οι καταναλωτές που ζουν τα «χρόνια της ωριμότητάς» τους θα αντιστοιχούν σε περίπου 60% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για επενδυτές και επιχειρήσεις, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η πραγματική δυναμική της αγοράς βρίσκεται πλέον στο γκρι — και μόλις αρχίζει να ξεδιπλώνεται.

Πηγή: ot.gr