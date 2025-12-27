Θύμα τροχαίου ο 18χρονος τερματοφύλακας της ΑΕ Ηρακλείου (pic)
Όπως αναφέρει σύλλογος, ο 18χρονος γκολκίπερ έχασε τη μάχη για τη ζωή, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, αφού παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα
Θλίψη επικρατεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της χώρας, αλλά και στην ΑΕ Ηρακλείου, η οποία μέσα από σχετική της ανακοίνωση γνωστοποίησε τον θάνατο του τερματοφύλακά της, Βελισσάριου Ζαφειρούλη.
Όπως αναφέρει σύλλογος, ο 18χρονος γκολκίπερ έχασε τη μάχη για τη ζωή, έπειτα από σοβαρό τροχαίο, αφού παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως δυστυχώς κατέληξε σήμερα το πρωί.
Η ανακοίνωση της ομάδας του Ηρακλείου:
«Δεύτερη μέρα μετά τη Γέννηση του Θεανθρώπου και η ημερομηνία αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όλων μας!
Των συμπαικτών σου, της Διοίκησης των Προπονητών σου , αλλά και όλου του κόσμου που είχε την τύχη να σε γνωρίσει, να σε καμαρώσει και να χαρεί ένα αληθινό διαμάντι σαν εσένα. Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας!
Καλό Παράδεισο Βελισσάριε μας!!
Καλή Δύναμη και καλό κουράγιο στην υπέροχη οικογένειά σου!
Το Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.».
