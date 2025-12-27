Τα συλλυπητήρια του ΠΑΣΟΚ για την απώλεια του Αντώνη Κοκορίκου
Συλλυπητήρια δήλωση του γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τον θάνατο του Αντώνη Κοκορίκου.
Σε ηλικία 67 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Αντώνης Κοκορίκος, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια επί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.
Μέλος της ΕΣΗΕΑ, ο Αντώνης Κοκορίκος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και εργάστηκε σε πλήθος μέσων ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, τόσο στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο όσο και στον Τύπο
Συλλυπητήρια δήλωση εξέδωσε το γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για τον θάνατο.
«Ξεχώρισε για την αιχμηρή και εύστοχη πένα του»
«Ο Αντώνης Κοκορίκος επι τέσσερις και πλέον δεκαετίες υπηρέτησε την ενημέρωση με γνώμονα την αντικειμενικότητα και την κοινωνική ευθύνη.
Ξεχώρισε για την αιχμηρή και εύστοχη πένα του και την παρεμβατικότητα των ραδιοφωνικών εκπομπών του συμβάλλοντας καίρια στον δημόσιο διάλογο.
Το 2016 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο «Το σχέδιο για τη χώρα» και τρία χρόνια ακολούθησε το βιβλίο «Η Αριστερά στο δρόμο με τις πεπονόφλουδες».
Στην Χαριλάου Τρικούπη εκφράζουν «τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
Την είδηση έκανε γνωστή η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook.
