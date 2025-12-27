Συνελήφθη 36χρονος στο κέντρο της Αθήνας – Επιχείρησε να τραβήξει όπλο με σφαίρα στη θαλάμη
Το εν λόγω πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη κατασχέθηκε μαζί με γεμιστήρα και ακόμα 4 φυσίγγια
Ενας 36χρονος οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ τις βραδινές ώρες των Χριστουγέννων, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο ΙΧ που οδηγούσε.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ένα αυτοκίνητο κινούνταν ύποπτα και κάλεσαν τον οδηγό να ακινητοποιηθεί. Όταν τον προσέγγισαν, ο 36χρονος επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι, το οποίο είχε φυσίγγιο στη θαλάμη, γεγονός που προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αστυνομικών.
Αν ο 36χρονος προέβαλε αντίσταση, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν:
ένα πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, ένας γεμιστήρας, και τέσσερα επιπλέον φυσίγγια.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
