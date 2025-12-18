Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται 28χρονος Κρητικός, από χωριό του νομού Ηρακλείου, σε βάρος του οποίου, σχηματίζεται δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκου.

Με σκοπό το φλερτ ο άνδρας αυτός φέρεται να προσέγγισε ένα κορίτσι, μόλις 14, 5 ετών.

Βρέθηκε καλάσνικοφ στο σπίτι του

Στις μεταξύ τους επικοινωνίες κατάφερε, δυστυχώς, να πείσει την ανήλικη να του αποστείλει διαδικτυακά κάποιες πιο προσωπικές φωτογραφίες της, τις οποίες ο 28χρονος φρόντισε, όπως καταγγέλλεται, να τις στείλει και αλλού.

Η κατάσταση αυτή έγινε γνωστή στην οικογένεια της ανήλικης που φυσικά αντέδρασε άμεσα και στις αρχές Δεκεμβρίου προσέφυγε στις Αρχές, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και την τιμωρία του υπαίτιου.

Δημοσιογραφικές πηγές του Cretalive.gr αναφέρουν ότι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του 28χρονου όπου βρήκαν ένα καλάσνικοφ, η κατοχή του οποίου, όπως είναι γνωστό, συνιστά κακούργημα.