Κρήτη: Σύλληψη 28χρονου για κατοχή καλάσνικοφ – Εξετάζεται και για πορνογραφία ανηλίκου
Τι καταγγέλλει η οικογένεια μιας 14χρονης στη Κρήτη για τον 28χρονο
- Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
- Νέο περιστατικό βίας σε γυμνάσιο της Αγ. Παρασκευής – 13χρονη ξυλοκοπήθηκε από συμμαθήτριες
- «Τελευταίο Κύμα ‘Αμυνας»: Βαριές κατηγορίες σε νεοναζιστική οργάνωση για τρομοκρατία στη Γερμανία
- Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι έως και 7% - Συγκριτικοί πίνακες
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται 28χρονος Κρητικός, από χωριό του νομού Ηρακλείου, σε βάρος του οποίου, σχηματίζεται δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκου.
Με σκοπό το φλερτ ο άνδρας αυτός φέρεται να προσέγγισε ένα κορίτσι, μόλις 14, 5 ετών.
Βρέθηκε καλάσνικοφ στο σπίτι του
Στις μεταξύ τους επικοινωνίες κατάφερε, δυστυχώς, να πείσει την ανήλικη να του αποστείλει διαδικτυακά κάποιες πιο προσωπικές φωτογραφίες της, τις οποίες ο 28χρονος φρόντισε, όπως καταγγέλλεται, να τις στείλει και αλλού.
Η κατάσταση αυτή έγινε γνωστή στην οικογένεια της ανήλικης που φυσικά αντέδρασε άμεσα και στις αρχές Δεκεμβρίου προσέφυγε στις Αρχές, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και την τιμωρία του υπαίτιου.
Δημοσιογραφικές πηγές του Cretalive.gr αναφέρουν ότι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του 28χρονου όπου βρήκαν ένα καλάσνικοφ, η κατοχή του οποίου, όπως είναι γνωστό, συνιστά κακούργημα.
- Οι αμερικανοί γιατροί απαντούν με προσφυγή κατά του αντιεμβολιαστή Ρόμπερτ Κένεντι
- Τουσκ από τη σύνοδο της ΕΕ: Συμφωνήσαμε να εξετάσουμε τη χρήση των ρωσικών κεφαλαίων για την Ουκρανία
- Athletic: «Ο Έντσο Μαρέσκα είναι ψηλά στις επιλογές της Μάντσεστερ Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρδιόλα»
- «Μέχρι το 2039 θα είμαι αθάνατος» – Ο μεγιστάνας Μπράιαν Τζόνσον «έσπασε» τον κώδικα της αιώνιας ζωής
- Οι γιορτινές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών σε αριθμούς
- Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες
- ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα
- Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις