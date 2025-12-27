Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Θαυμάστρια μου έστειλε γλάστρα που μέσα είχε κοριό»

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA. Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως πολλές φορές έρχεται σε αμηχανία όταν πρόκειται για τηλεοπτικές συνεντεύξεις.

«Έρχομαι σε αμήχανη θέση να μιλάω για τον εαυτό μου. Νομίζω είναι βαρετό. Πιστεύω σε βάθος χρόνου το έχω ξεπεράσει», είπε.

«Παίζει ρόλο η εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, πως λαμβάνεις την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου και πως μπορεί να σε παγιδεύσει αυτό. Εξ αρχής δεν μπήκα σε κάποια φόρμα. Δεν είμαι ζεν πρεμιέ, είμαι στη δουλειά 10 χρόνια».

Όπως είπε, θα ήθελε ένα ρόλο που δεν θα μπορούσε να βάλει κανένα στοιχείο του εαυτού του.

Ο ρόλος στην παράσταση «Barcelona» στο Πτι Παλαί

«Είναι μία παράσταση απλή στη φόρμα της, αλλά μετά τα πρώτα είκοσι λεπτά γίνεται πιο ουσιαστική. Πραγματεύεται τον φόβο της οικειότητας μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων και τη μοναξιά των σύγχρονων ανθρώπων».

«Αυτό που ‘καίει’ τον ήρωά μου είναι μία σοβαρή απώλεια αυτό που πραγματεύεται το θέλω της ηρωίδας είναι κάτι που ποτέ δεν έχει φέρει στην επιφάνεια και δεν έχει συζητήσει ποτέ με τον ίδιο της τον εαυτό», είπε.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα πάρω έναν ρόλο ή μία δουλειά επειδή είμαι ωραίος. Θεωρώ ότι έχω κάνει και έχω καταφέρει μέχρι τώρα δεν είναι λόγω εμφάνισης. Υπάρχουν πραγματικά πολύ ωραίοι άντρες ηθοποιοί. Η ομορφιά κρατάει μέχρι την τρίτη δουλειά».

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Πώς διαχειρίζεται την έκθεση

«Θυμάμαι την πρώτη παράσταση στη ζωή μου, την πρώτη ημέρα, επειδή έβγαινα και έλεγα κάτι full frontal στο κοινό.

Είχα μία δράση που κατέβαινα από την σκηνή και περνούσα μέσα από τα καμαρίνια και ξαναέβγαινα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, που κράτησε 20 δευτερόλεπτα, με έπιασε τέτοιος πόνος στο στομάχι που δεν ήξερα πως να το διαχειριστώ.

Ήταν καθαρά θέμα άγχους».

«Πάντα μου άρεσε το θέατρο».

Από τις σπουδές μάρκετινγκ στην υποκριτική

«Δεν μου άρεσε το corporate με την γραβάτα και το πουκάμισο. Μου άρεσε το θέατρο. Μπορούσα να με φανταστώ, αλλά δεν μπορούσα να με φανταστώ να το τολμάω».

«Οι γονείς μου ήταν εξοικειωμένοι με τις αποφάσεις που έπαιρνα στη ζωή μου. Πάντα με συμβούλευαν, αλλά τους ήρθε περίεργο, γιατί ήταν κάτι που δεν το είχα συζητήσει ποτέ, μάλλον ήταν κάτι που έκρυβα μέσα μου χωρίς λόγο, ίσως από συστολή. Δεν τους είχα δείξει καθόλου ότι ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική».

«Εάν έβλεπα ότι είχα πρώτη και δεύτερη δουλειά και δεν τράβαγε όλο αυτό, με κάποιο τρόπο θα το άλλαζα. Μέχρι τώρα έχω δουλέψει με πολύ ωραίους ανθρώπους. Δεν μου έχει συμβεί κάτι κακό στη δουλειά από αυτά που ακούω κατά καιρούς».

Η πολιτική και οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης σχολίασε, μεταξύ άλλων, την επικαιρότητα, αλλά και αποκάλυψε εάν θα έμπαινε στον στίβο της πολιτικής.

«Δεν είναι μόνο τα Τέμπη και οι αγρότες. Όσον αφορά τους αγρότες, μιλάμε για μία κατάσταση ανθρώπων που ξέρουν ότι έχουν παρθεί χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία έχουν φαγωθεί και ξέρουν ότι δεν μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση και οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Τι στάση να κρατήσεις εκεί; Να υποστηρίξεις την κυβέρνηση.

Δεν ξέρω εάν θα έμπαινα στο τριπάκι να το κάνω, εάν θα έπρεπε να ακολουθήσω κάποια πεπατημένη.

Εάν έμπαινα στην πολιτική θα ήθελα να κάνω αυτό που θέλω με τον ‘σωστό’ τρόπο που έχω στο κεφάλι μου. Εάν με πίεζε κάποιος από πάνω ότι το σωστό που θέλω να κάνω είναι σε βάρος της πολιτικής παράταξης που ανήκω, εκεί θα έφευγα».

Η αγάπη του για τα ζώα

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως από μικρή ηλικία τρέφει αγάπη για τα ζώα.

«Είχα συναισθηματική σχέση με τα ζώα. Όταν έβλεπα ότι την επόμενη ημέρα έπρεπε να σφαχτεί για να το φας, δεν μπορούσα. Αντιδρούσα, αλλά δεν μπορούσε να δώσει κανείς σημασία σε ένα παιδί 5 χρονών που έκλαιγε, γιατί έπρεπε να σφάξουν το αρνί».

Το Hotel Elvira

Για τον ρόλο του Χάρι στην κωμική σειρά του MEGA Hotel Elvira είπε:

«Ο Χάρι είναι λίγο χειριστικός στα πρώτα επεισόδια. Αγαπάει την Ελβίρα. Προσπαθεί να ισορροπήσει τη βλακεία που έχει κάνει στην αρχή. Αρχικός σκοπός του ήταν να πάρει το ξενοδοχείο, τη γνώρισε και άλλαξε. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρει», είπε.

«Πάντα δικαιολογώ τους ρόλους που παίζω. Εάν δεν την ερωτευόταν, θα συνέχιζε τον σκοπό του. Πάντα σε αλλάζει ο έρωτας».

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Θαυμάστρια μου έστειλε γλάστρα με κοριό»

Ο ηθοποιός αποκάλυψε την πιο ακραία συμπεριφορά που έχει δεχτεί από θαυμάστρια, με την υπόθεση να βρίσκεται στα δικαστήρια.

«Ήταν κάτι πολύ ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μία γλάστρα και μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό. Όταν θαυμάζεις κάποιον, δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο.

Το βρήκε ο γάτος μου και νόμιζα ότι ήταν χώμα. Κατάλαβα τι είναι, φώναξα την αστυνομία και τη δικηγόρο μου. Ο κοριός είχε εμβέλεια 150 μέτρων. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα τόσο πολύ άσχημα», είπε.