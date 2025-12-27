Τι σημαίνουν τα γράμματα στις πινακίδες των αυτοκινήτων – Ποιες έχουν διαφορετικά χρώματα

Σε κάθε παρέα υπάρχει εκείνος που, μόλις αντικρίσει μια πινακίδα οχήματος, προσπαθεί αμέσως να καταλάβει από ποια περιοχή προέρχεται.

Και όχι άδικα, αφού η πινακίδα κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου λειτουργεί σαν την ταυτότητά του. Μέσα από αυτήν μπορεί κανείς να αντλήσει βασικές πληροφορίες για το όχημα, όπως σε ποια περιφερειακή ενότητα της χώρας έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του.

Στα αυτοκίνητα, οι πινακίδες αποτελούνται συνήθως από τρία γράμματα και τέσσερις αριθμούς, ενώ στις μοτοσικλέτες από τρία γράμματα και έναν έως τρεις αριθμούς.

Όλες οι πινακίδες είναι λευκές -χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που να επιβάλλει το συγκεκριμένο χρώμα- καθώς αυτό αποτελεί το καθιερωμένο πρότυπο εδώ και χρόνια.

Οι νεότερες πινακίδες «ευρωπαϊκού τύπου», από το 2004 και μετά, αριστερά έχουν ένα μπλε πεδίο με την ευρωπαϊκή σημαία και το διεθνές αυτοκινητιστικό σήμα της Ελλάδας (GR), αντίστοιχες έχουν τα αυτοκίνητα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αντίστοιχο σήμα της εκάστοτε χώρας.

Ακόμα, σε κάθε πινακίδα υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα του κράτους με το εθνόσημο και με την ένδειξη: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Μ.Ε.». Στην επιφάνειά τους τίθεται επίσης, ως σήμανση ασφαλείας, το εθνόσημο της χώρας μας.

Οι πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τα γράμματα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ τα οποία είναι κοινά στο ελληνικό και λατινικό αλφάβητο, ώστε να είναι αναγνωρίσιμα από όλους.

Τι σημαίνουν τα γράμματα στις πινακίδες κυκλοφορίας

Τα πρώτα γράμματα στην πινακίδα δεν είναι τυχαία αλλά δείχνουν τον τόπο καταγωγής του αυτοκινήτου και ειδικότερα την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικoινωνιών της Νομαρχίας όπου εκδόθηκε η πινακίδα.

Επίσης, υποδηλώνουν την περίοδο που ταξινομήθηκε. Για παράδειγμα, αν ένα αυτοκίνητο έχει αριθμό πινακίδας «YPA 1234», θα έχει ταξινομηθεί νωρίτερα απ’ ό,τι ένα αυτοκίνητο με πινακίδα «YPA 1245».

Στην Αττική, το πρώτο γράμμα του συνδυασμού είναι ένα από τα: Β, Ζ, Ι, Ο, Υ, Χ. Το Β αντιστοιχεί στην Ανατολική Αττική, το Ζ στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Ανατολική Αττική, το Ι και το Ο στην Αθήνα, το Υ στην Αθήνα, στη Δυτική και την Ανατολική Αττική, και το Χ στην Αθήνα.

Στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο γράμμα του συνδυασμού είναι πάντα Ν. Στην Πάτρα όλες οι πινακίδες ξεκινούν με το γράμμα Α, στο Ηράκλειο με το Η, στις Κυκλάδες με το Ε και στη Λάρισα με το P.

Ο κατάλογος με τους συνδυασμούς γραμμάτων πινακίδων σε όλη την Ελλάδα

Αθήνα: ΥΑ, ΥΒ, ΥΕ, ΥΖ, ΥΗ, ΖΖ, ΖΗ, ΖΚ, ΖΜ, ΙΒ, ΙΕ, ΙΖ, ΙΗ, ΙΚ, ΙΜ, ΙΟ, ΙΡ, ΙΤ, ΙΥ, ΧΕ, ΧΖ, ΧΗ, ΧΡ, ΧΤ, ΧΥ, ΧΧ, ΗΒ, ΟΑ, ΟΒ, ΟΕ, ΟΖ, ΟΗ, ΟΙ, ΟΚ, ΟΜ, ΟΝ, ΟΟ, ΟΤ, ΟΥ, ΟΧ, ΧΜ, ΖΕ, ΖI, ΖΟ

Πειραιάς: ΥΙ, ΥΚ, ΥΜ, ΥΝ, ΖΝ, ΖΡ, ΒΕ, ΒΖ, ΒΗ, ΒΧ, ΤΖ

Δυτική Αττική (Ελευσίνα): ΥΟ, ΥΡ, ΥΤ, ΖΤ, ΒΝ, ΒΡ

Ανατολική Αττική (Παλλήνη): ΥΥ, ΥΧ, ΖΥ, ΖΧ, ΒΚ, ΒΜ

Αιτωλοακαρνανία (Μεσολόγγι): ΜΕ

Αιτωλοακαρνανία (Αγρίνιο): ΑΙ, ΤΗ

Αργολίδα (Ναύπλιο): ΑΡ, ΤΜ

Αρκαδία (Τρίπολη): ΤΡ

Άρτα: ΑΤ

Αχαΐα (Πάτρα): ΑΧ, ΑΖ, ΑΟ, ΑΑ, ΑΥ

Βοιωτία (Λιβαδειά): ΒΙ, ΒΥ

Γρεβενά: ΡΝ

Δράμα: ΡΜ, ΤΟ

Δωδεκάνησα (Ρόδος): ΡΟ, ΡΚ, ΡΥ, ΡΧ

Δωδεκάνησα (Κως): ΚΧ, ΕΑ

Έβρος (Αλεξανδρούπολη): ΕΒ, ΜΧ

Έβρος (Ορεστιάδα): ΟΡ

Εύβοια (Χαλκίδα): ΧΑ, ΕΗ, ΕΙ

Ευρυτανία (Καρπενήσι): ΚΗ

Ζάκυνθος: ΖΑ, ΖΒ

Ηλεία (Πύργος): ΗΑ, ΗΕ

Ημαθία (Βέροια) ΗΜ, ΗΧ

Ηράκλειο: ΗΡ, ΗΚ, ΗΖ, ΗΗ, ΗΙ, ΗΤ

Θεσπρωτία: (Ηγουμενίτσα) ΗΝ

Θεσσαλονίκη: ΝΑ, ΝΒ, ΝΕ, ΝΖ, ΝΗ, ΝΙ, ΝΚ, ΝΜ, ΝΝ, ΝΟ, ΝΡ, ΝΤ, ΝΥ, ΝΧ

Ιωάννινα: ΙΝ, ΙΙ

Καβάλα: ΚΒ, ΑΒ

Καρδίτσα: ΚΑ, ΜΚ

Καστοριά: ΚΤ

Κέρκυρα: ΚΥ, ΕΤ, ΤΒ, ΤΕ, ΚΗ

Κεφαλληνία: (Αργοστόλι) ΚΕ

Κιλκίς: ΚΙ, ΕΧ

Κοζάνη: ΚΖ, ΜΝ

Κορινθία: ΚΡ, ΡΒ

Κυκλάδες (Ερμούπολη): ΕΜ, ΕΖ, ΕΝ, ΕΟ

Λακωνία (Σπάρτη): ΑΚ, ΜΡ

Λάρισα: ΡΙ, ΡΡ, ΡΤ

Λασίθι (Άγιος Νικόλαος) ΑΝ, ΑΕ

Λέσβος (Μυτιλήνη) ΜΥ, ΜΤ

Λέσβος (Μύρινα Λήμνου): ΜΗ

Λευκάδα: ΕΥ

Μαγνησία (Βόλος): ΒΟ, ΒΒ, ΒΑ, ΒΤ

Μεσσηνία (Καλαμάτα): ΚΜ, ΜΖ

Ξάνθη: ΑΗ, ΗΟ

Πέλλα (Έδεσσα): ΕΕ, ΜΜ

Πιερία (Κατερίνη): ΚΝ, ΤΙ

Πρέβεζα: ΡΖ, ΤΧ

Ρέθυμνο: ΡΕ, ΡΗ

Ροδόπη (Κομοτηνή): ΚΟ, ΚΚ, ΤΤ

Σάμος: ΜΟ, ΜΒ

Σέρρες: ΕΡ, ΙΧ

Τρίκαλα: ΤΚ, ΤΝ

Φθιώτιδα (Λαμία): ΜΙ, ΗΥ

Φλώρινα: ΡΑ

Φωκίδα (Άμφισσα): ΑΜ

Χαλκιδική (Πολύγυρος): ΧΚ, ΜΑ

Χανιά: ΧΝ, ΧΒ, ΤΥ

Χίος: ΧΙ, ΧΟ

Τι σημαίνουν τα διαφορετικά χρώματα

Οι πινακίδες έχουν λευκό χρώμα και μαύρα γράμματα. Μόνο για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, εκδίδονται πινακίδες με άλλο χρωματισμό.

Για παράδειγμα, τα γράμματα και οι αριθμοί στις πινακίδες των περιπολικών έχουν μπλε χρώμα.

Επιπλέον, τα κρατικά αυτοκίνητα έχουν πορτοκαλί πινακίδες και τα αυτοκίνητα του Διπλωματικού Σώματος γαλάζιες.