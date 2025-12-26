Γιατί ένα ξέσπασμα βωμολοχίας μπορεί να σας κάνει καλό

Το να ξεστομίζει κανείς βρισιές σε μια δύσκολη στιγμή σίγουρα φέρνει μια κάποια ανακούφιση. Μπορεί όμως να προσφέρει και μια βελτίωση των σωματικών επιδόσεων, καθώς βοηθά τους ανθρώπους να ξεπερνούν τις αναστολές τους και να προσπαθούν περισσότερο, διαπιστώνει νέα μελέτη.

«Σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι συγκρατούνται –συνειδητά ή ασυνείδητα- και δεν χρησιμοποιούν όλη τους τη δύναμη» λέει ο Ρίτσαρντ Στίβενς του Πανεπιστημίου Κιλ στη Βρετανία, μέλος της ερευνητικής ομάδας που υπογράφει τη μελέτη στην επιθεώρηση American Psychologist.

«Το βρίσιμο είναι ένας εύκολος τρόπος να βοηθήσεις τον εαυτό σου να νιώσει συγκεντρωμένος και με περισσότερη αυτοπεποίθηση» εξηγεί ο ερευνητής.

Προηγούμενες μελέτες του Στίβενς και άλλων ψυχολόγων είχαν διαπιστώσει πως, όταν οι άνθρωποι βρίζουν, οι επιδόσεις τους βελτιώνονται σε διάφορα είδη σωματικών προκλήσεων, όπως το να κάνουν πουσάπς ή να κρατούν το χέρι τους σε νερό με πάγο για όσο γίνεται περισσότερο χρόνο.

«Είναι ένα αξιόπιστο εύρημα που έχει αναπαραχθεί πολλές φορές» λέει ο ερευνητής. «Το ερώτημα όμως είναι, πώς μας βοηθά το βρίσιμο; Ποιος είναι ο ψυχολογικός μηχανισμός;».

Πουσάπς και μπινελίκια

Για να βρει την απάντηση, ο Στίβενς και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν ένα πείραμα με συνολικά 192 εθελοντές, οι οποίοι κλήθηκαν να επαναλαμβάνουν κάθε δύο δευτερόλεπτα είτε μια βρισιά της προτίμησής τους, είτε μια ουδέτερη λέξη, την ώρα που έκαναν πουσάπς.

Έπειτα από κάθε σετ, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την πνευματική τους κατάσταση την ώρα της πρόκλησης.

Οι ερωτήσεις ήταν σχεδιασμένες να μετρούν ψυχικές καταστάσεις που συνδέονται με την άρση των αναστολών, όπως το πόσο θετικά ήταν τα συναισθήματα των εθελοντών την ώρα της άσκησης, πόσο αστείο τους φαινόταν το πείραμα, πόσο συγκεντρωμένοι ήταν στην προσπάθεια και πόση αυτοπεποίθηση ένιωθαν.

Το πείραμα έδειξε ότι, κατά μέσο όρο, οι εθελοντές που έβριζαν συνέχιζαν τα πουσάπς για σημαντικά περισσότερο χρόνο από όσους επαναλάμβαναν ουδέτερες λέξεις. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διαφορά αυτή οφείλεται στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και της συγκέντρωσης, σημαντικές παραμέτρους της άρσης αναστολών.

Τα ευρήματα, τα οποία βρίσκονται σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, επιβεβαίωσαν τις υποψίες των ερευνητών: «Με το βρίσιμο αποτινάσσουμε τους κοινωνικούς περιορισμούς και επιτρέπουμε στον εαυτό μας να προσπαθήσει περισσότερο» λέει ο Στίβενς.

«Τα ευρήματα βοηθούν να εξηγηθεί γιατί το βρίσιμο είναι τόσο κοινό φαινόμενο» προσθέτει.

«Η βωμολοχία είναι ένα εργαλείο χωρίς θερμιδικό κόστος, χωρίς φάρμακα, χαμηλού κόστους και άμεσα διαθέσιμο, στο οποίο μπορούμε να στραφούμε όταν χρειαζόμαστε μια ώθηση στην απόδοσή μας»