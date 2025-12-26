Δε νοείται στιλάτος χωρίς χαρακτήρα – Πώς ο Helmut Lang άλλαξε για πάντα τη μόδα

Το 2011, ο Helmut Lang – ο γεννημένος στη Βιέννη και εγκατεστημένος στη Νέα Υόρκη εννοιολογικός καλλιτέχνης, του οποίου το έργο αναδιαμόρφωσε την οπτική κουλτούρα της μόδας στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 – εμπιστεύτηκε στο MAK Center το μεγαλύτερο δημόσιο αρχείο του έργου του.

Το αρχείο, που περιλαμβάνει περισσότερα από 10.000 αντικείμενα, συνοψίζει την επαναστατική, διεπιστημονική πρακτική με την οποία ο Lang λειτούργησε ως πρωτοπόρος, «πολιτιστικός αρχιτέκτονας» από το 1986 έως το 2005, όταν αποχώρησε από τον κόσμο της μόδας για να επικεντρωθεί στη γλυπτική.

Ένα ρευστό σύστημα σκέψης

Σε επιμέλεια της Marlies Wirth, η έκθεση Helmut Lang Séance De Travail 1986–2005 παρουσιάζει μια επιλογή έργων (μεταξύ των οποίων και μερικά που δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ) από τα περισσότερα από 800 αντικείμενα που διαθέτει το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης.

Μακριά από μια συμβατική αναδρομική έκθεση, η έκθεση λειτουργεί ως ένα ρευστό σύστημα σκέψης – ένα «ζωντανό αρχείο», σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Lang.

Αντικατοπτρίζοντας το έργο του στη Βιέννη, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, η έκθεση ξεδιπλώνεται ως ένα λεπτομερές περιβάλλον που διαμορφώνεται από την ειδική προσέγγιση του Lang σε καταστήματα, πασαρέλες, διαφημιστικές καμπάνιες και στιγμές πίσω από τα παρασκήνια.

Ταυτότητα και χώρος

«Ποτέ δεν ήταν κυρίως θέμα προϊόντων ή ενδυμάτων προς πώληση», λέει ο Wirth. «Ήταν θέμα ταυτότητας που κατασκευάστηκε μέσω του χώρου, των έργων τέχνης και των πολιτιστικών αναφορών». Τα πρώτα τμήματα, «ταυτότητα» και «χώρος», καθιερώνουν αυτή την ισότιμη λογική στην αρχιτεκτονική, την παρουσίαση της μόδας και τη δημιουργία εικόνων.

Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης, και του τίτλου της, είναι ο όρος Séance de Travail – «συνεδρία εργασίας» ή «έργο σε εξέλιξη» – τον οποίο ο Lang υιοθέτησε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 για τις παρουσιάσεις των συλλογών του.

«Απορρίπτει την υπερυψωμένη πασαρέλα και επιλέγει πιο δυναμικές, θεατρικές επιδείξεις», εξηγεί η Wirth, «με ανδρικά και γυναικεία ρούχα μαζί, φίλους και άγνωστα πρόσωπα να περπατούν δίπλα στα supermodels της εποχής».

«Αντί για το κλασικό περπάτημα-πόζα-στροφή-επιστροφή, ήταν σαν να καθόσουν σε ένα καφέ του Παρισιού και κάποιος ενδιαφέροντας τύπος ή τύπισσα να περνούσε από το δρόμο»

Προτεραιότητα στον χαρακτήρα

Οι επιδείξεις, που διοργανώνονταν σε βιομηχανικούς χώρους και δομούνταν κατά μήκος διασταυρούμενων διαδρομών, χορογραφούνταν από τον ίδιο τον Lang. «Αντί για το κλασικό περπάτημα-πόζα-στροφή-επιστροφή, ήταν σαν να καθόσουν σε ένα καφέ του Παρισιού και κάποιος ενδιαφέροντας τύπος ή τύπισσα να περνούσε από το δρόμο».

Τα μοντέλα συχνά κουβαλούσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα, ενισχύοντας την ιδέα ότι τα ρούχα ολοκληρώνονται από αυτόν που τα φοράει. Ο Lang έδινε προτεραιότητα στον χαρακτήρα έναντι της τυποποιημένης ομορφιάς, κάτι που ο Wirth περιγράφει ως «πάντα σε εξέλιξη».

«Απορρίπτει την υπερυψωμένη πασαρέλα και επιλέγει πιο δυναμικές, θεατρικές επιδείξεις», εξηγεί η Wirth, «με ανδρικά και γυναικεία ρούχα μαζί, φίλους και άγνωστα πρόσωπα να περπατούν δίπλα στα supermodels της εποχής»

Στιγμές από τα παρασκήνια και τέχνη

Αυτή η ευαισθησία υλοποιείται στην αίθουσα Séance de Travail, όπου πάνω από οκτώ ώρες βίντεο από πασαρέλες προβάλλεται σε μνημειώδη κλίμακα πάνω από μια ανακατασκευασμένη διάταξη επίδειξης που έχει χαρτογραφηθεί στο πάτωμα.

Ένα γλυπτό από αυθεντικές καρέκλες πασαρέλας ορίζει τον χώρο, καταρρίπτοντας τις διακρίσεις μεταξύ παράστασης, αρχείου και έργου τέχνης.

Στη συνέχεια, μια ξεχωριστή εγκατάσταση βυθίζει τους θεατές σε εκατοντάδες στοιβαγμένες οθόνες που δείχνουν στιγμές από τα παρασκήνια, συνεντεύξεις και βίντεο από την πασαρέλα – μια ασταμάτητη επέκταση του οπτικού κόσμου του Lang που καθοδηγείται από τη διαδικασία.

«Σε μυρίζω στο δέρμα μου»

Οι μακροχρόνιες καλλιτεχνικές συνεργασίες του Lang αποτελούν ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Όπως αναφέρει η Wirth, ο Helmut Lang και η Αμερικανίδα καλλιτέχνις Τζένι Χόλτζερ συνεργάστηκαν για πρώτη φορά για τη Μπιενάλε της Φλωρεντίας το 1996, όπου η Χόλτζερ πρόβαλε το Arno, ένα κείμενο που περιείχε φράσεις όπως «Σε μυρίζω στο δέρμα μου» και «Περπατώ μέσα στο δωμάτιο. Σε σαρώνω με το βλέμμα μου. Σε πειράζω».

Αυτές ήταν, όπως λέει, «λέξεις φορτισμένες συναισθηματικά και αισθητηριακά που προκαλούν ατμόσφαιρες μυρωδιάς και μνήμης».

Ο Lang δημιούργησε ένα εννοιολογικό άρωμα για το περίπτερο που προκαλούσε την ανθρώπινη παρουσία: ένα φρεσκοσιδερωμένο πουκάμισο, καπνός τσιγάρου στον νυχτερινό αέρα. «Από τότε», σημειώνει ο Wirth, «η σχέση τους βασίστηκε στον αμοιβαίο σεβασμό και σε μια στενή φιλία».

Τα έργα της Χόλτζερ εμφανίστηκαν σε όλα τα καταστήματα του Lang. Η Χόλτζερ δέχτηκε ακόμη και το βραβείο CFDA του Lang το 1997, δίνοντας, όπως λέει η Wirth, «μια πολύ προσωπική ομιλία για τον ίδιο και τη συνεργασία τους».

Το έργο του Lang βρήκε απήχηση σε μια γενιά «υπερβολικά διανοούμενη ή υπερβολικά cool» για τους άκαμπτους κώδικες της δεκαετίας του ’80

Ένα κολιέ της από το 1948

Με τη θρυλική Λουίζ Μπουρζουά, η ανταλλαγή πήρε μια διαφορετική μορφή. «Ενσωμάτωσε τα γλυπτά της στην αρχιτεκτονική του καταστήματος, χρησιμοποίησε τη φωνή της στο soundtrack του Séance de Travail και αναδημιούργησε ένα κολιέ της από το 1948 ως κομμάτι της συλλογής του 2003» εξηγεί η Wirth.

Το γλυπτό της Μπουρζουά με την αράχνη βρισκόταν κάποτε στο κατά παραγγελία στούντιο του Lang στην Greene Street. «Πρόκειται για βαθιές, μακροχρόνιες συνεργασίες, όχι για επιφανειακό branding».

Έστελνε κωδικοποιημένα μηνύματα

Οι διαφημιστικές καινοτομίες του Lang εμφανίζονται σε άλλη ενότητα. Η αρχική διαφήμιση Helvetica που κυκλοφορούσε στα ταξί της Νέας Υόρκης το 1998 εμφανίζεται δίπλα στις έτοιμες φωτογραφίες του Ρόμπερτ Μάπλθορπ για την καμπάνια των πολυκαταστημάτων Barneys.

Ο Lang έστελνε κωδικοποιημένα μηνύματα μέσω αυτών των εικόνων, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την ιστορία της τέχνης και φωτογραφίες των φωτογράφων Μάπλθορπ και Ντέιβιντ Σιμς «για να επικοινωνήσει μια στάση που μόνο όσοι ήταν συντονισμένοι με αυτήν μπορούσαν να αποκρυπτογραφήσουν» λέει η Wirth.

Χρησιμοποίησε στρατηγικά την τεχνολογία

Ήταν επίσης ο πρώτος σχεδιαστής που δημοσίευσε καμπάνιες σε απροσδόκητα μέσα – The New York Times, Artforum, ακόμη και National Geographic – φτάνοντας σε κοινό πολύ πέρα από τα παραδοσιακά κύκλωματα της μόδας.

Τα πρώτα του ψηφιακά πειράματα ήταν εξίσου ριζοσπαστικά: ο Lang λάνσαρε έναν από τους πρώτους ιστότοπους σχεδιαστών και κυκλοφόρησε CD-ROM με μια προηχογραφημένη πασαρέλα για ιδιωτική προβολή στο διαδίκτυο.

«Η τεχνολογία μόλις άρχιζε να εισέρχεται στην καθημερινή ζωή» λέει η Wirth. «Ο Lang την χρησιμοποίησε στρατηγικά».

Εστίαζε στην ουσία

Ανακατασκευασμένα μοντέλα εμπνευσμένα από τον αρχιτέκτονα Ρίτσαρντ Κλάκμαν μεταφέρουν την ατμόσφαιρα των καταστημάτων του Lang στο περιβάλλον του μουσείου, αντανακλώντας τη γλυπτική ευαισθησία του Ρίτσαρντ Σέρα.

«Δεν πρόκειται για αναδημιουργία των καταστημάτων», εξηγεί η Wirth, «αλλά για μεταφορά της ατμόσφαιράς τους και δημιουργία μιας εμβυθιστικής εμπειρίας». Απομακρύνοντας την κοινή παρερμηνεία του έργου του Lang ως μινιμαλιστικό, η Wirth διευκρινίζει ότι ο πιο ακριβής όρος είναι «ουσιαστικό».

«Απλοποιεί τα πράγματα, χωρίς να αφαιρεί εντελώς τα διακοσμητικά στοιχεία ή τις διακοσμήσεις, αλλά περιορίζοντας τα στο ουσιαστικό, συχνά με βάση τη χρησιμότητα και τον πραγματισμό».

«Βρες τη δική σου φωνή»

Η τελευταία ενότητα «backstage» αποκαλύπτει Polaroid και αποκόμματα εφημερίδων που αναδεικνύουν την συναισθηματική και σωματική εργασία πίσω από το brand. «Τα ρούχα είναι μια προσαρμοστική επιφάνεια», λέει η Wirth.

«Δεν πρέπει να σε καθορίζουν. Εσύ είσαι η ταυτότητα, τα ρούχα προσαρμόζονται». Το έργο του Lang βρήκε απήχηση σε μια γενιά «υπερβολικά διανοούμενη ή υπερβολικά cool» για τους άκαμπτους κώδικες της δεκαετίας του ’80.

Όπως το θέτει η Wirth, «αψήφησε αυτά τα στερεότυπα: την εικόνα του τι πρέπει να φοράει μια γυναίκα, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας άνδρας».

Τελικά, η έκθεση καθιστά σαφές ότι η πραγματική κληρονομιά του Lang είναι μια νοοτροπία που παραμένει σε κίνηση, συντονισμένη με το παρόν, πρόθυμη να αλλάξει άξονα όταν ο κόσμος γίνεται άκαμπτος. Προσαρμόσου αδιάκοπα, ανατρέψτε όταν είναι απαραίτητο και, όπως προέτρεπε ο Lang, «βρες τη δική σου φωνή».

*Η έκθεση Helmut Lang Séance De Travail 1986–2005 παρουσιάζεται στο Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης μέχρι τις 3 Μαΐου 2026.