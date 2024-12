O «πατέρας» της υψηλής ραπτικής – Διαμόρφωσε τη βιομηχανία της μόδας που γνωρίζουμε σήμερα

Είναι γνωστός ως ο «πατέρας της υψηλής ραπτικής» και ένας από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας. Ο Charles Frederick Worth (Τσαρλς Φρέντερικ Γουόρθ) πιστώνεται με την εισαγωγή ζωντανών μοντέλων, την εφεύρεση της συλλογής μόδας και την τοποθέτηση ετικετών στα ρούχα.

Γεννημένος σε ταπεινή οικογένεια στη μικρή πόλη Bourne του Lincolnshire, έφερε επανάσταση στη γυναικεία μόδα και συγκέντρωσε μια προσωπική περιουσία ως ο σχεδιαστής που επέλεγαν βασιλείς και διασημότητες, ανοίγοντας το δρόμο για εμβληματικά ονόματα όπως ο Christian Dior, ο Yves Saint Laurent και η Coco Chanel.

Η γενέτειρά του ετοιμάζεται τώρα να γιορτάσει τα 200 χρόνια από τη γέννησή του.

Περισσότεροι από 1.000 υπάλληλοι

«Έγινε ο πρώτος σχεδιαστής με κύρος και ο πρώτος που θεωρήθηκε ο οραματιστής της μόδας και του στυλ που διαμόρφωσε τη βιομηχανία της μόδας που γνωρίζουμε σήμερα», λέει η καθηγήτρια Amy De La Haye, επιμελήτρια στο London College of Fashion και συν-συγγραφέας του βιβλίου The House of Worth, Portrait of an Archive.

«Για ένα διάστημα ήταν ο πιο διάσημος και ξακουστός σχεδιαστής στον κόσμο».

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που συνέρρεαν στο σαλόνι του ήταν η βασίλισσα Βικτώρια και η αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ’ της Γαλλίας, καθώς και κορυφαίες ηθοποιοί και τραγουδίστριες όπως η Λίλι Λάνγκτρι και η Νέλι Μέλμπα.

Το όνομα του Charles Frederick Worth έγινε συνώνυμο της πολυτέλειας, καθώς ο ίδιος και το προσωπικό του που αριθμούσε περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους εργάστηκαν για να μεταμορφώσουν τη βιομηχανία της μόδας.

Ωστόσο, το ξεκίνημά του δεν θα μπορούσε ποτέ να υπονοήσει την εξαιρετική του πορεία.

Γεννημένος τον Οκτώβριο του 1825, ο Worth ήταν μόλις 11 ετών όταν τον έστειλαν να εργαστεί αφού ο πατέρας του, ένας δικηγόρος, έχασε όλα τα χρήματα της οικογένειας και έφυγε από το σπίτι

Στο Παρίσι στα 21 του

Ενώ δούλευε για την Jemima Todd, η οποία είχε ένα μαγαζί με είδη ζαχαροπλαστικής, λέγεται ότι «έκοβε καπέλα για να κάνει τις κυρίες του Bourne να χαμογελούν», σύμφωνα με την Jeni Ashwood, λάτρη της τοπικής ιστορίας.

Μετά από ένα χρόνο εκεί, πήγε στο Λονδίνο για να εργαστεί στην κλωστοϋφαντουργία, αλλά ήταν η μετακόμισή του στο Παρίσι, σε ηλικία 21 ετών, που τελικά τον οδήγησε να ανοίξει το δικό του σαλόνι, με τη βοήθεια ενός συνεταίρου, το 1858.

Κι έτσι γεννήθηκε ο οίκος Worth.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Charles Frederick Worth επιστράτευσε μια πρώιμη «influencer» -μια γυναίκα μέσα στη βασιλική αυλή του Ναπολέοντα Γ΄- για να φορέσει τα φορέματά του, με την ελπίδα να φέρει τη δουλειά του στην προσοχή των τιτλούχων και των πλούσιων.

Η αυτοκράτειρα Ευγενία εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που επέμεινε να συναντήσει τον Worth την επόμενη ημέρα. Έγινε ο σχεδιαστής της και προωθήθηκε στην κορυφή του κόσμου της μόδας στο Παρίσι.

Μετέτρεψε τον σχεδιαστή από τον ρόλο του υπηρέτη των πλούσιων και διάσημων, σε κάποιον που οι πελάτες του θα θαύμαζαν ως τον ειδικό που τους έλεγε τι θα έπρεπε να φορούν

Ο σχεδιαστής δεν ήταν, πλέον, υπηρέτης των πλουσίων

«Όταν η αυτοκράτειρα Ευγενία υποστήριξε τον Worth, το μέλλον του ήταν εξασφαλισμένο με τον ίδιο τρόπο που η βασιλική προστασία μπορεί να έχει αυτόν τον αντίκτυπο σε έναν σχεδιαστή σήμερα», λέει ο καθηγητής De La Haye.

Καθώς η φήμη του μεγάλωνε, μεγάλωνε και η επιρροή του στη βιομηχανία.

«Ήταν ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, σχεδιαστής που σχεδίαζε συλλογές πριν τις δείξει στον πελάτη», λέει ο καθηγητής De La Haye.

Έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο τα ρούχα επιδεικνύονταν στους πελάτες με τη χρήση ζωντανών μοντέλων και ήταν ο πρώτος που έραψε ετικέτες στις δημιουργίες του, εγκαινιάζοντας την ετικέτα ρούχων.

Επιπλέον, μετέτρεψε τον σχεδιαστή από τον ρόλο του υπηρέτη των πλούσιων και διάσημων, σε κάποιον που οι πελάτες του θα θαύμαζαν ως τον ειδικό που τους έλεγε τι θα έπρεπε να φορούν.

Κάποιοι μάλιστα αποδίδουν στον Worth την εφεύρεση του μπούστου, «το οποίο άλλαξε το στυλ και τις σιλουέτες των γυναικών σε όλο τον κόσμο», λέει η Ashwood.

«Αμερικανοί πελάτες έρχονταν με πλοία κι εκείνος έπαιρνε τα μέτρα τους και έφτιαχνε ντουλάπες που στέλνονταν με τα πολυτελή πλοία στη Νέα Υόρκη και σε άλλες περιοχές της Αμερικής»

«Η πραγματική του ιδιοφυΐα ήταν το μάρκετινγκ»

Οι γεμάτες φούστες δυσκόλευαν τις καθημερινές εργασίες, όπως το να περνάς από πόρτες, και ο Worth πιστεύεται ότι ήταν ο πρώτος που μάζεψε το ύφασμα στο πίσω μέρος.

Με την πάροδο των δεκαετιών, ο οίκος Worth αυξήθηκε από 50 άτομα προσωπικό σε περισσότερα από 1.000. «Η πραγματική του ιδιοφυΐα ήταν το μάρκετινγκ», λέει η Olivia Worth van HoegaErden, δισέγγονή του, δεύτερης γενιάς.

«Ακόμα και οι δούκισσες υποκλίνονταν μπροστά του- ήταν κάτι σαν αυτοκράτορας».

Μέχρι τότε ήταν ο πιο διάσημος σχεδιαστής στον κόσμο. «Αμερικανοί πελάτες έρχονταν με πλοία κι εκείνος έπαιρνε τα μέτρα τους και έφτιαχνε ντουλάπες που στέλνονταν με τα πολυτελή πλοία στη Νέα Υόρκη και σε άλλες περιοχές της Αμερικής», προσθέτει ο καθηγητής De La Haye.

Ο Charles Frederick Worth πέθανε στο Παρίσι το 1895 και η επιχείρηση πέρασε στα χέρια των γιων του.

Είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι ορισμένα ρούχα του House of Worth βυθίστηκαν μαζί με τον Τιτανικό όταν βυθίστηκε το 1912, λέει ο καθηγητής De La Haye.

Ο οίκος μόδας συνέχισε για τρεις γενιές μέχρι τη συνταξιοδότηση του δισέγγονου του, Roger, το 1952.

Η Beatrice, η μητέρα της Βρετανίδας σχεδιάστριας μόδας Zandra Rhodes, εργάστηκε ως πατρονίστ στο House of Worth τη δεκαετία του 1930

Κληρονομιά για όλους τους μόδιστρους

Η Beatrice, η μητέρα της Βρετανίδας σχεδιάστριας μόδας Zandra Rhodes, εργάστηκε ως πατρονίστ στο House of Worth τη δεκαετία του 1930.

Η Zandra λέει ότι ο Worth ήταν ένας από τους «αρχικούς στρατιώτες» της μόδας «προετοιμάζοντας το δρόμο για όλους εμάς».

Η Worth van HoegaErden λέει: «Είμαι τόσο περήφανη που άφησε κληρονομιά για όλους τους μόδιστρους, αλλά άφησε και απογόνους που τον διαδέχθηκαν στην επιχείρηση για πολλές γενιές».

Οι απόγονοι του Worth ελπίζουν να συναντηθούν σε μια έκθεση για τον εορτασμό των επιτευγμάτων του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο μουσείο Petit Palais, στο Παρίσι, μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου.

Εορτασμοί για τα 200 χρόνια Charles Frederick Worth

Πίσω στο Bourne, το πρώην σπίτι του Worth, το Wake House, στέκει ακόμα. Σήμερα αποτελεί έναν κοινοτικό κόμβο, έχει επεκταθεί και εκσυγχρονιστεί με την πάροδο των ετών, αλλά έχουν διατηρηθεί ορισμένα από τα αρχικά χαρακτηριστικά του, συμπεριλαμβανομένου του δωματίου όπου πιστεύεται ότι γεννήθηκε ο Worth.

Το πρώην μαγαζί όπου έκοβε καπέλα είναι τώρα μια οικοδομική εταιρεία.

Το προσωπικό του Wake House, μαζί με άλλους λάτρεις του Bourne, σχεδιάζουν ένα Σαββατοκύριακο εορτασμών με αφορμή τη διακοσιοστή επέτειο της γέννησής του τον Οκτώβριο.

Η Ashwood λέει ότι θα περιλαμβάνει διαλέξεις και έκθεση αντικειμένων του Worth.

«Μπορεί ακόμη και να φορέσουμε κοστούμια της εποχής και να παρελάσουμε στο δρόμο», προσθέτει.

*Με στοιχεία από bbc.com | Αρχική Φωτό: Στο ατελιέ του Charles Frederick Worth / thewonline.com