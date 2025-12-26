«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι»: Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετείται για το περιστατικό στην πίστα
«Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα», έγραψε μεταξύ άλλων η Ιουλία Καλλιμάνη σε ανάρτησή της μετά το περιστατικό
- Μέσα στη «Φωλιά του Λύκου», το κρυφό αρχηγείο στο δάσος από όπου ο Χίτλερ διεύθυνε τον πόλεμο
- Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
- Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
- «Ζύγιζε μόλις 9 κιλά» – Νέα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη
Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετήθηκε δημόσια για το επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη, όταν αντέδρασε έντονα σε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο.
Με ανάρτησή της στα social media, η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά την ενόχλησε βαθιά, τονίζοντας ότι δεν τη θεωρεί ένδειξη θαυμασμού αλλά ασέβειας. Όπως σημείωσε, τέτοιες κινήσεις την φέρνουν σε δύσκολη θέση και την ωθούν σε αντιδράσεις που δεν εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να αντιμετωπίζει το κοινό της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ιουλία Καλλιμάνη υπογράμμισε ότι ο σεβασμός πρέπει να είναι αμφίδρομος. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον, ώστε να μην χρειαστεί να βρεθεί ξανά σε αντίστοιχη κατάσταση.
@kokkinos.a Ντάξει μετά τα βρήκανε!@iouliakallimani_OFFICIAL @Αναδρομές #fy #foryou #viral #mamaioulia #anadromeslive ♬ πρωτότυπος ήχος – Άρης Κόκκινος
Αναλυτικά η ανάρτηση της Ιουλίας Καλλιμάνη
«Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου για το περιστατικό όπου μου πετάχτηκαν λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα. Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη.
»Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα, και ελπίζω να το κατανοήσουμε αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και να μην χρειαστεί να βρεθώ ξανά σε παρόμοια θέση», έγραψε η Ιουλία Καλλιμάνη.
Η μαντινάδα, η έντονη αντίδραση της και η συγγνώμη
Πριν λίγους μήνες, η Ιουλία Καλλιάνη είχε επίσης ένα έντονο επεισόδιο με πελάτη που της απήγγειλε μια χυδαία μαντινάδα.
«Και σε παίρνουν π@@@ κ@@@ σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», είπε ο πελάτης.
Η τραγουδίστρια αντέδρασε αμέσως και έντονα: «Εμένα, βρε μαλ@@@, βρήκες τώρα; Βρε δε γα@@@@@ι λέω εγώ από κ@@@. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μ@@@@@ς είσαι. Τώρα πήγαινε στον Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια», φώναξε από τη σκηνή.
Ωστόσο, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πριν μερικές ημέρες, παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε για τον τρόπο της, και ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, μπορεί να ζήταγε και συγγνώμη.
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 27.12.2025]
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην Μπολόνια
- Υεμένη: Η κυβέρνηση ζήτησε παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας ενάντια στους αυτονομιστές – Τύμπανα πολέμου
- Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός 94-97: Σπουδαίο «διπλό» για τους «ερυθρόλευκους»
- Εντυπωσιακές εικόνες από τα εκατοντάδες drones στον ουρανό του Ηρακλείου
- Η πιο ακριβή «μετακόμιση» της ιστορίας: Η ταπισερί της Μπαγιέ και το ρίσκο των 800 εκατ. λιρών
- Τραμπ: Ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ
- Σομαλιλάνδη: Πού βρίσκεται – Γιατί το Ισραήλ προχώρησε στην αναγνώρισή της
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις