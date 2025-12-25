Η αστυνομία του Ισραήλ συνέλαβε έναν Παλαιστίνιο άνδρα ντυμένο ως Άγιος Βασίλης κατά τη διάρκεια επιδρομής σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στη Χάιφα, σύμφωνα με πληροφορίες από οργανισμό παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ισραηλινοί αστυνομικοί διέκοψαν μια εκδήλωση για τον εορτασμό των Χριστουγέννων την Κυριακή, κατάσχεσαν τον εξοπλισμό και συνέλαβαν τον Παλαιστίνιο Άγιο Βασίλη, καθώς και έναν DJ και έναν πλανόδιο πωλητή. Σε ένα βίντεο, φαίνεται η αστυνομία να σπρώχνει τους άνδρες στο έδαφος και να τους περνάει χειροπέδες, ενώ οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο άνδρας που φορούσε το κοστούμι του Άγιου Βασίλη αντιστάθηκε στη σύλληψη και επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό.

Το Mossawa Center, μια οργάνωση για τα δικαιώματα που υπερασπίζεται τους Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ, δήλωσε ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε υπερβολική βία εναντίον των ανδρών και ότι η έφοδος στο μουσικό κέντρο έγινε χωρίς νομική εξουσία.

🇮🇱🇵🇸 ISRAELI POLICE CRASH CHRISTMAS PARTY, ARREST PALESTINIAN SANTA CLAUS Israeli cops raided a Christmas celebration thrown by Palestinian Christians in Haifa [northern Israel] and arrested 3 people, one of them dressed as Santa Claus. They shut down music, destroyed sound… pic.twitter.com/3OkMFsXBLI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 24, 2025

Οι χριστιανοί της Παλαιστίνης

Οι συλλήψεις έγιναν ενώ οι Παλαιστίνιοι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, εν μέσω συνεχών περιορισμών του Ισραήλ στην καθημερινή ζωή τους.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, πραγματοποιήθηκαν εορτασμοί στη Βηθλεέμ, με μπάντες να παίζουν γκάιντες στους δρόμους της γενέτειρας του Ιησού. Οι πιστοί παρακολούθησαν τη λειτουργία στην εκκλησία της Γεννήσεως και τα παιδιά τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ η πόλη φωτίστηκε από τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Στη Γάζα, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, όπου περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και μεγάλο μέρος των υποδομών έχει καταστραφεί από τις ισραηλινές βόμβες, μια μικρή χριστιανική κοινότητα γιόρτασε τα πρώτα της Χριστούγεννα από την έναρξη της ασταθούς εκεχειρίας. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα και τα γκλίτερ έφεραν χρώμα στα ερείπια που είναι σκορπισμένα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίστηκαν παρά τις διακοπές. Ισραηλινοί έποικοι ξερίζωσαν ελαιώνες στην πόλη Τουρμους Αϊά, έξω από τη Ραμάλα, ενώ ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν σε σπίτια και κατάσχεσαν οχήματα κοντά στη Χεβρώνα, σύμφωνα με το WAFA, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι επιθέσεις των Ισραηλινών εναντίον χριστιανών έχουν αυξηθεί, με μια έκθεση του Μαρτίου να καταγράφει 32 επιθέσεις σε εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες και 45 σωματικές επιθέσεις εναντίον χριστιανών.

Στην πρώτη του χριστουγεννιάτικη ομιλία ως ποντίφικας, ο Πάπας Λέων καταδίκασε την άθλια ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν σε σκηνές και υποβαθμισμένες κατοικίες, μέσα στο τσουχτερό κρύο και τη βροχή. Αναφέρθηκε στην ιστορία της γέννησης του Ιησού σε ένα στάβλο και είπε ότι αυτό δείχνει ότι ο Θεός «έστησε την εύθραυστη σκηνή του» ανάμεσα στους λαούς του κόσμου.

«Πώς, λοιπόν, να μην σκεφτούμε τις σκηνές στη Γάζα, που εκτίθενται για εβδομάδες στη βροχή, τον άνεμο και το κρύο», είπε, θρηνώντας «τους ανυπεράσπιστους πληθυσμούς, που δοκιμάζονται από τόσους πολέμους».